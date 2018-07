Euronext Brussel: Econocom bijna derde minder waard

Op een licht hogere beurs reageren AB InBev en Galapagos op positieve analistenrapporten en is de notering van Ontex opgeschort. Econocom verliest bijna een derde van zijn waarde na een stevige winstwaarschuwing die lagere adviezen en koersdoelen uitlokte.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is nu een feit. Beide landen hebben invoerheffingen ingesteld op 34 miljard dollar van elkaars producten. Het kan evenwel nog veel erger worden als president Trump met bijkomende tarieven voor de dag komt. De Europese beurzen reageren voorzichtig en blijven dicht bij huis.

Dat geldt ook voor Euronext Brussel, waar de Bel20 rond 12.55 uur 0,2 procent hoger gaat tot 3.755 punten. De index wordt hoger getrokken door defensieve waarden als UCB (+1,35%) en Colruyt (+1%), maar ook AB InBev en Galapagos spelen voor locomotief.

Het Frans-Duitse beurshuis Oddo BHP is de opvolging van AB InBev gestart met een koopadvies en een koersdoel van 114 euro. Tegenover de slotkoers van donderdag biedt dat koersdoel 31 procent opwaarts potentieel. Het aandeel van ’s werelds grootste bierbrouwer stijgt 1,6 procent tot 88,54 euro.

Galapagos (+2,7%, 81,66 euro) geniet dan weer van een lovend rapport van Jefferies. De analisten van het Amerikaanse beurshuis zijn van mening dat filgotinib het potentieel heeft een ‘multi-blockbuster’ te worden. Uit het eerste van drie Fase 3-onderzoeken bij reumapatiënten, waarvan de resultaten in het begin van het derde kwartaal worden verwacht, zou kunnen blijken dat filgotinib een superieur veiligheidsprofiel heeft in vergelijking met andere vergelijkbare nieuwe reumamiddelen die worden ontwikkeld. Inclusief darmontstekingsziekten ramen zij de piekverkopen van filgotinib op 6 miljard dollar. Zij hebben voor Galapagos een koopadvies en een koersdoel van 115 dollar.

PAI Partners

De notering van Ontex werd vanmorgen opgeschort nadat via Bloomberg was uitgelekt dat de Franse investeringsgroep PAI Partners op de luierproducent aast. Ontex bevestigde even later een ‘ongevraagd en niet-bindend bod in cash’ van PAI te hebben ontvangen, maar verwierp dit wegens significant te laag. Volgens Bart Van Malderen, in het verleden nog eigenaar van Ontex en nu van concurrent Drylock, is het, gezien de sterke terugval van de beurskoers, niet verwonderlijk dat private equity op de loer ligt.

Een centrale rol in een overname van Ontex zou GBL kunnen spelen. De Frère-holding heeft bijna een vijfde van Ontex in handen en heeft ook een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Het is niet onmogelijk dat PAI Partners en GBL samen een bod op Ontex lanceren. GBL wou geen commentaar geven, maar wint wel 0,7 procent tot 90,26 euro.

Door de oplopende handelsspanningen staan grondstof- en technologiebedrijven in Europa onder druk. Dat is ook merkbaar aan de materiaaltechnologiegroep Umicore, die 1,8 procent prijsgeeft tot 48,11 euro. Melexis (-1,9%, 76,85 euro) deelt dan weer in de klappen die andere chipbedrijven krijgen.

Econocom

Een ware pandoering krijgt Econocom, dat 30,8 procent keldert (tot 2,92 euro) na de forse winstwaarschuwing die de Belgische IT-dienstengroep donderdagavond onverwacht uitstuurde. In april zei Econocom nog dat de bedrijfswinst dit jaar zou stijgen, nu wordt een daling verwacht tot 120 miljoen euro. De grootste problemen situeren zich bij de divisie TM&F, die computerapparatuur in leasing geeft. Na een sterk vierde kwartaal slaagde TM&F er niet in de pijplijn weer aan te vullen. Bovendien werd een aantal projecten verschoven naar de tweede jaarhelft. Voorts zijn er herstructureringskosten in de dienstentak en moest Econocom ook een provisie van 10 miljoen euro aanleggen voor contractgeschillen.

Analist Ruben Devos van KBC Securities zet meteen het mes in advies en koersdoel: zijn advies zakt van ‘kopen’ tot ‘houden’, zijn koersdoel van 8 tot 4,80 euro. De hamvraag is volgens hem of de zwakke prestatie van TM&F al dan niet toevallig is. Intussen lijken de andere activiteiten niet in staat om een mogelijke verdere verslechtering van de leasingactiviteiten op te vangen.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam denkt dat Econocom eind vorig jaar een truc heeft uitgehaald en de pijplijn van TM&F heeft ‘uitgeput’ – zo dik mogelijk gemaakt - om het strategisch winstdoel van 150 miljoen euro recurrente bedrijfswinst (rebit) te halen dat in zijn strategisch plan 2012-2017 zat vervat.

Hij wijst erop dat het bedrijf de harde doelstellingen van zijn nieuw strategisch plan (2017-2022) niet langer herhaalt. Daarin was voor 2022 een rebit-cijfer van 300 miljoen euro naar voor geschoven. Nu luidt de ambitie 'sterke groei' en 'een significante verbetering van onze winstgevendheid'. De analist sluit niet uit dat Econocom zijn doelstellingen nog zal moeten bijstellen.

Hij verwacht dat het heel lang duren vooraleer het management zijn geloofwaardigheid terugwint. Zij advies zakt van 'bijkopen' naar 'houden', zijn koersdoel blijft op 4,75 euro staan.

Deense koffie

Miko, de Turnhoutse specialist in koffieservice en kunststofverpakkingen, neemt het Deense koffieservicebedrijf Maas over voor een symbolische euro. Maas realiseert een jaaromzet van circa 14 miljoen euro, maar zit in financiële moeilijkheden en is volop aan het herstructureren. Miko verwerft 75 procent van de aandelen, het management de overige 25 procent. De bankschulden van Maas worden niet overgenomen.