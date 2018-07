Euronext Brussel - Engie en AB InBev houden Bel20 aan de grond

De Bel20 wint net als de rest van Europa een kleine 0,1 procent.

De neerwaartse druk op de sterindex komt van Engie en AB InBev die beide 0,9 procent verliezen tot respectievelijk 13,39 en 87,95 euro.

Credit Suisse verlaagt zijn winstverwachting voor Engie voor dit jaar van 1,06 tot 1,02 euro winst per aandeel. Ook de verwachtingen voor de komende jaren, voor winst en dividend, worden naar beneden bijgesteld. De analisten zijn meer op hun hoede voor de beschikbaarheid van de Belgische kerncentrales.

De aanpassingen volgen op Engies verlaging van de prognose voor de Belgische activiteiten en verkoop van het 69%-belang in het Thaise Glow. Het energiebedrijf rapporteert zijn halfjaarcijfers op 27 juli. De analisten verwachten een bevestiging van de winstverwachting van 9,3 tot 9,7 miljard euro brutobedrijfswinst (ebitda).

Ze verlagen hun koersdoel van 16,10 tot 15,90 euro, maar behouden hun koopadvies.

Ontex zakt 1,4 procent tot 25,94 euro en noteert daarmee 1,5 euro of 6 procent onder de biedprijs van de Franse investeringsreus PAI. Gisteren schoot het aandeel meer dan een derde hoger na een tweede, verbeterd bod van de Fransen: 27,5 euro per aandeel.

KBC Securities-analist Alan Vandenberghe noemt die prijs 'meer dan fair'. Hij ziet drie mogelijke scenario's: de raad van bestuur en GBL steunen het bod, GBL werkt samen met PAI om Ontex van de beurs te halen en GBL onderhandelt over een hogere prijs met het gevaar dat de deal in elkaar stuikt. Vandenberghe ziet in dat laatste scenario echter weinig opwaarts potentieel, lees: veel meer dan 27,50 euro zit er niet in.

Hij verhoogt zijn koersdoel van 22 naar 27,5 euro. Zijn advies blijft 'houden'.

Via het Duitse Bad Sassendorf heeft Cofinimmo (+0,3% tot 107,40 euro) een mijlpaal bereikt. Met de overname van het Duits rust- en verzorgingstehuis bestaat de portefeuille voor het eerst voor 50 procent uit zorgvastgoed, 'het grijze goud'. De grootste beursgenoteerde vastgoedgroep is al een tijd bezig aan een strategische shift, weg van de kachelende kantorenmarkt richting stabieler zorgvastgoed.

Op de brede markt liggen beleggers niet wakker van de grootse investeringsplannen van Elia (+0,2% tot 55 euro). De Belgische beheerder van het hoogspanningsnet wil tussen 2020 en 2030 ongeveer 5 miljard euro investeren in zijn netwerk. De 5 miljard is fors meer dan wat in vorige langetermijnplannen was opgenomen.

Volgens Elia-topman Chris Peeters zijn de investeringen nodig om het net klaar te stomen voor de verwachte toename van hernieuwbare energieproductie en de stijging van de elektriciteitsstromen van en naar de buurlanden. Behalve een versterking van zijn bestaand netwerk plant Elia een tweede onderzeese stroomkabel van en naar het Verenigd Koninkrijk en een of meer nieuwe stopcontacten op zee om offshorewind naar het vasteland te brengen.

Waar beleggers wel van wakker liggen is de gang van zaken bij Roularta. Het bedrijf waarschuwde gisterenavond voor een minder dan verwacht eerste jaarhelft. Het aandeel glijdt 5,6 procent uit tot 20,40 euro en is daarmee de grootste daler in Brussel.

KBC Securities reageert met een verlaging van zijn advies van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel gaat van 24 naar 22,50 euro.

Bekaert (-0,8% tot 27,62 euro) verkoopt Solaronics, producent van gasgestookte infrarooddrogers. Maar dat is niet de reden dat KBC Securities-analist Wim Hoste zijn koersdoel verlaagt van 47 tot 42 euro.

Hoste anticipeert op het halfjaarrapport van 27 juli. Hij is niet gerust in de impact van de Amerikaanse importtarieven op staal waar Bekaert voorlopig weliswaar van gespaard blijft dankzij de Braziliaanse achterpoort.

De analist twijfels of Bekaert zijn jaarprognoses kan herhalen, ook al verwacht hij margeherstel in de tweede jaarhelft dankzij het beter doorrekenen van de grondstoffenprijzen, de efficiëntiewinsten en de bijdrage van de diamantdraad.