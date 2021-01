Euronext Brussel: Driekoningen, geef mij een nieuwe boost

De sterke euro geeft de banken en de Bel20 een boost. In wierook, mirre en goud wordt voorzien door Melexis, Bekaert en Econocom. Of heeft die laatste zijn geld op de rooster geteld?

Na twee bekaaide beursdagen is het woensdag prijs. De Bel20 neemt voor het eerst in het nieuwe jaar de vlucht vooruit. Een steeds baldadigere euro breekt door de grens van 1,23 dollar en geeft ook de banken een zetje. KBC en ING mogen met stevige percentages hoger. De Bel20 krijgt dankzij die bankenboost de Europese leiderspositie met een winst van 1,4 procent naar 3.693 punten rond de middag.

Melchior Melexis

Op Driekoningen tekent Melexis voor de rol van Melchior, de koning uit het Oosten die destijds goud bezorgde als geboortegeschenk aan de pasgeboren heiland. De chipontwikkelaar spint garen uit een ronkende update van zijn grootste toeleverancier: halfgeleidergieterij X-Fab , het Belgische chipbedrijf uit de Duchatelet-stal dat in Parijs noteert.

'Het orderboek van X-Fab stond in het vierde kwartaal op een record: 191 miljoen euro', stipt analist Marc Hesselink van ING aan. 'Dat is een zeer positieve voorbode voor Melexis en voor de vraag naar analoge chips in het algemeen.'

De twee chipbedrijven zijn in sterke mate verweven. X-Fab produceert 90 procent van Melexis' chipschakelingen (IC's) goed voor 35 procent van X-Fabs omzet.

'Op basis van de update van X-Fab geloven we dat Melexis kan uitblinken', zeggen Berenberg en Kepler Cheuvreux. 'De fundamenten liggen er: de opbouw van inventarissen en een heropleving van de automarkt.'

ING en Kepler behouden evenwel hun houdadvies met een koersdoel van 70 euro. Op 3 februari rapporteert Melexis jaarcijfers.

Melexis wint 5,6 procent naar 86,6 euro.

Balthasar Bekaert

Bekaert is de Balthasar van dienst en sproeit een zweem wierook over de beursdag. De staaldraadspecialist sluit een staalkoordfabriek in Canada. Die ingreep kadert in een reeks maatregelen ter bescherming van de marges in coronatijden.

Bekaert Bridon Ropes Group (BBRG), de staalkoorddivisie van Bekaert, zette volgens KBC Securities al belangrijke stappen naar margeverbetering. De onderliggende brutomarge in de afdeling bedraagt 10,4 procent (vergeleken met 2,5 procent in 2019). Die verbetering werd geboekt ondanks een omzetval met ruim 5 procent. 'De verkoop van die fabriek zal de afdeling nog winstgevender maken. Ons model veronderstelt een stabiele winstmarge rond 11 procent vanaf 2022', zegt analist Wim Hoste.

De analist brengt in herinnering dat Bekaert positief verraste met hogere prognoses in november. Toen nam de groep zich voor winstcijfers in lijn met 2019 voor te leggen ondanks stevige druk op de omzet. Hoste verhoogt het koersdoel van 28 naar 32 euro, maar behoudt zijn 'opbouwen'-advies .

Bekaert wint 2,5 procent naar 28,52 euro.

Caspar Econocom

Econocom brengt mirre mee door zichzelf miraculeus en vroeger dan verwacht schuldenvrij te verklaren. Daarmee maakt de IT-dienstverlener een belangrijk objectief waar. Door vrij te zijn van schulden wil de b2b-speler aanknopen met structurele groei. Toch is er ook scepsis onder analisten.

'Er wordt geen uitleg gegeven bij de manier waarop het bedrijf die doelstelling heeft bereikt', zegt het beurshuis. 'Evenmin spreekt Econocom zich uit over de verwachte prestaties op het vlak van de omzet en winstgevendheid.' De IT-dienstengroep trok in oktober zijn eerdere vooruitzichten in.

De analist denkt dat de gereduceerde activiteit in de afdeling TMF (Techology, Management & Financing) het werkkapitaal heeft teruggeschroefd en daardoor heeft bijgedragen aan de sneller dan verwachte schuldreductie. Al sluit de analist niet uit dat 'bepaalde truken van de foor' zijn gebruikt, zoals een opgevoerd gebruik van 'factoring'. Een ondernemer draagt daarbij facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding ontvangt de onderneming direct zijn geld.

Kepler Cheuvreux behoudt door gebrek aan zicht op de strategie een houdenadvies met een koersdoel van 2,45 euro. Econocom komt op 28 januari met voorlopige resultaten.