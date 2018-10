Euronext Brussel: EVS mooi in beeld, AB InBev zakt door in Brazilië

Aan de salamicrash van EVS komt plots een einde nu een Canadese sectorgenoot in het kapitaal stapte. AB InBev doet het minder goed in Brazilië en halveert zijn dividend om schulden af te bouwen. De bierreus incasseert de grootste koersdaling in 10 jaar.

De verkoopgolf die woensdagavond Wall Street teisterde en daarna nog de Aziatische beurzen 3 procent kleiner maakte, is uitgedoofd in Europa. De meeste indexen noteren in het groen, maar de Bel20 hoort daar jammer genoeg niet bij.

Hoe kan het ook anders, als het grootste aandeel van de Brusselse beurs bijna een tiende van zijn beurswaarde uitgewist ziet op een dag? Het overkwam AB InBev , dat 's ochtends cijfers voor het derde kwartaal publiceerde. Er werd vooraf al veel gesproken over een verlaging van het dividend, en dus was de halvering van de winstuitkering over het boekjaar 2018 niet voor iedereen een slag in het gezicht.

Wel problematisch is het verlies van marktaandeel in kernmarkt Brazilië, het thuisland van CEO Carlos Brito. De concurrentie van het Nederlandse Heineken valt er niet langer weg te wuiven. Het maakt van het grootste aandeel ook de grootste daler van de dag. Het is al van de maandenlange deconfiture van de wereldbeurzen van eind 2008 geleden dat 's werelds grootste brouwer nog zo'n slechte dag had.

Melexis, de sterkste daler van gisteren, wordt donderdag gretig opgepikt en wint ruim 5 procent tot 53,15 euro. Ook de Berenberg-analisten hielden vanuit Londen de koersreactie van Melexis op de winstwaarschuwing van gisteren in de gaten. De koers ligt nu 45 procent lager dan de piek boven 90 euro aan het begin van de zomer. 'Volgens ons zal de naderende vertraging van de hele chipsector tijdelijk blijken, en kan Melexis daarna weer de gebruikelijke groeicijfers voorleggen,' luidt het oordeel donderdagochtend. 'Daarom vinden we de huidige koersdaling een aantrekkelijke instapkans om voor de lange termijn in het verhaal van de semiconductoren te stappen.'

Omdat Berenberg zijn prognoses voor Melexis heeft bijgeschaafd na de winstwaarschuwing, zakt ook het koersdoel (van 97,5 naar 90 euro). Toch blijft het koopadvies overeind.

Nog veel beter vergaat het EVS , de Luikse technologietrots die op de beurs al maanden lang wegkwijnt. Vandaag maakt de koers een sprong van bijna een vijfde. Nu sectorgenoot Evertz meer dan 3 procent van EVS bezit, triggert dat een inkoopprogramma van eigen aandelen van 10 miljoen euro. Dat legt min of meer een bodem onder het aandeel met een dagelijkse beursomzet van minder dan een half miljoen euro. De totale beurswaarde van EVS is (slechts) 250 miljoen euro. Het Canadese Evertz is ruim vier keer zo groot.

Het inkoopprogramma triggert op zijn beurt ratingverhogingen bij zowel KBC Securities als Degroof Petercam. De eerste gaat van houden naar bijkopen, met een koersdoel dat van 21 naar 26 euro springt. Laatsgenoemde trekt het advies op van houden naar kopen, en het koersdoel van 23 naar 30 euro.

'Een bizarre zet van Evertz,' reageert hoofdanalist Stefaan Genoe van Degroof Petercam. 'De bedrijven zijn tot dusver niet aan overnamegesprekken begonnen.' Volgens Genoe kan EVS gemakkelijk 10 miljoen euro uitgeven aan eigen aandelen: het schuldenvrije bedrijf zal tegen het einde van dit jaar 40 miljoen euro of meer op de rekening hebben staan.

En dan zijn er nog de cijfers van Tessenderlo . De resultatenpublicatie na het derde kwartaal valt op verschillende vlakken tegen, maar de koers reageert amper. Beleggers rekenen er duidelijk op dat de grootste aandeelhouder van allemaal - Luc Tack - zal bijkopen op koerszwaktes.

Analisten zijn niet onder de indruk van de resultatenpublicatie die Tessenderlo vanochtend online plaatste. Het chemieconcern zit achter op schema om de prognose waar te maken van een stabiele REBITDA in 2018. Toch bevestigt het bedrijf die eigen verwachting.

'Na de cijfers voor het derde kwartaal ziet de jaarprognose er heel ambitieus uit. Bij ons gaan de verwachtingen omlaag,' reageert Wim Hoste van KBC Securities. Het koersdoel zakt alvast van 37 naar 34 euro, het advies blijft 'houden'.