Euronext Brussel: D'Ieteren rijdt (bijna) iedereen voorbij

Een medewerker van Safelite, een dochteronderneming van Belron, voert een aan-huis-reparatie uit. ING is erg optimistisch over D'Ieteren wegens de groei bij Belron en het aandeleninkoopprogramma.

Politieke onzekerheid duwt de Europese beurzen stevig in het rood. In Brussel geeft D’Ieteren flink gas na een positief analistenrapport. Sequana verbrandt aan een hoog tempo geld en maakt een duik.

Het is vandaag kommer en kwel op de beurzen. In de VS starten de Democraten een afzettingsprocedure tegen president Trump en daarmee is de politieke onzekerheid fors toegenomen. In een toespraak voor de Verenigde Naties klonk Trump ook niet bijster positief over een mogelijke oplossing voor het handelsconflict met China. De Europese beurzen zakken rond de middag gemiddeld 1,2 procent. Alle sectoren gaan lager, maar de grootste verliezen vallen IT-bedrijven, makers van consumptiegoederen en financials ten deel.

In Brussel gaat de Bel20 procent 1,1 onderuit tot 3.636 punten. Slechts één steraandeel zit in de lift: AB InBev (+0,75%). Het bierconcern verloor dinsdag 2,4 procent nadat bleek dat de Aziatische activiteiten aan de onderkant van de prijsvork naar de beurs van Hongkong worden gebracht.

De overige Bel20’ers kleuren rood. De grootste verliezen zijn voor conjunctuurgevoelig aandelen als Barco (-3,1%) of Umicore (-1,6%), maar ook de bankwaarden ING (-2%) en KBC (-1,6%) staan onder druk. Zelfs defensieve waarden als Cofinimmo (-0,15%) en Colruyt (-1,2%) moeten het ontgelden.

Deze laatste staat vandaag extra in de belangstelling. De retailer uit Halle houdt zijn algemene vergadering en daarop geeft Jef Colruyt traditioneel een jaarprognose. Erg positief zal die wellicht niet zijn. Bij de publicatie van de jaarresultaten in juni had het bedrijf al gewaarschuwd voor ‘een sterkere prijs- en promodruk’. ‘Colruyt komt wellicht behoedzaam voor de dag’, zei analist Fernand de Boer van Degroof Petercam vorige week aan De Tijd.

Uitstel

Nog in de Belg20 gaat Galapagos 1,2 procent lager tot 141,30 euro. Het biotechbedrijf liet vanmorgen weten een fase 1-onderzoek te zijn gestart met GLPG3970 tegen ontstekingsziekten. GLPG3970 is een samengesteld product (compound) van de tweede generatie op basis van het Toledo-platform.

Galapagos zei in het persbericht ook dat de resultaten van het lopende fase 1-onderzoek met GLPG3312, de ‘eerste generatie Toledo compound’, begin volgende jaar worden verwacht. Dat betekent uitstel, merken de biofarma-analisten van KBC Securities op, aangezien de resultaten aanvankelijk in de tweede helft van 2019 werden verwacht.

Alfapump

Sequana Medical zag het nettoverlies in het eerste halfjaar aandikken tot 7,3 miljoen euro door toenemende kosten voor onderzoek en marketing. Eind juni had het medtechbedrijf nog maar 12,9 miljoen euro in kas. Dat betekent dat de helft van de opbrengsten van de beursgang (in totaal 27,5 miljoen euro) al opgebruikt zijn. Het aandeel incasseert een klap van 8,7 procent tot 6,50 euro.

Sequana heeft in Europa al een eerste product op de markt: de Alfapump, een toestel dat leverpatiënten verlichting brengt door vocht uit de buikholte over te pompen in de blaas. Het bedrijf wil de Alfapump echter zo snel mogelijk op de grote Amerikaanse markt krijgen.

Daartoe heeft Sequana de start van de belangrijke Poseidon-studie versneld en al een eerste patiënt gerekruteerd. Daarmee wordt een lancering in de VS in de eerste helft van 2022 mogelijk, meent Sandra Cauwenberghs. De KBCS-analiste wijst er op dat hierdoor de klinische kosten zijn opgelopen, wat op de halfjaarresultaten weegt samen met de eenmalige kosten voor de beursintroductie. Ze blijft bij haar koopadvies en koersdoel van 13,5 euro.

Overtuigd koopadvies

Voor een lichtpunt op deze moeilijke beursdag zorgt D’Ieteren . De Brusselse familiale groep, actief in autobeglazing (Belron), autodistributie (D’Ieteren Auto) en notaboekjes (Moleskine), wint 3,3 procent tot 49 euro dankzij een zeer optimistisch rapport van ING. Analist David Vagman herhaalt zijn overtuigd koopadvies en laat zijn koersdoel stijgen van 58 naar 66 euro.

Voor die aanpassing zijn er twee redenen: het management heeft de vooruitzichten voor Belron fors verhoogd en de Brusselse groep is onverwacht een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 150 miljoen euro gestart. Vagman verwacht dat Belron binnenkort zijn langetermijndoelstellingen zal optrekken. Hij acht het ook mogelijk dat het inkoopprogramma structureel wordt. Met de stevige dividendenstroom van Belron en de cashberg van 1 miljard euro zijn daar voldoende middelen voor.

Groot project

Miko kan voorlopig niet profiteren van de goede halfjaarcijfers die dinsdagavond wereldkundig werden gemaakt. Het aandeel blijft stabiel op 117 euro. De Turnhoutse onderneming, actief in koffieservice en kunststofverpakkingen, zag de omzet met 6,5 procent groeien, de bedrijfswinst met 5,7 procent en de nettowinst met 6,7 procent.

De twee takken lieten wel een verschillende evolutie zien. De koffieserviceafdeling zag de omzet met 18 procent toenemen door een goede verkoop in Frankrijk, België en Nederland en door enkele overnames in 2018.

De kunststofverwerkingsafdeling daarentegen boekte een 4,4 procent lagere omzet en 12,5 procent minder bedrijfswinst. Miko maakte eenmalige kosten om een nieuw groot project op te starten. Om een nieuwe klant te bedienen bouwde Miko in Turnhout een nieuwe productielijn, een investering van ongeveer 7 miljoen euro.