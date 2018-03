Euronext Brussel: De beurscorrectie nadert

De Europese beurzen zakken vrijdag tot 10 procent onder hun onder hun meest recente piek van eind januari. De Bel20 heeft nog een procentpunt marge.

Als Donald spreekt, reageren de beurzen. Gisteren veroorzaakten verse zorgen over een globaal handelsconflict voor een verkoopgolf. Die begon in Europa, rolde over Wall Street (-3%) en gaf ook de Aziatische beurzen een gelijkaardige opdoffer.

Vandaag volgt een nieuwe klap voor de Europese aandelen. De Euro Stoxx50, met daarin de grootste beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone, zakte daardoor tot 10 procent onder zijn meest recente piek van 23 januari. De daling van begin februari volstond niet om het over een beurscorrectie te hebben, maar dit dus wel.

De Bel20 verloor vrijdag al anderhalf procent, en zweeft 9 procent onder de piek van eind januari. Enkel Proximus (+0,4%, 24,61 euro) biedt na de middag nog moedig weerstand aan de trend van het moment. Ook Ablynx (0,2%, 44 euro) blijft overeind, omdat een overnamebod (45 euro per aandeel) van het Franse Sanofi in de lucht hangt. Vreemd genoeg blijkt het ooit zo wispelturige biotechaandeel nu verveld te zijn tot een vluchtoord voor nerveuze beleggers.

Voormalige Bel20'er Elia (+0,2%, 49,5 euro) heeft besloten zijn belang in de Duitse hoogspanningsnetbeheerder 50Hertz uit te breiden van 60 naar 80 procent. Zo zetten ze een pad in de korf van Chinese investeerders die met een zak vol geld aan de poort stonden te wachten. Elia mocht als bestaande aandeelhouder beslissen of het zou investeren, en oefent dat recht uit.

'Dit houdt veel steek,' reageren analisten Bart Cuypers en Cédric Duinslaeger van KBC Securities. 'Zo versterkt het zijn positie als grote netbeheerder binnen Europa. De waardering is iets hoger dan toen Elia zijn eerste positie kocht, maar dat is fair.' Elia ontving al 13 procent van zijn oorspronkelijke inleg terug aan dividenden van 50Hertz.

De extra brok van een vijfde van de Duitse dochteronderneming zou meteen aan de winst van Elia moeten bijdragen. De deal van bijna 1 miljard euro wordt immers gefinancierd met nieuwe schulden die zeer waarschijnlijk minder kosten dan het dividendrendement dat Elia mag verwachten. Het 'bijkopen'-advies van KBC Securities blijft overeind. Degroof Petercam bevestigt ondertussen het koopadvies, al haalt analist Bart Jooris ook aan dat de prijs van het aandeel ondertussen 'aan de hoge kant' is.

KBC Securities verlaagt vanochtend het koersdoel voor IBA. Gisteren kwam het bedrijf met teleurstellende jaarresultaten op de proppen, ondanks vier(!) winstwaarschuwingen in de loop van 2017. Het is duidelijk dat het management even de pedalen kwijt is: 'Zichtbaarheid op de markt is op korte termijn niet-bestaande,' concludeert KBC Securities. 'IBA werkt heel hard om zijn kunde te tonen met protontherapiecentra die in een indrukwekkend korte tijd neergepoot worden, dat is een duidelijk competitief voordeel. (...) Maar wegens een totaal gebrek aan zichtbaarheid op de markt zijn de prestaties van IBA heel onzeker.'

KBC Securities stelt zich dan ook defensief op, en veronderstelt geen versnelling noch vertraging van de vraag naar nieuwe PT-centra. 'Houden' is het advies, het koersdoel zakt van 23 naar 20 euro. Pro memorie geven we de koersgrafiek van IBA van de laatste 10 jaar mee. U moet niet ver zoeken om de impact van de eerste winstwaarschuwing te vinden. Enkele maanden later is IBA zijn reputatie als groeiaandeel helemaal kwijt. IBA maakte in 2017 verlies, dus komt er geen dividend.

Op de fixingmarkt, een hoekje van de Brusselse beurs waar de koersen maar één of twee keer per dag bewegen (of op sommige dagen ook helemaal niet), was er ook nieuws. Zowel Fountain, Miko als Spadel kwamen met jaarcijfers. Van Spadel werden de volgende dag acht stuks verhandeld bij de eerste fixing, het aandeel bewoog daarbij niet. Fountain (+2,9%%, 1,09 euro) en Miko (+1,7 procent) gaan wel hoger, maar beide aan uiterst bescheiden beursomzetten van minder dan 1.000 euro.