Euronext Brussel: Dividendbehoud stelpt coronabloeding niet

Het vrijwaren van het dividend blijkt voor Barco geen afdoend middel nu de 'dark ages' voor de beeldvormingsgroep veel langer duren dan geanticipeerd.

De Brusselse beurs kleurt groen na een vlakke start en drie opeenvolgnende verliesdagen. De hoop op een spoedig economisch herstel neemt de bovenhand op vertragingen in de wereldwijde vaccinuitrol en in de uitvoering van een Amerikaans stimuluspakket.

De Bel20 wint 0,8 procent en kan rond het middaguur weer boven de 3.700 punten uitpiepen. De banken nemen de koppositie. Ook GBL kan scoren dankzij een adviesverhoging van Degroof Petercam. Analist Kris Kippers vindt de korting op de Frère-holding (+/- 35%) overdreven gezien de strategieswitch naar groeiende private equitybedrijven.

Barco is de rode lantaarn en moet 6 procent inleveren. Het mag ironisch heten dat het enige technologie-aandeel (toegegeven, in een hybride industriemengvorm) in de van tech gespeende Bel20 ook het zwaarste coronaslachtoffer is. Barco kwam twee weken vroeger dan geagendeerd met jaarcijfers. Daaruit blijkt hoe funest deze crisis is voor de drie bedrijfseenheden van de beeldvormingsgroep. De cruciale afdeling Entertainment zag haar twee grootste klanten - bioscopen en festivalorganisatoren - in overlevingsmodus gaan. En bij de tak Enterprise draaide het goudhaantje, de presentatietool Clickshare, in de soep door de massale leegloop van kantoren. Bij de Healthcare-divisie werden investeringen in chirurgisch projectie-materiaal uitgesteld.

Nogal wiedes dat de lat daardoor erg laag werd gelegd door analisten. Maar de realiteit bleek nog pijnlijker. Barco ging onder de lage lat met een halvering van zijn winstmarge. Onder de streep prijkt een rood cijfer.

KBC Securities-analist Guy Sips onthoudt wel enkele lichtpuntjes uit het vierde kwartaal. 'De entertainmentdivisie zag de verkoop weer wat toenemen dankzij een hernieuwde vraag uit China. Ook de divisie Healthcare kende een rebound waarbij diagnostische en chirurgische projectieapparatuur opnieuw terrein wonnen na een slecht derde kwartaal.'

De zichtbaarheid blijft evenwel laag, waardoor Barco niet becijferd vooruitblikt. 'Het is moeilijk om voorbij de pandemie te kijken', zegt Sips, die zijn 'opbouwen'-advies behoudt met een koersdoel van 22 euro.

'De pijn is nog niet voorbij', concludeert ook ING-analist Marc Hesselink. 'De winstgevendheid is erg bekaaid en komt ongeveer 40 procent onder de lat uit. De divisie met de hoogste marges, de vergadertool Clickshare, scoort daarbij zwakker dan verwacht.'

De grootste negatieve verrassing voor de analist is de vrije kasstroom. Met een outflow van 36 miljoen euro bedroeg de kaspositie eind 2020 nog maar 15 miljoen euro. De consensus lag op 59 miljoen euro. 'We zien niet de ommekeer die we verwacht hadden na een zwakke eerste jaarhelft', zegt Hesselink. 'Om weer echt enthousiast te worden over Barco zullen beleggers naar 2022 of verder moeten kijken.'

ING hanteert een houdadvies met een koersdoel van 16 euro.

Als zoenoffer houdt Barco zijn dividend op peil op 0,37 euro per aandeel. Maar dat kan de bloeding niet stelpen. Barco moet 6 procent prijsgven naar 16,2 euro.

Brede markt

Montea zorgt voor nieuws op de brede markt door een roemrijke huurder binnen te trekken. Amazon zal voor minstens tien jaar een pas opgeleverd leveringscentrum en een parking op de luchthaven van Schiphol huren van Montea.

Kepler Cheuvreux is enthousiast. 'Het gaat om een toplocatie in Nederland. Op basis van de 3 procent huurinkomsten (70 miljoen euro) schatten we het rendement op 7,7 procent, een stevige vangst op een van de duurste plaatsen in Europa. Dit betekent ook dat de site interessante herwaarderingswinsten kan opleveren. Bij een rendement van 4,5 procent kan de site een herwaardering van 19 miljoen euro opleveren bij een mogelijke verkoop.'

Het exitrendement voor de parking is moeilijker in te schatten, zegt de analist. 'Maar al bij al is het een erg behendige deal vanuit cashflowperspectief.'

Kepler hanteert een houdadvies met een koersdoel van 100 euro.