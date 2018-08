Euronext Brussel - Connect verzilvert oostelijke groei

De Bel20 verliest op de middag 0,2 procent tot 3.767 punten.

De grootste bewegingen zijn op de brede markt te vinden. Grootste stijger in Brussel is Connect Group (+3,7%, 1,11 euro) dat gisterenavond mooie halfjaarcijfers rapporteerde.

De fabrikant van printplaten en elektrische kabels blijft op het groeipad dat in de tweede helft van vorig jaar werd ingezet. Met dank aan de uitbreiding van de fabrieken in Tsjechië en Roemenië. De omzet dikte in de eerste jaarhelft 28 procent aan tot 75,8 miljoen euro. Nieuwe klanten werden aangetrokken en zowel de kabel- als de elektronicapoot boerde goed.

Bij nagenoeg stabiele kosten steeg de brutomarge van 10,2 tot 12,3 procent. Dat vertaalt zich in een verzesvoudiging van de bedrijfswinst (ebit) tot 3 miljoen euro. Onderaan de resultatenrekening blijft er 2,4 miljoen euro nettowinst over, tien keer zoveel als in de eerste helft van 2017. De winst per aandeel steeg van 0,01 tot 0,09 euro.



In het huidige kwartaal neemt Connect in zijn Roemeense fabriek 8.000 extra vierkante meter in gebruik. Groei lijkt dus ook de rest van het jaar verzekerd. De toeleverancier van bedrijven als Alstom en Atlas Copco waarschuwt niettemin dat de schaarste op de componentenmarkt de omzet kan vertragen. Daarnaast kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten beïnvloeden, de aansterkende dollar op kop.

Roularta (stabiel, 16,25 euro) verging het heel wat minder goed in de eerste zes maanden van het jaar. De mediagroep zag zijn omzet met 4,7 procent zakken tot 125,6 miljoen euro. De advertentiemarkt blijft in het slop (-10,9%), terwijl ook de drukkerij (-7,3%) en de overige activiteiten zoals boeken, cd's en dvd's (-15,6%) minder inkomsten binnenbrengen.

Waarom zakt het aandeel dan niet? Het gaat om een illiquide aandeel (voorlopig volume een schamele 837 stuks). Dat komt omdat de familie De Nolf 72 procent van het kapitaal in handen heeft, wat van het bedrijf in Brussel de grootste kanshebber op een beursexit maakt.

Zowel Degroof Petercam als KBC Securities gaan hun verwachtingen verlagen. Bij het eerste beurshuis zal waarschijnlijk ook het koersdoel van 18 euro sneuvelen. Beide hanteren een 'houden'-advies.

Degroof Petercam-analist Michael Roeg is teleurgesteld in de halfjaarcijfers. Er was een negatieve organische groei van 9 procent. Omzet en winst bleven onder de verwachtingen.

Zijn collega bij KBC Securities, Ruben Devos, had geen hoge verwachtingen voor 2018. Maar toch zal hij ze nog verlagen gezien de versnelde daling van de reclame-inkomsten (-13,7% als de overnames buiten beschouwing worden gelaten) en de hoge vaste kosten. Die laatste zullen nog stijgen en extra druk op de marges leggen aangezien Devos een stijging van de papierprijzen verwacht.

Kinepolis (-0,6%, 51,30 euro) rapporteert donderdag zijn halfjaarcijfers. KBC Securities-analist Guy Sips waarschuwt dat beleggers geen sterke cijfers noch veelbelovende kortetermijnprognoses moeten verwachten. Het WK voetbal (15 juni-15juli) impacteert zowel het tweede als derde kwartaal - België en Frankrijk, twee landen in de Kinepolis-groep, gingen mee tot het laatste weekend. En ook het mooie weer zal heel wat bezoekers hebben weggehouden.

Om die redenen verlaagde Sips zijn verwachtingen voor het derde kwartaal (juli-september) en het volledige boekjaar. Daaruit volgt een verlaging van het koersdoel van 65 tot 63 euro. De analist handhaaft wel zijn koopadvies omdat hij gelooft in de (overname)strategie en productinnovatie die de omzet per bezoeker in alle landen gestaag hoger duwde. Sips verwacht dat Kinepolis commercieel en operationeel zal blijven verbeteren.

Sips mikt voor het eerste halfjaar op 16,9 miljoen bezoekers, waarvan 5,1 miljoen in Canada waar Kinepolis vorig jaar Landmark Cinemas overnam. De omzet zou op 213 miljoen euro afklokken, de bruto bedrijfswinst (rebitda) op 50,1 miljoen euro en de nettowinst op 17,1 miljoen euro.