Euronext Brussel: Deceuninck in prestigecriterium

Met een rit van 60 procent sinds juli maakt Deceuninck de spectaculairste comeback onder de Belgische small caps. IBA, dat in dezelfde periode met 80 procent aandikte, doet er via een aandeleninkoop een schep bovenop.

Big things often have small beginnings. Vraag dat aan de naar schatting 500 start-ups die anno 2021 als unicorns door het leven dartelen. In het eenhoornloze Brussel (wanneer kom je nu eindelijk eens naar de beurs, Collibra?) maken kleine aandelen woensdag het mooie weer. Terwijl de Bel20 op het middaguur nog met een verlies van 0,2 procent noteert is de brede markt 0,4 procent rijker.

Binnen de index is Colruyt de uitblinker met 4,3 procent koerswinst. Berichten over voedingsinflatie klinken steeds luider. Dinsdag nog orakelde de CEO van Domino's Pizza - we garanderen niet dat zijn data betrouwbaarder zijn dan die van de FED - dat de prijzen voor levensmiddelen in 2021 met 2,5 tot 3 procent zullen stijgen.

Solvay wint na een verdere stroomlijning van zijn organisatiestructuur waarbij het honderden jobs in de ondersteunende diensten schrapt.

Barco moet voor de tweede dag op rij stevig inleveren. Dat Netflix met ambitieuze plannen voor 70 eigen filmproducties op de proppen komt, doet de vooruitzichten in de gekwelde cinemasector geen goed.

Brede markt

Maar over naar de kleinere aandelen. Deceuninck danst een nieuwe quickstep na een stevige koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Het beurshuis verhoogt het koersdoel van 2 euro naar 2,55 euro. Het koopadvies voor de specialist in PVC-profielen blijft gelden. 'Na enkele moeilijk jaren is Deceuninck weer op het goede spoor beland. De markt is verbeterd, zeker in de VS en Turkije, terwijl kostenoefeningen in Europa hun vruchten afwerpen. De marges zitten duidelijk in een opwaartse trend', zegt analist Kris Kippers.

De analist looft ook de financiële gezondheid van het bedrijf. 'Het sterke cashmanagement, de hogere marges, en cash-ins op de Turkse dochter Ege Profil, brengen de schuldgraad onder 1 procent. Een zeer gezonde situatie.'

Deceuninck is in het jongste halfjaar aan een prestigecriterium bezig met een winst van zowat 60 procent sinds afgelopen zomer.

IBA dikte in dezelfde periode met 80 procent aan. De protontherapiespecialist kreeg vleugels na de aankondiging van een Chinese licentiedeal in augustus. Maar het bedrijf uit Louvain-la-Neuve, marktleider in zijn sector, noteert nog steeds 65 procent onder zijn piek van mei 2017.

Daardoor kan het dus nog aan bradeerprijs eigen aandelen inslaan. Dinsdag nabeurs werd een aandeleninkoop aangekondigd die woensdagochtend werd afgetrapt. IBA mikt om tegen eind mei maximaal 357.000 aandelen te verwerven.

IBA is met een winst van 5,5 procent d sterkste stijger in Brussel.

Xior kan munt slaan uit een koopadvies in het Latijn. Vivat, crescat et floreat. Leef, groei en bloei, is de leus van KBCS-analist Wido Jongman. KBCS herstart zijn research op Xior met een ronkend koopadvies en een koersdoel van 59 euro. Dat geeft op de slotkoers van gisteren een opwaarts potentieel van 18 procent.

Xior is de snelst groeiende vastgoedvennootschap in onze Brusselse coverage, zegt Jongman. De portfolio verzevenvoudigde sinds de beursintroductie in 2015. 'Na covid zien we een scherp herstel voor studentenhuisvesting dankzij een toegenomen democratisering van het onderwijs en een verdere internationalisering van studenten', zegt de analist.