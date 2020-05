Euronext Brussel: Drukplaten, tankers en telecom

Beurzen zijn richtingloos. Agfa ziet corona-impact op de drukplatendivisie. Euronav zou mogelijk beter van de beurs gaan.

Beleggers zijn voorzichtig en kijken nauwlettend naar de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen. Daarbij vrezen markten vooral voor een heropflakkering van het virus, zoals nu het geval is in Zuid-Korea. Het gemiddelde Europese aandeel zakt rond 12u 0,1 procent.

De Bel20 verliest 0,4 procent.

Agfa

Agfa-Gevaert kwam met kwartaalresultaten. De omzet viel met 4,4 procent terug tot 501 miljoen en de winst daalde met 11 procent naar 18 miljoen euro. Daarmee was de omzet lager maar de winst hoger dan verwacht. De Antwerpse beeldvormingsgroep zegt dat de drukplatendivisie - die drukplaten en software levert aan drukkerijen - een 'aanzienlijke' druk zal ondervinden van de coronacrisis. Het bedrijf kan nog geen vooruitzichten geven voor de rest van 2020 en vraagt nog enkele maanden geduld.

Analist Guy Sips van KBC Securities stelt dat Agfa-Gevaert met mooie cijfers kwam vanochtend. 'Ondanks wat impact van de coronacrisis in de printsector, die al langer onder druk stond, leverde de Antwerpse beeldvormingsgroep sterke resultaten af. Het programma om het werkkapitaal terug te dringen blijft zijn vruchten afwerpen. Daardoor kon het bedrijf zijn nettoschuld terugbrengen tot een gezond niveau, ook wanneer je de verkoop van Healthcare-IT buiten beschouwing laat.'

Sips zegt verder dat het positief is dat Imaging IT - het deel van Healthcare IT dat niet verkocht is - een significante toename zag in de marges. 'Maar nu sommige ziekenhuizen de investeringen in uitgebreide softwareoplossingen aan het uitstellen zijn, kan er een impact van het coronavirus te zien zijn in de komende kwartalen.'

De analist heeft een koopadvies en koersdoel van 5,80 voor het aandeel.

Analist Bart Jooris van Degroof Petercam vindt dat de resultaten van Agfa-Gevaert beter dan verwacht zijn, maar wijst er wel op wel dat die mooie cijfers grotendeels de danken zijn aan de verkoop van Healthcare IT. 'Met uitzondering van de radiologietak zullen alle divisies waarschijnlijk een negatieve impact van de coronacrisis voelen waardoor de resultaten gedrukt zullen worden.'

Jooris laat zijn 'houden'-advies en koersdoel van 3,95 euro staan.

Het aandeel daalt 0,4 procent.

Euronav

Tankerrederij Euronav zou moeten overwegen om van de beurs te gaan. Dat zegt analist Amit Mehrotra van Deutsche Bank in een zogezegde 'open brief' aan het management. 'De publieke markt zal Euronav allicht nooit het krediet geven dat het bedrijf verdient', zo citeert Bloomberg de analist.

Mehrotra merkt op dat de huidige beurswaarde van Euronav zich 20 procent onder de intrinsieke waarde bevindt. Bovendien ligt het huidige dividendrendement op 10 procent, op basis van de cashflows op drie maanden. Euronav keert sinds dit jaar kwartaaldividenden uit.

Mehrotra raadt Euronav aan om geen dividenden meer uit te betalen. 'Het inkopen van aandelen is allicht gepaster. En waarom niet gewoon alle aandelen opkopen via een tender', zegt Mehrotra.

Tegenover Bloomberg wilde Euronav niet reageren.

Ook dinsdag wordt het aandeel niet door beleggers gewaardeerd. Het stijgt 6 procent.

Telecom

Daarnaast is er nieuws over de telecomsector, want de Europese Commissie (ECB) heeft zijn bedenkingen geuit bij de tarieven die de Belgische telecomregulatoren via hun overlegorgaan CRC voorstelden voor kabeltoegang.

Analist Ruben Devos van KBC Securities denkt echter niet dat de Europese Commissie (EC) een nieuw onderzoek start naar de telecomtarieven:

Ik denk dat er mogelijk wat kleine wijzigingen plaatsvinden om overcompensatie te voorkomen, maar ik denk niet dat de uiteindelijke tarieven veel zullen afwijken van de door het CRC voorgestelde prijzen. Ruben Devos Analist bij KBC Securities