Euronext Brussel: Colruyt en de twaalf apostelen

De Bel20 zit op het hek. Colruyt vindt een nieuwe Judas. De nieuwe ING-baas verrast niet.

Het schrijven van intro's voor onze dagelijkse beursspiegel doet ondergetekende soms denken aan de korte samenvattingen van Vlaamse soapseries. 'Simone confronteert Frank, Tom verrast Judith, Lowie draait Bob een loer'. Net zoals bij Thuis kent ook de beurs saaiere en spannendere episodes. Vrijdag krijg je dan meestal een cliffhanger. Dat lijkt op de beurs niet het geval op deze vrijdag 19 juni.

De Bel20 kent een eerder kleurloze dag nu de aandelenmarkt verwikkeld zit in twee contrasterende verhaallijnen. Enerzijds heugen beleggers zich over het wereldwijde opbod aan stimulusmaatregelen door overheden en centrale banken om de klap van de coronacrisis op te vangen. Anderzijds maken ze zich zorgen over enkele belangrijke broeihaarden waar het coronavirus maar niet onder controle lijkt te raken, zoals de Amerikaanse staten Florida en Texas.

Bel20

De Bel20 noteert rond het middaguur met 0,2 procent winst op 3.343 punten. Onze graadmeter doet het daarmee minder goed dan de Europese beurzen die in doorsnee met 0,7 procent winst noteren.

Was de beurs een soap, dan kaapte Colruyt vrijdag de rol van slechterik weg (voor thuisliefhebbers, zeg maar de rol van Jasper of Julia). De distributiegroep krijgt na zijn jaarresultaten van dinsdag een nieuw verkoopadvies te slikken. De supermarktketen lag al niet bepaald in de bovenste schuif bij analisten. Een adviesverlaging van ABN Amro zorgt voor een twaalfde verkoopadvies.

De coronacrisis, waarbij consumenten bij de start van de lockdown in sterke mate gingen hamsteren, blijkt Colruyt niet de verhoopte rugwind te geven, vindt analist Robert Jan Vos. 'Het marktaandeel duikt naar het laagste percentage (32,4 procent) sinds maart 2018'.

Vos ziet - behoudens een mogelijke nieuwe aandeleninkoop door de familie Colruyt - nog weinig katalysatoren voor het aandeel dat verhoudingsgewijs duurder is dan andere supermarktreuzen.

Colruyt - dat zijn analisten al langer met een 'nobody likes us but we don't care'-attitude trotseert, heeft nog maar één trouwe apostel over. Degroof Petercam hanteert als enige een koopadvies binnen het 18-koppige analistenkorps.

Colruyt levert 4 procent in naar 49,9 euro.

ING verwelkomt een insider als nieuwe CEO. Steven van Rijswijk, hoofd van de tak risicobeheer, volgt Ralph Hamers op die eind juni naar UBS vertrekt.

Geen verrassing, en net op tijd', is de reactie van KBC Securities op de benoeming. 'Van Rijswijk was steeds de 'front runner', zegt analist Jason Kalamboussis. Omdat van Rijswijk net als de vertrekkende CEO Ralph Hamers een veteraan is bij ING en al een prominentere rol speelde op de investeerdersdag in maart 2019, is hij de juiste kandidaat om Hamers' visie voort te zetten tot hij zijn stempel kan drukken, meent de analist. Hij herhaalt zijn 'strong buy'-advies en koersdoel van 8,50 euro.

ING noteert vlak op 6,45 euro.

Brede markt

Mithra is de rode lantaarn. Dat komt door een private plaatsing van donderdag waarbij de speciaist in vrouwengeneeskunde vlotjes 65 miljoen euro ophaalde bij institutionele beleggers. Door de sterke vraag werd het beoogde bedrag van 55 miljoen opgetrokken. Er werden ruim 3 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven in een versnelde bookbuilding. De nieuwe stukken werden verkocht aan 19 euro per aandeel, een korting van 11 procent op de slotkoers. Door die verwatering trekt Mithra vrijdag 7 procent lager naar 19,94 euro.