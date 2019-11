Euronext Brussel: de chemicus en de postbode

Bpost en Solvay staan in de schijnwerpers op de Brusselse beurs.

Beleggers zijn optimistisch gestemd door gunstig handelsnieuws. Bpost gaat boven de lat en wordt daarvoor beloond.

De Europese beurzen stijgen donderdag 0,3 procent. De positieve stemming is te danken aan het nieuws dat de VS en China zijn overeengekomen de tariefverhogingen terug te draaien. Dat maakte het Chinese ministerie van Handel bekend. Er zouden de afgelopen weken 'constructieve gesprekken' zijn geweest tussen de twee grootmachten.

De Bel20 klimt 0,4 procent naar 3.873 punten.

Solvay

Solvay denkt dat de brutobedrijfswinst dit jaar 2 tot 3 procent lager zal uitvallen op 2,33 miljard euro. Dat wijkt af van de zomerprognose van een 'stabiel tot bescheiden lager' resultaat. Het bedrijf heeft last van de economische kopwinden in onder meer de auto-, elektronica- en olie & gassectoren. 'Dat was niet onverwacht, maar wel meer uitgesproken dan economen eerder dachten', stelt CEO Ilham Kadri.

Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne wijst erop dat de neerwaarts bijgestelde prognose van Solvay nog altijd beter is dan wat analisten hadden verwacht. 'De consensus gaat uit van een krimp van de brutobedrijfswinst van 3 procent. Ook de groeiprognose voor 2020-2024 van 4 tot 6 procent per jaar is beter dan de consensus.'

De lage marktverwachtingen voor de middellange termijn kunnen volgens Debruyne tot opwaartse verrassingen leiden. Ze laat haar koopadvies en koersdoel van 130 euro staan.

Stijn Demeester, een analist van ING, vindt het positief dat Solvay nu meer realistische verwachtingen schept. 'Voor de middellange termijn ging het bedrijf eerder uit van een klim van de brutobedrijfswinst met 6 tot 9 procent per jaar. Dat nam de markt niet zomaar aan. De huidige verwachting van 4 tot 6 procent expansie is realistischer.' Demeester behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 122 euro.

Solvay levert 1,1 procent in.

Bpost

Bpost ging boven de lat. De omzet steeg met 0,9 procent naar 881,5 miljoen euro, terwijl analisten rekenden op 868,3 miljoen. Ook de winst was met 38,3 miljoen euro zo'n 6 miljoen hoger dan aandelenanalisten hadden verwacht. Dat neemt niet weg dat de winst van de postbezorger met 18 procent is gedaald.

De postgroep kon het omzetverlies van de brievenafdeling beperken tot 1,6 procent door de tarieven te verhogen. Steeds minder particulieren en bedrijven versturen nog papieren brieven.

Frank Claassen, een analist van Degroof Petercam, is niet onder de indruk van de cijfers van Bpost. 'De daling van het aantal verstuurde brieven versnelde en was hoger dan in vorige jaren. Het door afhakende klanten geplaagde Radial krijgt het moeilijk de doelstelling van 2022 - 100 tot 120 miljoen dollar winst - te halen.'

Claassen stelt ook vragen bij het riante dividend van de postbode. 'Het dividend van rond 7 procent lijkt aantrekkelijk, maar we vragen ons af of het huidige dividendbeleid duurzaam is. Want de druk op de winsten en de cashflows blijft.'

Analist Ruben Devos blikt vooruit op volgend jaar en denkt dat beleggers twee zaken in het oog moeten houden. 'De prestatie in 2020 hangt af van twee factoren: de voordelen uit de veranderingen in de postbedeling en de eerste winsten van de Amerikaanse dochter Radial.'

Vanaf maart verandert Bpost de postbedeling. Het bedrijf wil nog maar twee keer per week niet-dringende brieven bezorgen, terwijl de postbezorger dat nu nog dagelijks doet.

Devos laat het 'houden'-advies en de het koersdoel van 9,50 euro ongemoeid.

Het aandeel veert met 6,4 procent op.

Argenx en WDP

Afgelopen nacht haalde de biotechgroep Argenx tegen een korting van 6 procent op de jongste beurskoers vlot 437 miljoen euro op, waarmee de berg cash tot 1,3 miljard euro aanzwelt.

Iets eerder op woensdagavond liet WDP weten dat de beoogde 200 miljoen euro binnen is. Grote beleggers tekenden gretig in, getuige de minieme korting van 1 procent op de jongste beurskoers.