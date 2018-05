Euronext Brussel: Colruyt bereikt ongeluksnummer 13

De molensteen rond de nek van de Brusselse beursindex was Colruyt. Deutsche Bank verlaagde vanmorgen het advies voor de supermarktgroep uit Halle van houden naar verkopen. Colruyt verliest meer dan 4 procent in de vroege handel. Midden vorig jaar speelde Colruyt zijn laatste koopadvies kwijt, volgens Bloomberg adviseren 13 analisten vandaag om te verkopen terwijl er nog 7 'houden' aanraden. Het is nog maar van dinsdag geleden dat ook ABN Amro het advies verlaagde naar 'verkopen'.

Wie daar geen oren naar heeft is Colruyt zelf. Het bedrijf koopt gretig vrij verhandelbare aandelen van zichzelf in, weten we. Het familiebedrijf zit op een royale nettokaspositie, terwijl veel minder dan de helft van alle aandelen nog op de beurs verhandeld kunnen worden. Colruyt is meteen ook de sterkste daler van de dag op het hele koersenbord.