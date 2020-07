Euronext Brussel: Conquest for Growth

Quest for Growth is uitblinker op een vlakke beursdag.

Quest for Growth profiteert van zijn soldenkoers om de vlakke Brusselse beurstabellen te veroveren. Twee vastgoedvennootschappen veroveren op hun groeipad een stukje Nederland.

Des te meer aandacht is er voor andere windstreken, nu de opperbeurzen op Wall Street de deuren dicht houden om Independence Day te vieren. In het Verre Oosten bereikt de Chinese beurs een nieuw vijfjaarrecord na een sterke stijging van het ondernemersvertrouwen.

In het oude continent worden weinig potten gebroken. Het favoriete markteninfuus dat ECB-stimulus heet boekt nochtans een parlementaire overwinning in de Duitse bondsdag die oordeelt dat de geldpers ongebreideld mag blijven drukken.

De Bel20 moet het stellen met een sputterstand van -0,2 procent naar 3.395 punten.

Solvay delft het onderspit na een koersdoelverlaging van ING van 120 euro naar 90 euro. Analist Stijn Demeester slaat en zalft tegelijk. Hij paste zijn waarderingsmodel aan op basis van de kommer en kwel in de auto- en luchtvaartsector waar Solvay onder meer chemische coatings aan levert. Maar heeft ook lof voor de herstructurering die CEO Ilham Khadri doorvoert en die het koopadvies voor Solvay meer dan staande houdt.

Solvay hinkt zowat een kwart achter op sectorgenoten. De risico's zitten ingeprijsd in de koers. Stijn Demeester Analist ING

'Solvay verloor 30 procent sinds januari en blijft met zijn 'unloved-status' achter op sectorgenoten', zegt analist Stijn Demeester. 'We erkennen de risico's: een lagere groeimotor, een mindere cashgeneratie, de afwezigheid van een grote desinvesteringsstrategie en een complexe structuur.' Die risico's zitten echter al ingeprijsd in de koers en op basis van die structurele veranderingen die Solvay heeft ingezet blijft het aandeel aantrekkelijk', aldus Demeester.

Solvay levert 2,4 procent in naar 71,5 euro.

Cofinimmo breidt verder uit in Nederland, zij het dit keer met slechts enkele passen. De vastgoedgroep koopt een zorgcomplex in de achtertuin van België, in Bergen-op-Zoom. Residentie Moermont omvat 220 wooneenheden op een totale oppervlakte van 16.000 vierkante meter. Het heeft een energielabel A, geeft het persbericht mee.

Onze Nederlandse zorgvastgoedportefeuille heeft een waarde van 350 miljoen en telt 40 panden. Jean-Pierre Hanin CEO Cofinimmo

Cofinimmo telt er 46 miljoen euro voor neer. 'We blijven groeien in Nederland met hoogwaardige en duurzame gebouwen', zegt CEO Jean-Pierre Hanin. 'Onze Nederlandse zorgvastgoedportefeuille heeft een waarde van 350 miljoen en telt 40 panden'.

Cofinimmo brokkelt 0,7 procent af.

Brede markt

Vangelis - Conquest of Paradise - in het geval van Atenor en Cofinimmo: Nederland

Ook Atenor plant voor het eerst zijn vlag in Nederland. De vastgoedvenootschap belang verwerft van 50 procent in een ontwikkelingsproject in Den Haag. Op de hoek van de Verheeskade en de Lulofstraat zullen verouderde gebouwen plaats maken voor een nieuwbouw met circa 58.000 m² residentiële oppervlakte en op het gelijkvloers winkels. 'Deze herontwikkeling past binnen de structuurvisie van de gemeente Den Haag voor het Central Innovation District', zegt de vastgoedontwikkelaar in een persbericht.

Het project in Den Haag is het eerste waar Atenor in Nederland bij betrokken is. Het bedrijf geeft te kennen dat het ook in andere steden in Nederland actief wil deelnemen aan de stadsvernieuwing.

De investering in Den Haag sluit aan op de kapitaalverhoging van 77,4 miljoen euro die Atenor zopas heeft afgerond.

Atenor sterkt 1 procent aan.

Quest for Growth is de uitblinker op de brede markt. De Leuvense investeringsmaatschappij krijgt een kakelvers'. QfG meldde in zijn maandelijkse update dat zijn eigen vermogen met 11 procent groeide naar 7,96 euro per aandeel, voornamelijk dankzij de exit uit DNA-parel BlueBee die verkocht werd aan het Amerikaanse miljardenbedrijf Illumina.

Door de stevige versterking van het eigen vermogen loopt de korting waaraan de Leuvense investeringsmaatschappij op de beurs noteert op. De discount - op basis van de slotkoers van gisteren - bedraagt zo'n 35 procent, en dat is volgens KBC Securities geheel onterecht.

QfG blinkt uit momenteel en dat vertaalt zich allerminst in de beurskoers. Michel Declercq Analist KBC Securities.

'QfG blinkt uit momenteel en dat vertaalt zich allerminst in de koers', zegt analist Michel Declercq. 'Het heeft een liquide en sterke portfolio en zit op een sterke kaspositie van 12,3 miljoen.'

Het koopadvies gaat gepaard met een koersdoelverhoging van 5,9 euro naar 6,5 euro.