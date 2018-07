Euronext Brussel: Een onwaarschijnlijk duo

Zowel biotechbedrijf Thrombogenics als West-Vlaamse industrieparel Bekaert verliezen op de laatste handelsdag van de week een vijfde van hun beurswaarde. De eerste is getroffen door een adviesverlaging, de tweede lanceerde een knoert van een winstwaarschuwing.

AB InBev doet vandaag z'n uiterste best om de neus opnieuw boven 90 euro te steken, en dat helpt de Bel20 aan een miniem winstje terwijl alle andere beurzen zakken. Nochtans gaan ING en KBC, twee andere zwaargewichten in de index, allebei lager. Na de middag stond de teller op 0,1 procent winst, en ruim een half procent verlies op andere Europese beurzen. Het ziet ernaar uit dat Wall Street geen optimistisme zal kunnen toevoegen, nu de Amerikaanse president het heeft over importtarieven zonder onderscheid, op alle goederen en diensten die uit China komen.

Buiten de index is er veel meer actie te vinden. Het verhaal van de dag is de koersval van Bekaert. We wisten al dat het een zwak eerste halfjaar zou worden voor de staaldraadfabrikant. Nu geeft het West-Vlaamse industriebedrijf aan dat de bedrijfswinst (EBIT) in de eerste jaarhelft een vijfde onder de huidige analistenverwachtingen zal uitkomen. Bovendien brengt de tweede jaarhelft geen soelaas, zoals begin januari wel nog de bedoeling was.

De koersreactie liet 10 minuten op zich wachten: zo lang duurde het voor de eerste transactie van de dag kon doorgaan omdat er veel meer verkopers dan kopers waren. Het verschil tussen de bied- en laatkoersen was dan ook navenant. Uiteindelijk opende de koers 17,5 procent lager dan donderdagavond, zakte het aandeel nog door tot -25 procent, om het verlies nadien terug terug te dringen tot een vijfde. Dat is de grootste koersval in meer dan 30 jaar.

Datum Dagkoers 02/11/1987 -22,46% 20/07/2018 -19,27% 17/09/1990 -18,67% 15/06/1987 -15,00% 17/12/1996 -13,71% 18/09/1998 -12,34% 23/07/1990 -12,14% 29/07/2011 -11,95% 06/08/1990 -11,82% 16/06/1986 -11,76%

Belgische analisten die bij de resultatenpublicatie eind volgende week een aankondiging verwachtten dat het tij inderdaad zou keren in de tweede jaarhelft, werden tegenvoets gekapt. Zowel Degroof Petercam als KBS Securities schrappen prompt hun 'bijkopen'-advies, en zetten stevig de bijl in de bijhorende koersdoelen. ING heeft een koopadvies uitstaan maar liet 's morgens weten dat het zijn prognoses voor Bekaert aan het bijstellen is.

Bien étonnés de se trouver ensemble. Bekaert krijgt gezelschap van Thrombogenics, dat in de namiddag zelfs de rode lantaarn overneemt. Beide verloren vanmorgen hun bijkoopadvies van KBC Securities. 'We blijven positief over het bedrijf, maar het aandeel is zo hard gestegen dat de koers niet meer overeenstemt met ons waarderingsmodel. De meeste activa van het bedrijf zitten in vroege klinische onderzoeksfases, dus verlagen we onze rating naar houden.'

Het bijhorende koersdoel stijgt van 5 naar 6 euro, maar dat is flink minder dan de beurskoers van vanochtend. Vanochtend kon u het aandeel nog verkopen voor 10 euro, pas na 10u ging het plots scherp naar beneden. Zo last de beurskoers een pauze in na een verschroeiende rit. Na Mithra was Thrombo het sterkst gestegen aandeel van het jaar, terwijl er relatief weinig nieuws kwam uit de lopende onderzoeken die het succes van Thrombo zullen maken of kraken. Voor een biotechaandeel is een koerssprong van 20 procent - omhoog of omlaag - uiteraard minder uitzonderlijk dan voor een industriebedrijf.

De markten reageerden wél tevreden op een publicatie van Mithra. De sterkste stijger van het jaar tot dusver is ook de sterkste stijger op vrijdag en komt in de buurt van een nieuwe recordkoers. Dat was al geleden van net voor een welgemikte kapitaalverhoging, net nadat de koers was verdrievoudigd.

'We gaan overal over de tongen, omdat we overal deals aan het sluiten zijn,' zei CEO François Fornieri ietwat pocherig na die operatie. Sindsdien stromen de persberichten binnen; vandaag kondigt de specialist in vrouwengeneeskunde aan dat het zijn vaginale ring Myring mag lanceren in het VK. Myring is een generisch geneesmiddel, 'en heeft voorlopig geen generische concurrenten in een markt van 1,2 miljoen euro'. In de komende maanden wil Mithra gelijkaardige handtekeningen krijgen van de autoriteiten in o.a. Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Polen, Letland, Slovakije en Slovenië.

Ook het persbericht van Orange Belgium was een succes. De analisten van Raymond James reageren tevreden op de halfjaarcijfers, en bevestigen vol vertrouwen hun koopadvies. 'Binnen de sector is bijna geen enkel aandeel lager gewaardeerd,' herhalen ze hun gedachtengang die ook overeind blijft na de cijfers. 'Ze kunnen veel marktaandeel winnen via de kabel, en profiteren van verdere groei van 4G (mobiele data).'