Euronext Brussel: Conjunctuuraandelen trekken de kar

Beleggers zijn positief gestemd dankzij de heropening van de economie. Conjunctuurgevoelige aandelen veren stevig op.

De Europese beurzen klimmen nu steeds meer landen de strenge maatregelen versoepelen en de economie herstarten. Daarmee trekken beleggers zich wat minder aan van de sombere woorden van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell. Powell denkt dat een volledig herstel van de Amerikaanse economie tot eind 2021 kan duren. Waar de aandelenmarkten dan mogelijk weer hoop uit putten is dat de centrale bank volgens Powell nog voldoende middelen heeft om de economie te ondersteunen. Het gemiddelde Europese aandeel gaat rond 11u30 2,1 procent hoger.

De Bel20 wint 0,8 procent. Vooral de conjunctuurgevoelige aandelen veren op: Aperam en ING klimmen respectievelijk 3,8 en 1,4 procent. Beide bedrijven zouden sterk profiteren van een economisch herstel door een versoepeling van de maatregelen. Aperam ziet de vraag naar roestvrijstaal kelderen als gevolg van de crisis. ING heeft dan weer last van een groeiende hoeveelheid slechte leningen waar het op moet afschrijven als gevolg van de crisis. De bank zette in het eerste kwartaal 661 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Voor beleggers in het bankaandeel is de winst van maandag een doekje voor het bloeden, want de beurskoers staat dit jaar nog altijd meer dan 50 procent lager.

Nog in de Bel20 knippen Cofinimmo en Solvay maandag hun coupon van respectievelijk 5,6 en 2,25 euro bruto. De vastgoedspeler zakt 3,9 procent en de chemiegroep daalt 0,7 procent.

Bone

Bone Therapeutics kondigt maandag de start aan van zijn fase-3 studie naar het medicijn JTA-004 dat helpt tegen pijn door artrose in de knie. Het Waalse biotechbedrijf zegt dat het middel vergeleken zal worden met een placebo en het medicijn Hylan G-F 20, het medicijn dat nu het meest gebruikt wordt.

In het onderzoek worden bijna 700 patiënten onderzocht met milde symptomen. Het zal worden gehouden op 20 plaatsen in zes Europese landen, en in Hongkong. 'We hebben toestemming om te starten in vijf van de zeven landen. In de overige twee landen verwachten we een goedkeuring te krijgen in de loop van volgende maand. Bone Therapeutics verwacht de eerste resultaten in de tweede helft van 2021, maar zegt dat de coronacrisis nog een impact kan hebben op de voortgang van het onderzoek:

Hoewel de maatregelen wereldwijd worden teruggedraaid kan het vinden van patiënten en de vooruitgang van het onderzoek vertraagd worden bij veranderingen in de ontwikkeling van het virus. Bone Therapeutics

Bone harkte onlangs 11 miljoen euro financiering bij elkaar waarmee het bedrijf zowat een jaar voort kan. Rond het einde van het jaar is een nieuwe kapitaalverhoging gepland, als de marktomstandigheden dat toelaten.

Het aandeel levert 2,6 procent in.

Jensen

Analist Guy Sips van KBC Securities verlaagt het koersdoel van de specialist in wassystemen Jensen van 28,5 naar 26,5 euro en laat het koopadvies staan. 'We zien een pessimistischer scenario, nu de hotelsector onder druk blijft staan ondanks de versoepeling van de overheidsmaatregelen. Wij gaan er in ons basisscenario van uit dat internationale vluchten hervat worden in 2020, dat het zomerseizoen gemist is voor de internationale markt en dat het binnenlands toerisme weer toeneemt als landen hun maatregelen afbouwen.' Tot slot verwacht Sips dat de reissector pas tegen 2024 weer op de niveaus van 2019 zit.

Het aandeel veert 2,4 procent op.

Bekaert