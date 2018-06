Euronext Brussel: Colruyt en Bpost in het zonnetje

Colruyt wordt stevig beloond voor beter dan verwachte jaarresultaten. Een koopadvies doet Bpost opveren. Befimmo dient een klacht in bij de Raad van State.

De Europese beurzen boeken matig herstel na de zware klappen die ze de voorbije dagen moesten incasseren door de oplopende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Gemiddeld winnen ze 0,7 procent.

Euronext Brussel doet iets beter met een winst van 0,8 procent voor de Bel20 tot 3.776 punten. Blikvangers in de Belgische index zijn Colruyt en Bpost, die allebei enthousiast klimmen.

Colruyt, de eigenzinnige retailer uit Halle, maakte dinsdagavond de resultaten van het eind maart afgesloten boekjaar 2017/18 bekend en die waren beter dan verwacht. Colruyt zag op vergelijkbare basis de omzet met 3,4 procent stijgen, won marktaandeel en wist de winstmarges stabiel te houden dankzij een iets gemilderde concurrentie. Zoals steeds geeft Colruyt geen prognose voor het lopende boekjaar; daarvoor is het wachten tot de algemene vergadering in september.

Het aandeel schiet 7,9 procent hoger tot 48,65 euro. Analisten reageren echter koeltjes en veranderen niets aan hun adviezen en koersdoelen: bij KBC Securities blijft het ‘afbouwen’ en 39 euro, bij ABN Amro ‘verkopen’ en 41 euro. Ook Maxime Mallet van Deutsche Bank Research blijft bij zijn verkoopadvies. Hij geeft daarvoor drie redenen: het aandeleninkoopprogramma van 350 miljoen euro, dat de koers ondersteunde, loopt weldra ten einde, hij ziet aanhoudende concurrentierisico’s in de komende jaren en vindt het aandeel duur (het noteeert tegen 17,4 keer de voor 2018 verwachte winst per aandeel noteert tegen 14 keer voor sectorgenoten).

Koersval

Bpost wint 5,25 procent tot 15,43 euro dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux. De hoofdreden om het advies op te trekken van ‘afbouwen’ tot ‘kopen’ is de zware koersval die Bpost achter de rug heeft, die volgens analist Andre Mulder overdreven was. Hij heeft zijn winstverwachtingen verlaagd, maar verwacht wel weer groei in 2019. Zijn koersdoel zakt van 22,50 tot 20 euro.

De postvolumes blijven weliswaar onder druk, maar kostenbesparingen en hogere prijzen zouden moeten helpen om de bedrijfswinst stabiel te houden. Het pakjesvervoer zou ook verder moeten groeien in volume en winst. Mulder verwacht ook dat het overgenomen Amerikaanse e-commerce-bedrijf Radial stilaan betere resultaten zou moeten boeken. Aangezien Bpost tegen de huidige koers 33 procent opwaarts potentieel biedt, verdient het aandeel een koopadvies.

Overnamebod

Telenet (+0,8%, 38,78 euro) heeft een niet-bindend overnamebod uitgebracht op de Brusselse kabelaar Brutélé, die in Brussel opereert onder de merknaam VOO. Over de biedprijs en de timing van een eventuele deal wil Telenet niets kwijt. Brutélé wordt door specialisten gewaardeerd op circa 300 miljoen euro. Als Telenet Brutélé in handen krijgt, controleert het de hele Brusselse kabelinfrastructuur. In december investeerde de telecom-, kabel- en mediagroep al 400 miljoen euro om SFR Belux over te nemen van de Franse telecomgroep Altice.

Kepler Cheuvreux bracht ook een rapport over Umicore uit. De forse groeiplannen in batterijmaterialen leiden tot een aanpassing van de verwachtingen, wat zich vertaalt in een koersdoelverhoging van 44 tot 50 euro. Omdat het aandeel met zo’n koersdoel correct gewaardeerd lijkt, laat analist Peter Olofsen zijn koersdoel zakken van ‘kopen’ tot ‘houden’. Het aandeel trekt zich daar weinig van aan en stijgt 0,7 procent tot 50,18 euro.

Kapitaalverhoging

Cofinimmo (+0,3%, 108,70 euro) gaat zijn kapitaal met 155 miljoen euro verhogen. Dat gebeurt door de uitgifte van nieuwe aandelen tegen 94,50 euro het stuk, waarbij aandeelhouders per 13 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel kunnen kopen. Cofinimmo gaat de opbrengst gebruiken om recente investeringen - waaronder de aankoop van 17 woonzorgcentra in Duitsland - te financieren en tegelijk de schuldratio rond 45 procent te houden.

Schermvullende weergave Het Quatuor-project van Befimmo zoals het zou moeten worden. ©Befimmo

Nog in de vastgoedsector liet Befimmo (+0,8%, 52,30 euro) dinsdagavond van zich horen. Het bedrijf stelt een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van State. Alles draait rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat op zoek is naar 47.500 m² kantoorruimte voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en daarvoor een aankondiging van vastgoedprospectie heeft gepubliceerd.

Met zijn beroep wil Befimmo er zeker van zijn dat de hele procedure ‘binnen een beveiligd juridisch kader’ verloopt. De analisten Jan Opdecam en Alexander Makar van KBC Securities wijzen erop dat deze aanbesteding uiterst belangrijk is voor Befimmo, dat een drietal herontwikkelingsprojecten heeft lopen. Met name het project Quatuor, dat in de loop van 2000 klaar moet zijn, zou in aanmerking komen om de Brusselse ambtenaren te huisvesten.

Pemphigus vulgaris

Argenx (+1,1%, 80,50 euro) maakte bemoedigende tussentijdse resultaten bekend van het Fase 2-onderzoek met ARGX-113 (efgartigimod) voor de behandeling van pemphigus vulgaris (PV). Dat is een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door pijnlijke blaren op de huid en de slijmvliezen, onder meer rond en in de mond.

Van een eerste groep van zes patiënten met 'milde tot matige PV' kregen er vier na twee weken met ARGX-113 de ziekte onder controle. Dat betekent dat bestaande wonden genazen en geen nieuwe blaren ontstonden. Het middel werd bovendien door alle zes patiënten goed verdragen. Het onderzoek wordt nu voortgezet met een nieuwe groep patiënten en een iets aangepaste doseerfrequentie.

De biotechanalisten van KBC Securities wijzen er op dat dit al de derde aandoening is waarvoor ARGX-113 wordt getest. Ze kijken nu vooral uit naar de resultaten van het middel voor de bloedziekte ITP, die in de tweede jaarhelft worden verwacht.

Herstel