Euronext Brussel: Een 'voorsteekpas' van bijna 100 miljoen

De beurzen starten de week positief. Ackermans en CFE profiteren van een trading update. Argenx valt op met de aankoop van een ‘priority review voucher.’ Het hoopt daarmee sneller efgartigimod op de markt te krijgen.

De Bel20 trekt maandag rond de middag 1,1 procent hoger, wat zowat dubbel goed is als de Europese beurzen (+0,5%). Voor beleggers klinkt elk nieuws over een covidvaccin als muziek in de oren. Een Amerikaanse topambtenaar verklaarde dat de eerste vaccins binnen drie weken al verdeeld kunnen worden. De Universiteit van Oxford en AstraZeneca scoorden voor hun vaccin - bij een welbepaalde dosis - een beschermingsgraad van 90 procent. De vaccinberichten overschaduwen het minder leuke nieuws over de tweede coronagolf in Europa en de VS.

De Brusselse beurs kreeg een extra zetje dankzij de trading update van CFE en diens hoofdaandeelhouder Ackermans . Beide groepen herhaalden de jaarprognoses die ze eerder gaven bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Ackermans ziet een duidelijke verbetering van de resultaten in de tweede jaarhelft en CFE rekent dit jaar een positief nettoresultaat. Gezien het moeilijke klimaat dit jaar voor de baggermarkt komt de herhaling van de jaarprognoses als een geruststelling. In het derde kwartaal heeft Ackermans overigens CFE-aandelen bijgekocht, waardoor het belang klom tot 62,06 procent. CFE wint ruim 4 procent, Ackermans stijg ruim 1 procent.

Argenx kwam met een opvallend bericht: de aankoop van een ‘priority review voucher’ van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Het moet de meest opgezochte zoekterm geweest zijn maandag in de Brusselse marktenzalen. De FDA kan zo’n priority review zelf geven voor medicijnen met een hoge medische nood. Maar er is ook een handeltje mogelijk. De Duitse groep Bayer verkoopt zijn ‘voorsteekpas’ voor 98 miljoen dollar.

Argenx gaat de voucher gebruiken voor zijn stermiddel efgartigimod. Niet voor de spierziekte MG, want dat dossier wordt dit jaar nog ingediend bij de FDA en de aanvraag om gebruik te maken van de voucher moet op tijd gebeuren. Argenx zal de voucher gebruiken voor een van de andere indicaties, zoals CIDP (zenuwziekte), ITP (bloedziekte) of PV (huidziekte).

Analist Thomas Guillot van Degroof Petercam: 'Recente PRV's werden verhandeld aan prijzen tussen 80 en 130 miljoen dollar. Argenx betaalt dus een redelijke prijs.' Guillot hanteert een 'houden'-advies met een koersdoel van 190 euro. 'We willen eerst succes zien in de fase drie-studies in ITP en PV en/of wachten op de beslissing rond CIDP (momenteel fase 2, beslissing over verderzetting in 2021). De huidige waardering van Argenx calculeert al veel in.' Het aandeel opende 2 procent hoger, maar noteert rond de middag nog 0,3 procent hoger op 225 euro.

