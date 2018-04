Euronext Brussel: De truc met het dividend

De privak Quest for Growth keert voor de eerste keer ooit minder dan de helft van zijn winst uit als cash. Maar aandeelhouders moeten daarvoor geen boterham minder eten.

De Brusselse beurs boekt een half procentje winst op dinsdagvoormiddag.Bijna alle aandelen in de index stijgen, met Aperam afgetekend op kop.

Melexis , een van de topkandidaten om Ablynx te vervangen als het overnamebod van het Franse Sanofi slaagt (45 euro per aandeel), boert achteruit na een rapport afkomstig van Wall Street. Het Amerikaanse Cowen start de opvolging van de chipfabrikant uit Ieper met een houden-advies en een koersdoel van 85 euro. Melexis is voorlopig het enige Belgische aandeel op de radar van Cowen, dat 900 aandelen volgt met een voorliefde voor (bio)technologie en gezondheidszorg.

Het advies maakt dat het oordeel van analisten nu helemaal gebalanceerd is, althans volgens de rangschikking die Bloomberg bijhoudt. Melexis heeft nu drie koopadviezen, drie houden-adviezen en drie verkoopadviezen.

Als we elk koersdoel precies even veel gewicht toekennen, wat waarschijnlijk de invloed op het aandeel van sommige analisten over- of onderschat, eindigt het gemiddelde koersdoel op 81,69 euro. Doorgaans is het advies belangrijker dan het koersdoel, maar de verdeeldheid schept in dit geval ook weinig klaarheid. De beurskoers van Melexis steeg dit jaar al 7 procent. Niet zo lang geleden kwam er een peppil bij onder de vorm van een koopadvies van Berenberg.

De koersdaling heeft een negatief effect op de beleggingsportefeuille van het Leuvense Quest for Growth . Maar er was ook goed nieuws uit Leuven.

Iets meer dan de helft (53%) van de aandeelhouders van Quest for Growth heeft gekozen voor een keuzedividend in nieuwe aandelen. Daardoor moet de enige beursgenoteerde privak van België minder van de winst uitkeren. Door die unieke status is Quest verplicht 80 procent van de nettojaarwinst met aandeelhouders te delen. Quest zelf kiest zelfs uitdrukkelijk voor 90 procent. Bij de transactie van dit jaar vloeide er uiteindelijk 11,3 miljoen euro minder uit het bedrijf dan het geval was geweest als iedereen voor cash had gekozen.

Dit was de eerste keer dat een keuzedividend tot de opties behoorde. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedroeg 7 euro. Per vijf aandelen kon iedereen dus kiezen voor een extra aandeel, het brutodividend bedroeg immers 1,54 euro. Netto blijft daar 1,52 van over omdat het grootste deel van de winstuitkering van een privak onbelast blijft. Het restbedrag kregen aandeelhouders natuurlijk in cash.

Wie volledig voor cash ging krijgt dat bedrag vandaag gestort. De 1,6 miljoen nieuwe aandelen verschijnen ook in de effectenrekening van de respectievelijke eigenaars, en kunnen dus meteen verhandeld worden. Het recht op een dividend ging begin deze maand al van de koers af.

Onderliggend is Quest for Growth eigenlijk een beleggingsfonds met een sterke focus op small en midcaps, maar ook niet-beursgenoteerde bedrijven. Wanneer de beleggingsportefeuille meer waard is op 31 december dan 365 dagen eerder, volgt er een dividend, anders niet. Dat maakt de winstuitkering behoorlijk volatiel. Na 2015 - het op een na beste jaar ooit - was er een superdividend, na 2016 was er geen dividend.

Voor de tweede dag op rij kan de beurskoers van Acacia Pharma er een flinke schep bovenop doen. Het aandeel was de eerste en voorlopig enige nieuwkomer op Euronext Brussel in 2018.