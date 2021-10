Euronext Brussel: De brief die niemand wil

Al voor de derde maal ontvangt Mithra een 'complete response letter' van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond. Eenzelfde brief hoopt Argenx te ontwijken. Recticel laat zich niet doen door ongewenste post, bezorger Bpost evenmin.

Give me a ticket for an airoplane, ain't got time to take the fast train, zongen de Box Tops in hun hit 'The Letter' in 1967. In Brussel kan Mithra zo'n vliegticket vergeten. Al voor de derde maal ontvangt het Luikse farmabedrijf een brief van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond die om meer informatie vraagt over MyRing, een generieke vaginale anticonceptiering waarmee Mithra in het patentloze gat van Mercks Nuvaring wil springen.

Een jaar geleden had de FDA al een reeks vragen aan Mithra's distributiepartner Mayne gericht over Myring. Dit zijn geen nieuwe vragen, maar verduidelijkingen in een vergelijking met eerdere verzoeken, betoogt Mithra. Het bedrijf zegt dat andere criteria, waaronder het productieproces, geen aanvullende vragen opriepen.

Het nieuwe verzoek zet een rem op de marktplannen met MyRing. Die kunnen nu zes maanden vertraging oplopen in de VS en ten vroegste in de tweede helft van volgend jaar doorgaan.

Geen fijn nieuws maar ook geen drama, vindt Degroof Petercam-analiste Laura Roba. 'Het gros van onze waardering voor Mithra (73 %) steunt immers op de anticonceptiepil Estelle'.'

Mithra verliest 1,3 procent naar 18,7 euro.

Argenx

Argenx hoeft zich niet meteen te verwachten aan zo'n gevreesde brief uit de VS. Dat is althans de mening van een nieuwe fan voor het bedrijf van Tim Van Hauwermeiren. Het Amerikaanse beurshuis Jefferies start de opvolging van onze Belgische biotechtrots met een ronkend koopadvies en een koersdoel van 362 dollar voor Argenx's Amerikaanse afgeleide aandeel (ADR).

'Onze koopthesis is simpel', schrijft analist Akash Tewan. 'Argenx is met efgartigimod best-in-class op het vlak van anti-FcRn-antibodies.' Vrij vertaald zijn dat antilichamen die bedoeld zijn ter vervanging van intraveneuze immunoglobulinetherapie, een behandeling op basis van menselijk bloedplasma die de standaardbehandeling is voor een aantal auto-immuunziekten. Naast de toepassing bij de immuunziekte myasthenia gravis hoopt Argenx efgartigimod ook te kunnen inzetten tegen de bloedziekten primaire immuuntrombocytopenie, pemphigus vulgaris en de neurologische ziekte CIDP.

Volgens Jefferies heeft het medicijn een verkooppotentieel van 5,7 miljard dollar. De verwachting is dat het middel dit jaar nog de toelating krijgt in de VS voor de behandeling van de immuunziekte myasthenia gravis.

'We geloven niet dat Argenx een 'complete response letter' zal ontvangen die de toelating verder kan vertragen', zegt Tewan. Mocht dat wel het geval zijn, dan kunnen de plannen met zes maanden opschuiven, wat een concurrentienadeel kan teweegbrengen. Al is ook daar weinig te vrezen. 'Alleen Johnson & Johnson heeft eigenlijk nog een concurrerend product', zegt Tewan.

De analist geeft een koersdoel van 362 dollar (voor Argenx' notering in de VS). De slotkoers gisteren bedroeg 293,3 dollar.

Argenx wint 1,2 procent naar 257 euro. Op een groene beursdag moet het biotechbedrijf een cyclisch trio laten voorgaan in de Bel20: Umicore , Solvay en Aperam. De sterindex dikt 1 procent aan tot 4.142 punten.

Recticel

Wie kan meepraten over ongewenste post is Recticel . Het Oostenrijkse Greiner zet door met een magere bruidsschat in de vorm van een overnamebod aan 13,5 euro per aandeel.

Recticel-beleggers dienen de krenterige Oostenrijkers van repliek. Ze sturen de isolatiespecialist 0,7 procent hoger naar 14,1 euro.

'Het eindspel is begonnen en we voorzien een drukke nieuwsstroom in de volgende weken', zegt analist Kris Kippers van Degroof Petercam. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 18,20 euro.

Intussen verwacht hij ook nieuws rond de nakende verkoop van de matrassendivisie (Bedding). 'Eens die is aangekondigd, wordt Recticel een bedrijf met twee interessante, marktleidende activiteiten met bovendien een zeer gezonde balans. Wij denken dat dat zal resulteren in een toegenomen interesse van andere partijen in vergelijking met de situatie van vandaag.

Bpost

Bpost krijgt twee tegenstrijdige brieven. De postverdeler die kampt met een leegloop aan de top, wordt door het beurshuis Oddo verlaagd van outperform naar neutraal. Analiste Lotte Timmermans geeft een koersdoel 8,7 euro. Het gemiddelde koersdoel van Bpost is 10,8 euro.

KBC Securities neemt Bpost dan weer op in zijn favorietenlijst ten koste van Elia. 'De beurswaardering ligt onder precovidniveau en loopt beduidend achter op sectorgenoten', verklaart analist Michiel Declercq. 'Dit is een bijzonder interessant instapmoment voor de lange termijn'.