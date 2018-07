Euronext Brussel: Een dubbele standaard

Twee oerdegelijke kwartaalrapporten, die de analisten positief verrasten, leverden Solvay (+3%) en Umicore (-8%) heel verschillende koersbewegingen op.

Het duo Umicore en Solvay zit daarmee aan beide uitersten van de Bel20-rangschikking. Umicore rijgde maandenland de ene recordkoers na de andere aan elkaar, dus zullen een pak beleggers dinsdag met verbazing naar de koersval gekeken hebben.

Analisten zijn nochtans zeer te spreken over de halfjaarresultaten van Umicore (-7,3%, 49,29 euro), die beter waren dan verwacht. Analist Wim Hoste van KBC Securities vernoemt in de eerste plaats de ‘indrukwekkende groei’ van de activiteit materialen voor herlaadbare batterijen, in lijn met de snelle opkomst van elektrische auto’s. Op zijn kapitaalmarktendag in juni voorspelde Umicore dat de markt voor herlaadbare batterijen tussen 2015 en 2025 maal tien zou gaan. Hoste schat dat plug in- en elektrische wagens tegen dan circa 12 procent van de markt zullen inpalmen.

Umicore is marktleider inzake kathodematerialen en de plannen om zijn productiecapaciteit tegen 2021 op te drijven tot 175.000 ton betekent dat de groep haar positie nog verder wil versterken.

Hoste herhaalt zijn koopadvies, vooral op basis van de gigantische groeimogelijkheden op lange termijn op de markt voor herlaadbare batterijen en de sterke positie van Umicore op dit gebied. Hij trekt tegelijk zijn koersdoel op van 52 tot 55 euro.

Analisten reageren ook positief op de cijfers van Solvay (+3,3%, 117,05 euro) van deze ochtend. De belangrijkste winstgraadmeter voor Solvay, de onderliggende EBITDA, voor het tweede kwartaal was lager dan vorig jaar maar wel boven de verwachtingen. Tegelijkertijd bevestigde het management dat de jaardoelstellingen nog binnen bereik liggen. 'Dit moet haalbaar zijn omdat tegenzittende wisselkoersen stilaan wegvallen en de verkochte volumes in stijgende lijn gaan voor zowel de olie- en gassector als de composietmaterialen,' reageert UBS. Ze geven een 'houden'-advies met koersdoel van 120 euro.

Degroof Petercam houdt vast aan een koopadvies met koersdoel 142 euro. De echte groei moeten we nog beginnen zien in de cijfers, volgens analiste Nathalie Debruyne. 'Op middellange termijn zal Solvay steeds meer winst maken omdat het bedrijf minder kapitaalintensief wordt. Op die manier zullen de schulden snel naar beneden gaan, en zit een opwaardering van het aandeel in de kaarten. Solvay is nu nog altijd ongeveer 30 procent goedkoper dan vergelijkbare bedrijven, en dat is onterecht.'

De klanten uit de olie- en gassector zouden volgens Debruyne op korte termijn voor meer omzet en een hogere winstgevendheid zorgen. De vraag naar composieten die gebruikt worden in een nieuwe generatie vliegtuigdesigns zorgden volgens haar al voor een keerpunt bij die divisie in het derde kwartaal van vorig jaar. 'Communicatie van Airbus en Boeing wijzen erop dat die trend zich in 2018 en ook later zal voortzetten. Ondertussen zorgen de F35 (een gevechtsvliegtuig) en LEAP (een nieuw soort vliegtuigmotor) ook vanaf dit jaar voor hogere verkochte volumes.'

Deze namiddag spreekt de bedrijfstop met analisten in een conference call.

Het advies voor de leverancier van apothekersingrediënten Fagron (-3,5%, 15,82 euro) zakt van kopen naar bijkopen bij Degroof Petercam. Eigenlijk is er weinig veranderd aan het bedrijf. 'Maar sinds begin dit jaar is het aandeel bijna met de helft gestegen, waardoor er minder potentieel overblijft.' Het koersdoel stijgt wel van 16 naar 17,5 euro. Fagron publiceert vrijdagochtend 3 augustus zijn halfjaarcijfers.

Voor Intervest Offices & Warehouses stijgt de rating van weer van bijkopen naar kopen, na de resultatenpublicatie. Vastgoedanalist Jean-Marie Caucheteux oordeelt dat de premie van het aandeel - het verschil tussen de beurswaarde en de waarde van het vastgoed in portefeuille - te laag is, vergeleken met andere logistieke vastgoedspelers. Intervest mikt erop voor 60 procent te investeren in opslagruimten. Het andere deel van de portefeuille zit in kantoren, een minder sexy niche. 'Maar ongeveer de helft daarvan gaat over co-workingruimten, een groeipool.'