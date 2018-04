Euronext Brussel: Coupongeknip komt op slecht moment

De Bel20 gaat in lijn met de overige Europese beurzen lager. Bovendien knippen Proximus en ING hun coupon. Euronav keldert na slechte resultaten.

In navolging van Wall Street gisteravond (-1,7%) en een bijhorend verlies op de Aziatische beurzen zet de dalende trend zich voort op het Europese continent.

Binnen de Bel20 (-1,1%, 3889 punten) kan luierfabrikant Ontex (+1,6%, 20,24 euro) stijgen. Op de algemene vergadering van GBL herhaalde het management het vertrouwen in Ontex. 'Ontex is een blijver', zei gedelegeerd bestuurder Ian Gallienne. GBL bezit 19,98 procent van Ontex en heeft nog maar weinig vreugde beleefd aan de belegging.

GBL verliest overigens 0,9 procent tot 94,24 euro. GBL telt via Sienna Capital 250 miljoen euro neer voor een belang van circa 3,7 procent in Flora Food Group. Deze voedingsgroep is vooral bekend van Becel boter.

Dat Proximus en ING vandaag zouden dalen, was een quasi certitude. Beide knippen en slotdividend. Bij Proximus is dat 1 euro bruto en bij ING 0,43 euro bruto. Proximus zakt 3,2 procent of 82 cent tot 25,03 euro. ING zakt 3,6 procent of 51 cent tot 13,94 euro. De coupons van Proximus en ING drukken de Bel20 vandaag met 18,8 punten, wat bijna de helft van de daling verklaart. Over heel 2018 kosten de coupons de Bel20 met 130 punten.

Ablynx (stabiel, 44,82 euro) blijft zoals we gewoon zijn de rots in te branding, omdat er een overnamebod van 45 euro loopt.

Nog een overnamebod is er van de Japanse farmareus op het Belgische Tigenix. Maanden na de eerste berichten start op 30 april eindelijk het formele bod. Tigenix had in zijn recente jaarverslag aangekondigd dat het zover zou zijn voor het einde van de maand. Op de valreep haalt Takeda die tijdslijn. Aandeelhouders kunnen tot en met 31 mei hun stukken aanbieden tegen 1,78 euro per stuk. Takeda behoudt het recht om zich terug te trekken als het in de eerste fase minder dan 85 procent van alle Tigenix-aandelen in handen heeft gekregen. De beurskoers, die al een eeuwigheid tegen de biedprijs plakt, kruipt woensdagochtend 2 eurocent omhoog, naar 1,76 euro.

'Ooit' komt het helemaal goed met Euronav, maar nu nog niet. Dat is al een tijdje de reactie op kwartaalresultaten van de Antwerpse tankerrederij. Euronav boekte alweer verlies en laat zich volgens ING nog iets behoedzamer uit voor de toekomst als daarvoor. Ze herhalen wel hun koopadvies, maar voorspelden correct dat het aandeel vandaag een uitschieter naar beneden zou maken. Euronav krijgt een tik van 7 procent.

WDP (stabiel op 102,8 euro) kan niet profiteren van puike kwartaalresultaten. Over het eerste kwartaal steeg de winst per aandeel bij de magazijnspecialist met 11,7 procent, met dank aan stijgende huurinkomsten en dalende rentelasten. De bezettingsgraad ligt op 97,5 procent. Analist Jean-Marie Caucheteux van Degroof Petercam spreekt over beter dan verwachte resultaten. Hij krikt het koersdoel op van 96 naar 102 euro. Het advies blijft 'houden'.