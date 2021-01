Euronext Brussel: Cofinimmo plukt klavertjevier in Ierland

Cofinimmo beproeft zijn geluk in Ierland terwijl Galapagos munt slaat uit een machtig Amerikaans koopadvies.

Aaah, Ierland. Zijn kliffen, zijn folkmuziek, zijn literatuur, zijn zorguitbaters. Oké, dat laatste noemt men niet meteen in één adem met de bakermat van James Joyce en Van Morrison maar wat niet is kan nog komen. Cofinimmo plant in elk geval de eerste zaadjes voor een Iers geluksklavertje in de grond met de overname van zeven gindse zorginstellingen: zes rust- en verzorgingstehuizen en één revalidatiekliniek. De vastgoedgroep telt daarvoor 93 miljoen euro in een groeimarkt waar luidens het persbericht 'de vraag het aanbod niet kan bijhouden'.

Analisten reageren unisono positief. KBC Securities trekt zijn koersdoel met 5 euro op tot 150 euro, met een onverminderde koopaanbeveling. 'Ierland lijkt een interessante markt voor zorgvastgoed door zijn demografie, het karige aanbod versus de vraag, en de overheidsfinanciering van het systeem', stellen analisten Wido Jongman en Joachim Vansanten. Omdat Cofinimmo een versnelling hoger schakelt in zijn investeringen denken ze dat de groep voor eind juni een kapitaalverhoging van zo'n 10 procent zal doorvoeren. 'Aandeelhouders krijgen dan allicht de keuze om voor een dividend in aandelen te kiezen.' Dat zou de schuldgraad op 42,5 procent moeten brengen.

Herman van der Loos van Degroof Petercam wijst erop dat de operatie relatief groot is voor Cofinimmo. De overname breidt de portefeuille met 2 procent uit. Cofinimmo is al het nummer vier of vijf in het lijstje van de grootste zorgvastgoedeigenaars in Europa. 'De korting van Cofinimmo tegenover de pure spelers in zorgvastgoed lijkt almaar minder terecht', oordeelt hij. Hij herhaalt het koopadvies en het koersdoel van 138 euro.

Ook Kepler Cheuvreux zegt 'kopen', met een koersdoel van 148 euro. Toch plaatst het beurshuis ook enkele vraagtekens. 'De deal lijkt solide op papier, maar we vragen ons af of Cofinimmo niet te veel hooi op zijn vork neemt in dit stadium. Ierland is al het zevende land in portefeuille. De panden in de nieuwe landen Ierland, Finland en Spanje zullen in 2021 slechts 2 procent van de huurinkomsten uitmaken.'

Toch moet Cofinimmo het dinsdag met een bijrol stellen in de Bel20. De vastgoedgroep trappelt ter plaatse op 125,8 euro.

Banken drukken Bel20 De Bel20 begon met afgetekende winst aan de dag maar noteert rond het middaguur met 0,6 procent verlies door verkoopsdruk op de banken. KBC verliest 1,6 procent, ING verliest 1,9 procent., De bankenanalisten van Berenberg stonden maandag stil bij de rally van de Europese bankaandelen sinds september. 'Het beste hebben we nu wel gehad', stelde Berenberg-analist Andrew Lowe in een update over de sector. Volgens hem blijven de 'structurele risico's' intact, in casu een rente die - in tegenstelling tot de Verenigde Staten - blijft dalen en ook inkomsten die onder druk blijven staan.

Galapagos

Galapagos is de ster in een dalende Bel20 na een koopadvies van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank lift de biotechspeler van equal-weight naar overweight. Het koersdoel wordt op 129 dollar (omgerekend 107 euro) gezet, goed voor een opwaarts potentieel van 27 procent op de slotkoers van gisteren.

Na de misser in de VS rond reumamiddel Jyseleca (filgotinib), is Galapagos zodanig ver teruggevallen dat het zowat op de waarde van zijn kaspositie noteert. Mogelijk is een herstel ingezet. Galapagos telt geen enkel verkoopadvies tegenover 12 koop- en 7 houdadviezen.

Orange Belgium