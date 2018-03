Euronext Brussel - De sleephopperzuiger zit op koers

CFE, moeder van baggeraar DEME, won stevig na een vers koopadvies. De luierfabrikant Ontex had eind januari al voorlopige cijfers gegeven, maar toch kwam het definitieve jaarrapport nog hard aan.

De Europese beurzen gingen dinsdag 0,1 procent hoger, Brussel won 0,2 procent.

De vrees voor Amerikaanse handelsbarrières - invoertaksen op aluminium en staal - ging maandagavond al liggen, waarna Wall Street meer dan een procent opveerde.

Ontex was veruit de grootste daler in de Brusselse sterindex Bel20. De luierproducent stelde een dividend van 0,6 euro voor, iets meer dan analisten hadden verwacht. Toch zakte het aandeel 6,2 procent naar zijn laagste punt sinds eind 2014. Boosdoener was de Braziliaanse overname Hypermarcas.

Het jaarverslag slaagde er dus toch nog in negatief te verrassen, zelfs al waren bijna alle cijfers vrijgegeven na de winstwaarschuwing eind januari. Daarin had Ontex al opgebiecht dat Ontex Brazilië verlies had gedraaid in het vierde kwartaal. Dat trok de winstmarge voor het volledige jaar gevoelig naar beneden.

'Het is duidelijk dat het gros van Ontex' problemen komen van de overname van Hypmermarcas,' reageert Reginald Watson van ING. 'De lage prijs die Ontex betaalde was slechts een figuurlijke eerste afbetaling: Ontex is sindsdien blijven betalen.' Hypermarcas heeft grote kortingen aan klanten gegeven, die het niet in het resultaat had weergegeven. De compensatie: een boekhoudkundige kost van 15 miljoen euro.

Zonder de eenmalige last die Ontex in het vierde kwartaal opnam was de groepswinst boven de analistenconsensus uitgekomen. 'De winstmarge in 2017 zonder Hypermarcas (12%, gezakt van 12,5%) is een verdienstelijk resultaat gezien de tegenwind van grondstoffenkosten en productievertragingen.'

Ook ING noemt 2017 een annus horribilis voor Ontex. Maar het voordeel daarvan is dan weer dat het een makkelijke vergelijkingsbasis vormt voor de resultaten van dit jaar. 'We verwachten - net als het management - dat de marge stijgt in de tweede jaarhelft,' schrijft Watson in zijn reactie op de resultatenpublicatie.

Bij de bouwgroep met een belangrijke maritieme poot CFE moeten we niet wachten tot deze zomer op een verbetering van de cijfers. KBC Securities trok de rating op naar 'kopen'. Het aandeel schoot 5 procent hoger tot 109,20 euro.

Dat besloot de bank na een analistenmeeting. KBC Securities verwacht een omzetgroei en een verhoging van de winstmarge. 'In de tweede jaarhelft van vorig jaar werden de sleephopperzuigers van DEME meer benut,' stipt analist Bart Cuypers aan na een ontmoeting met de bedrijfstop. 'Het gaat om de eerste significante stijging sinds 2015.'

'Het bedrijf zelf verwacht een gevoelige stijging van de omzet dit jaar wil liever niet hoger te mikken dan 2,5 miljard euro. De bedrijfswinstmarge zou 16 à 20 procent bedragen. We vinden dit te conservatief, het bedrijf wil duidelijk vermijden om zoals een jaar eerder te vroeg op het jaar te veel ambitie te tonen.'

Volgens Cuypers zullen de minder winstgevende offshore windenergieprojecten in 2018 een minder groot deel van de omzet uitmaken. Een betere productmix zou ook dit jaar goed zijn voor de winst.

Het koersdoel blijft stabiel op 125 euro, maar door de recente terugval van het aandeel biedt dat weer voldoende potentieel voor een koopadvies.

Een ander analistenadvies vuurde de olietankerrederij Euronav aan: +2,5 procent tot 6,94 euro. Het Franse Kepler Cheuvreux startte de opvolging van het aandeel met een houden-advies en een koersdoel van 6,9 euro.

De Amerikaanse broker DNB Market ging een stap verder en zette haar koersdoel op 10,70 dollar (8,68 euro) met een koopadvies. DNB had het daarbij over het aandeel dat in New York noteert. Die beurskoers bedroeg maandagavond 8,4 dollar of 6,81 euro.

Orange Belgium schoot 4,6 procent hoger tot 15,86 euro. Er was geen onmiddellijke aanleiding voor de opstoot. De financieel directeur en investor relations waren vandaag op roadshow in Boston bij het beurshuis Macquarie.