Euronext Brussel: Curetis slaat munt uit coronavirus

Ageas komt op 19 februari met jaarcijfers. De verzekeraar blijft onbewogen (-0,1%) op 50,66 euro.

Brede markt

Curetis slaat dan weer munt uit het virus. Het diagnosticabedrijf sluit een samenwerkingsakkoord met het Chinese geneticabedrijf BGI Group.

'BGI heeft het genoom van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) opgespoord en een kit ontwikkeld waarmee een besmetting binnen enkele uren kan worden vastgesteld. De kit heeft al toelating van de Chinese toezichthouder', luidt het in het persbericht. Curetis zal de test beschikbaar maken voor Europese onderzoeksinstellingen en hospitalen.

Het Duitse bedrijf dat ook in Brussel noteert, springt 10 procent hoger naar 70 eurocent.

Als centjesaandeel kent Curetis wel vaker grote schommelingen. We geven ook mee dat het aandeel binnenkort van Euronext verdwijnt. Curetis wordt binnenkort overgenomen door zijn Amerikaanse sectorgenoot OpGen en zal vanaf dan enkel nog op Nasdaq noteren.

Euronav wordt niet beloond voor een straf kwartaalrapport waarin het melding maakte van piekende tankermarkten. Dat leverde over het hele kwartaal een nettowinst op van 160,8 miljoen dollar. Dat is in lijn met de gemiddelde prognose van de analisten, die de nieuwsdienst Bloomberg op 159,7 miljoen dollar had becijferd.

Toch zijn de analistenreacties verdeeld.

Voor Cédric Duinslaeger van KBC Securities voldoen de resultaten aan zijn verwachtingen. De nettowinst van 160,8 miljoen dollar is zelfs duidelijk hoger dan zijn raming (132 miljoen). De analist merkt op dat het aandeel Euronav de voorbije weken is teruggevallen als gevolg van lagere vrachttarieven en 'macroturbulentie'. Dat de tankerrederij al 60 procent van de beschikbare VLCC-dagen heeft gefixt (geboekt) tegen gemiddeld 89.200 dollar per dag, wijst echter op een solide start van het jaar. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 13,5 euro.

ING-analist Quirijn Mulder focust op de sterker dan verwachte start van 2020. 'Het gaat om een duidelijk beter kwartaal dan het reeds sterke vierde kwartaal van 2019. Daarenboven is het management optimistisch over de aanbodzijde, omdat de banken niet staan te springen om nieuwe tankers te financieren terwijl de onderliggende vraag naar olie meer tankercapaciteit vereist.’ Mulder heeft een koopadvies en een koersdoel van 8,50 euro voor Euronav.

Kepler Cheuvreux heeft het over ‘zwakker dan verwachte resultaten’, maar citeert andere cijfers dan diegene die in Euronavs persbericht staan. Volgens het beurshuis komt zowel de brutobedrijfswinst (ebitda) als de ‘aangepaste nettowinst’ lager uit dan verwacht. Ook hier blijven het advies (kopen) en het koersdoel (17 euro) overeind.

De koers profiteert niet. Euronav, waarvan de koers in 2019 bijna verdubbelde, koelt met 2,9 procent af naar 9,08 euro. Twee opmerkingen daarbij: het sentiment op de beurzen is niet goed en de olieprijs verzwakt met ongeveer 1,5 procent. De koers van Euronav volgt vaak die van de olieprijs, hoewel er geen eenduidige link tussen beide is. Beleggers gaan er allicht ook vanuit dat de vrachttarieven door de lagere economische groei eerder dalend dan stijgend zullen zijn.