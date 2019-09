Euronext Brussel: Colruyt primus in Bel20

Colruyt is de topper van de dag omdat prijsbreker Jumbo geen laagsteprijsgarantie zal afgeven. Telenet knipt in zijn eigen kabel en is de flopper van de dag.

De Europese beurzen staan in het rood. Beleggers kijken vooral naar de politieke ontwikkelingen rond de brexit. Een 'no deal' dreigt en vervroegde verkiezingen lijken onvermijdelijk.

Daarnaast wachten beleggers op meer nieuws rond een mogelijke hervatting van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Afgelopen weekend werden de nieuwe douanetarieven van kracht in de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog. De twee kemphanen hebben het moeilijk een nieuwe datum te prikken voor een overleg nadat Amerika het verzoek van China om de tariefverhogingen uit te stellen heeft afgewezen.

De Bel20 brokkelt rond 14u20 met 0,4 procent af tot 3.559 punten.

Met een verlies van 1,7 procent is de telecomspeler Telenet de flopper van de dag in de sterindex. De Mechelse telecomoperator heeft in alle stilte het nieuwe merk Tadaam gelanceerd. Via Tadaam krijgen gebruikers internet en tv via het mobiele netwerk, dus zonder kabel. Daarmee knipt het bedrijf 'zijn eigen kabel door'.

Colruyt

De topper van de dag is Colruyt , het aandeel stijgt 2,5 procent door goed nieuws. Want de Nederlandse prijsbreker Jumbo zal bij zijn komst naar België geen laagsteprijsgarantie hanteren. Dat hebben bronnen gezegd aan het vakblad Distrifood. Omdat Jumbo in Nederland wel een laagsteprijsgarantie hanteert vreesden sommigen dat de prijsbreker hetzelfde in België zou gaan doen. In dat geval zou er een directe prijzenoorlog ontstaan tussen Colruyt en Jumbo en dat zou behoorlijk aan de marges knagen.

'Dit is goed nieuws voor Colruyt', zegt ING-analist Hans D'Haese. De analist zegt verder dat de waardering van het aandeel Colruyt - ten opzichte van de sector - genormaliseerd lijkt te zijn:

De koers ligt nu 30 procent onder de top van vorig jaar. Rekening houdend met het feit dat Colruyt op basis van zijn merites een premium verdient, lijkt de waardering ten opzichte van de sector wat genormaliseerd. HANS D'HAESE ING-ANALIST

Colruyt beleefde op 19 juni zijn zwartste beursdag sinds de beursgang in 1977. De groep waarschuwde bij de publicatie van de jaarresultaten voor een toenemende prijs- en promotiedruk in een uitdagende Belgische retailmarkt. Sindsdien noteert het aandeel 30 procent lager.

Kinepolis

De bioscoopketen Kinepolis is bij de betere presteerders met een winst van 1,1 procent. Het beurshuis Kepler krikt het koersdoel op van 61 naar 64 euro na de maandag aangekondigde overname van de Amerikaanse bioscoopketen MJR.

Het beurshuis denkt dat de groep in staat moet zijn in de VS de brutowinst met 50 procent op te krikken tot 4 euro per bezoeker. Kepler is er voorts van overtuigd dat de groep de gestegen schuldratio van 2,9 keer de ebitda snel weer kan afbouwen, zodat nieuwe overnames mogelijk zijn.

'Terugval D'Ieteren is koopkans'

Kepler komt terug op de uitschuiver van D'Ieteren maandag met 4 procent. Het aandeel reageerde allicht op het bericht dat de verkoop van premiumauto's als Porsche en Audi in België een duik hebben gemaakt. Maandagavond maakte Febiac bekend dat de inschrijvingen voor nieuwe auto's in augustus met 12 procent zijn gedaald. Over de eerste acht maanden van het jaar is er een daling van 5 procent.

Het beurshuis wijst erop dat D'Ieteren geen 'autoverhaal' is. 'D'Ieteren is een Belron-verhaal', zegt Kepler. De beglazingsdivisie Belron is goed voor 46 procent van de door Kepler geschatte waardering, tegenover 24 procent voor D'Ieteren Auto.

