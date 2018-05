Euronext Brussel: EVS in glijvucht

Voor de vierde keer in vijf kwartalen onthalen beleggers een beter dan verwacht kwartaalrapport van KBC lauw. Dat is voor EVS helaas niet het geval.

Op de Brusselse beurs herstelt de Bel20 van de appelflauwte van woensdag. De beursbarometer verstevigt 0,5 procent naar 3.877 punten.

KBC kwam stevig uit de startblokken, maar noteert nu op een bescheiden plusje van 0,2 procent naar 69,84 euro. Dat beleggers beter dan verwachte cijfers op een geeuw onthaalt, daar heeft de bank- en verzekeringsgroep stilaan ervaring mee. Dat was in 2017 ook het geval, na de cijfers over het eerste, tweede en derde kwartaal, alleen na het vierde kwartaal was er applaus dankzij het extraatje voor de aandeelhouder.

Ook dit keer zijn analisten niet helemaal overtuigd over de 'kwaliteit' van de winst. Die is wel ruim beter dan verwacht, maar in belangrijke mate te danken aan de erg lage voorzieningen voor probleemkredieten. Meer nog: door terugname van provisies zijn die voorzieningen zelfs een winstmotortje geworden. Zeer welgekomen in een tijd waar de lage rente aan de inkomsten uit het kernmetier knabbelt, maar niet echt duurzaam vol te houden.

Wél een de opvallendste stijgers in de Bel20 is Solvay , met een klim van 1,9 procent tot 119,30 euro. UBS haalt de chemiegroep van de verkooplijst en verhoogt het koersdoel van 107 naar 120 euro.

'Het herstel in de luchtvaartbranche en de olie- en gasindustrie zullen de winst en de cashflow ondersteunen, maar natriumcarbonaat (een belangrijk ingedriënt voor onder meer detergenten en glas dat met overcapaciteit kampt, red.) blijft wegen', stelt analist Geoff Haire.

Voor de meest hallucinante rit tekent buiten de Bel20 EVS . KBC Securities-analist Guy Sips vat de kwartaalcijfers van de Luikse beeldserverspecialist kernachtig samen. 'Zwak kwartaal, zwak orderboek, zwakke vooruitzichten': hij verlaagt het advies voor de beeldserverspecialist van 'bijkopen' naar 'houden'.

ING-analist David Vagman vreest dat het zwakke jaarbegin misschien wel een indicatie is van structurele problemen. 'Sectorgenoten zoals Belden hebben aangeven dat grote Amerikaanse klanten - denk aan Disney of ESPN - hun investeringen tegenwoordig liever focussen op directe consumentenplatformen, omdat ze last hebben van klanten die 'de kabel doorknippen' en rivalen als streamingreus Netflix. Dit zet druk op traditionele producten die voor live uitzendingen verkocht worden.'

Nyrstar blijft in de hoek waar de klappen vallen en glijdt 3,5 procent weg naar 5,10 euro. De regering van de Australische deelstaat Zuid-Australië dreigt met gerechtelijke stappen omdat de zinkspecialist leningen die deelstaat garandeert, nog niet begint terug te betalen.

De deal, die drie jaar geleden werd gesloten, voorzag in een uitstel van de schuldaflossingen van maximaal 18 maanden in ruil voor een hogere rente. Op basis daarvan staat Nyrstar recht in de schoenen, maar toch dreigt Zuid-Australië met juridische acties. Dat geeft aan dat Nyrstar de politieke ruggensteun voor Port Pirie kwijt is.

Bovendien kunnen de berichten over het 'uitstelgedrag' bij beleggers de perceptie voeden dat de cruciale reconversie van Port Pirie niet op schema zou zitten. En dat is iets wat Nyrstar ten allen prijze wil vermijden, omdat het later dit jaar 'make or break' wordt: Port Pirie moet cash beginnen genereren in plaats van bloeden, zodat de grote schuldenberg vanaf 2019 kan worden afgetopt.