Euronext Brussel: De kapitaalronde van 6 miljoen per minuut

Een perfect jaarrapport, fabuleuze ambities en een tankbeurt van 892 miljoen vers kapitaal. Het aandeel van Umicore was al maanden in goeden doen, maar krijgt nu echt vleugels.

De Europese beurzen slagen erin slechts 0,6 procent te dalen, na de drastische daling die Wall Street officieel in een beurscorrectie duwde. Nadien kleurden ook de tabellen in Tokio, Hong Kong en Shenzhen donkerrood.

De Bel20 doet het nog wat beter dan het Europese gemiddelde, en dat heeft het te danken aan een glansprestatie van Umicore (+6,6%, 43,55 euro). Terwijl de beursmalaise in de VS van kwaad naar erger ging, haalde de materialengroep met thuisbasisin Hoboken 892 miljoen euro op in 2,5 uur tijd. Dat is 6 miljoen iedere minuut, of 10 seconden per miljoen. Grote investeerders hapten toe aan 39,8 euro per stuk, een flinterdunne korting tegenover de slotkoers van 40,9 euro van donderdagavond. Kleine beleggers mochten niet deelnemen aan de kapitaalronde, maar er ligt duidelijk niemand van wakker dat er vandaag 10 procent meer aandelen zijn dan gisteren.

Umicore gebruikt het kleine miljard nieuw geld om zwaar in te zetten op de toekomst van batterijkathoden. Het wil 660 miljoen euro gaan investeren in sites in Europa en China. 'Vooral de geplande groeiversnelling in materialen van herlaadbare batterijen imponeert,' reageert Alan Vandenberghe van KBC Securities. Vandenberghe is overtuigd, en trekt zijn opbouwen-advies op naar kopen. Het bijhorende koersdoel over 12 maanden stijgt van 45 naar 52 euro.

Normaal gaat de uitgifte van nieuwe aandelen gepaard met een koersdip, zeker als veel parijten uitgesloten worden bij de operatie, omdat iedereen plots verplicht is de toekomstige inkomsten te verrekenen op meer stukken van hetzelfde bedrijf. Daar heeft Umicore vandaag absoluut geen last van.

Na Umicore volgt het telecomaandeel Telenet (+1,2%, 59,8 euro) op geruime afstand, als tweede grootste stijger in de Bel20. Hoofdanalist Stefaan Genoe van Degroof Petercam looft een koopadvies uit met een bijhorend koersdoel van 68 euro, nà een verwachte dividenduitkering van 5,5 euro (een rendement van bijna 10 procent bruto).

Dinsdag zal Telenet zijn dividendvoorstel doen in de publicatie van het jaarverslag. Genoe verwacht een omzetgroei van 1,2 procent en een winstgroei (adjusted REBITDA, Telenet is de koning van de omfloerste winstomschrijving) van 5,5 procent. 'Belangrijker is dat 2018 het jaar wordt waarin het gros van de vruchten plukt dankzij synergievoordelen na de integratie van Base. Bovendien ontvangt het bedrijf dan inkomsten van Lycamobile (dat Telenets mobiele netwerk gebruikt) voor de volle 12 maanden. Daarom verwachten we dat Telenet een winstgroei van 10 procent naar voor schuift voor het huidige jaar.'