D'Ieteren is een Belron-verhaal Kepler

Het beurshuis geeft een stevig koopadvies met een koersdoel van 55 euro.

Beleggers lijken nog niet overtuigd van de koopkans, het aandeel laat een veer van 1,5 procent. Daarmee is de stevige koerswinst die D'Ieteren vorige week maakte - na de presentatie van de halfjaarcijfers - bijna volledig verdampt.

Aedifica en Elia komen in Europese sterindex

De twee Belgische beursbedrijven Aedifica en Elia worden opgenomen in de StoxxEurope600. Dat meldde de indexsamensteller maandagavond.

Volgens een handelaar zal de opname geld in beweging gaan zetten doordat verschillende partijen nu deze aandelen moeten gaan kopen (bijvoorbeeld de uitgevers van trackers die de index volgen).

Voor Elia moet er een hoeveelheid aandelen gekocht worden die 9 keer groter is dan het dagelijkse volume. Voor Aedifica bedraagt deze hoeveelheid 8 keer het dagelijkse volume. Dat zou meer zijn dan normaal het geval is. 'Dit heeft normaal een positieve en tijdelijke impact op de koers tussen de dag van aankondiging en het moment van toevoeging', zegt de handelaar.

Van een positieve impact is bij Aedifica nog niets te merken, het aandeel verliest 1 procent. Elia gaat met 0,4 procent omhoog.

De twee bedrijven worden aan de index toegevoegd nadat de aandelen dit jaar flink zijn gestegen. Het aandeel Aedifica is sinds begin dit jaar met 35,8 procent geklommen. Het aandeel Elia maakte een rit van 31,8 procent.

Het totaal aantal Belgische bedrijven in de index gaat met de toevoeging van 14 naar 16. De wijzigingen gaan in op 23 september.

Care Property Invest

Verder gaat het aandeel Care Property Invest met 0,7 procent hoger. De vastgoedspeler kwam maandag nabeurs met resultaten.

De verhuurder van woonzorgcentra zag zijn huurinkomsten in het eerste halfjaar met 17 procent aandikken tot 14,4 miljoen euro. De operationele winst (EPRA) steeg 15,8 procent tot 9,22 miljoen.

De aangepaste winst per aandeel klom met 9,8 procent tot 0,452 euro aan een iets bescheidener tempo omdat veel aandeelhouders ervoor kozen hun dividend in nieuwe aandelen te ontvangen en de groep ook aandelen uitgaf om overnames te financieren.

Het bedrijf herhaalde de belofte om een hoger dividend te betalen.

Fluxys Belgium

Voorts meldde de Belgische gasnetbeheerder Fluxys Belgium maandag nabeurs dat het een gascontract van 1 miljard euro heeft gesloten met Qatar Petroleum. Qatar Petroleum zal tot 2044 de LNG-terminal in Zeebrugge gebruiken, waarmee de toekomst van de site verzekerd is.

De komende jaren lopen verschillende langetermijncontracten in Zeebrugge op hun einde. Het contract van Engie verloopt in 2023, Eni Power & Gas heeft een contract dat nog loopt tot 2027 en in 2028 vervalt de overeenkomst met EDF Trading. De Belgische gasnetbeheerder moest daarom op zoek naar nieuwe klanten en verkoopt de volledige capaciteit nu in één keer aan de Qatarezen.

Het aandeel klimt met 0,4 procent.

Nyrstar

De kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's schrapt alle ratings en vooruitzichten voor Nyrstar en zijn dochterbedrijven. Dat is een gevolg van de 'succesvolle consensuele herstructurering' die in juli werd afgerond. Nyrstar kwam daarbij voor 98 procent in handen van zijn referentieaandeelhouder Trafigura, het belang van de overige aandeelhouders verwaterde tot 2 procent.

Volgens de definities van Moody's vormt de herstructurering eigenlijk een 'default'-gebeurtenis. Vóór de herstructurering was Nyrstar in april al in gebreke gebleven doordat de zinkgroep afzag van intrestbetalingen.