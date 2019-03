Euronext Brussel - Duitse steun voor ING en UCB

ING volgt met een plus van 1,7 procent tot 10,63 euro. In de aanloop naar ING's investeerdersdag op 25 maart trekken de analisten van Deutsche Bank hun verwachtingen voor de financiële groep licht op. Het koopadvies en koersdoel van 15 euro blijven onaangeroerd.

De analisten gaan immers niet meer uit van een worst case scenario voor de bankentaks in Roemenië en de verwachte verliezen op leningen worden in het model licht beperkt. Wat de kosten-versus-inkomstenratio betreft verwacht Deutsche Bank dat ING in 2021 op zowat 50 procent landt. Voor 2020 bedraagt ING's prognose voor die ratio 50 tot 52 procent.

Deutsche Bank zoomde eveneens in op de extra data die UCB publiceerde over rozanolixizumab voor de behandeling van myasthenia gravis (MG), een zware spieraandoening waarvoor nog geen effectieve behandeling op de markt is. De farmagroep gaf die data vrij in de aanloop naar de jamboree van Amerikaanse neurologen begin mei (4 tot 10 mei) in Philadelphia. UCB stijgt met 0,7 procent tot 75,80 euro.