Euronext Brussel: Een zonnige dag, vol verkoopadviezen

Een rist vastgoedaandelen en ook Umicore kregen dinsdagochtend een verkoopadvies opgeplakt.

De Brusselse Bel20 had het 's ochtends vroeg even moeilijk en zakte zelfs even tot negatief terrein, maar staat kort na de middag meer dan een half procent hoger in de buurt van 3.530 punten. Dit jaar ging de korf met 20 Brusselse steraandelen al 8,8 procent hoger. Enkel Bpost en Proximus zijn vandaag minder waard dan op oudejaarsavond, zes indexleden (AB InBev, Aperam, ArgenX, Solvay, Engie, ING) zitten al aan dubbelcijferige winst.

Umicore steeg al 7,4 procent en zette dinsdag de opmars richting dubbele cijfers voort ondanks een vers verkoopadvies. Alex Stewart van Barclays is een van de zeldzame analisten die nog nooit een koopadvies op Umicore plakte: vandaag zakt het advies opnieuw naar 'verkopen'. Daarmee versterkt hij de trend bij zijn concullega's van de andere banken en beurshuizen om in de afgelopen maanden hun verwachtingen voor de materialengroep met thuisbasis in Hoboken ietwat terug te schroeven.

Het koersdoel, de verwachte beurskoers over 12 maanden, zakt bij Barclays van 46 naar 37 euro. Dat is tot twee cijfers na de komma de slotkoers van maandag. Behalve een dividend verwacht Stewart dus geen return meer van Umicore dit jaar. Het aandeel herstelde in de loop van januari ruim 6 procent nadat er sinds de zomer ruim een derde af was gegaan.

In een lijvige boterham over de Belgische beursgenoteerde vastgoedbedrijven schroeft KBC Securities het koersdoel voor Leasinvest terug van 105 naar 97 euro, de raiting blijft onveranderd 'houden'. Op 20 februari verschijnen de jaarresultaten van de verhuurder.

Voor Home Invest Belgium zijn analisten Alexander Makar en Jan Opdecam nog strenger. Daar blijft het koersdoel onveranderd maar omdat de prijs van het aandeel dat koersdoel voorbij zoefde in de afgelopen maanden - nauwelijks gehinderd door de verkoopgolf die de beurzen kwelde eind 2018 - zakt het advies naar 'afbouwen'. Home Invest rapporteert op 21 februari. 'De uitkeerbare winst wordt cruciaal,' voorspelt Makar nu al. 'Door een verandering van de boekhoudregels mogen meerwaarden uit verkopen alleen geboekt worden (als winst) wanneer alle handtekeningen gezet zijn, en niet bij een voorlopige overeenkomst.'

Bij SocGen zakt vandaag het advies van 'houden' naar 'verkopen' gelijktijdig voor de Brusselse vastgoedaandelen Cofinimmo en Befimmo. De respectievelijke koersdoelen zakken met een zesde (Cofinimmo van 120 naaar 100 euro over 12 maanden) en een kwart (Befimmo van 54 naar 41 euro).