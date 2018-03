Euronext Brussel: Engie scoort met dividendbeleid

De Brusselse beurs is vandaag de beste van de Europese klas, met dank aan Engie. De Franse nutsgroep wordt beloond voor de goed opschietende transformatie en het vooruitzicht op een hoger dividend. Positief nieuws over de anticonceptiepil Estelle vuurt Mithra aan.

De Europese beurzen blijven dicht bij huis. De onrust rond de Amerikaanse invoerheffingen is wat geluwd nadat het Witte Huis aankondigde vrijstellingen te voorzien voor de buurlanden Canada en Mexico. Het gevaar op een handelsoorlog blijft niettemin bestaan. Beleggers blijven ook afwachtend omdat de Europese Centrale Bank straks haar rentebesluit bekendmaakt.

Met een winst van 0,85 procent tot 3.962 punten doet de Bel20 heel wat beter dan het Europese gemiddelde (+0,1%). De index dankt die mooie prestatie aan AB InBev, dat verder herstelt van de recente koerszwakte en 1,5 procent bijschrijft tot 91,83 euro. Vandaag liet de FSMA op zijn website overigens weten dat Patrinvest, de Luxemburgse investeringsmaatschappij van de families Van Damme en Van der Straten-Ponthoz, 1 miljoen aandelen heeft bijgekocht. Ook Solvay is met een winst van 2,2 procent in goeden doen.

De grootste opwaartse kracht komt echter van zwaargewicht Engie. De Franse energiereus schiet sneller dan verwacht op met zijn transformatieplan en dat schept ruimte om het dividend volgend jaar te verhogen. Over 2017 blijft het dividend stabiel op 0,70 euro bruto, maar over 2018 zou het stijgen tot 0,75 euro. De resultaten van 2017 zijn overigens solide en er is weer organische groei. Het aandeel veert 4,2 procent op tot 13,18 euro.

Betreuren

Woensdagavond maakte Euronext bekend dat de Bel20 licht herschikt wordt en dat op 19 maart Bekaert uit de index vliegt. De plaats van de staaldraadverwerker wordt ingenomen door Ablynx (onveranderd op 44 euro). Dat er een overnamebod is aangekondigd op het Gentse biotechbedrijf, is daarbij van geen tel. Het bod van Sanofi is nog niet van start gegaan, maar wordt in de komende maanden verwacht. De Bel20-carrière van Ablynx zal dus vermoedelijk van korte duur zijn.

Bekaert liet intussen in een persbericht weten de verwijdering uit de Bel20 te betreuren, zonder verder commentaar. Het aandeel was in de vroege handel de grootste verliezer in de index, maar noteert intussen 0,1 procent hoger op 36,14 euro.

Estelle

Mithra, de Luikse specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, geeft vandaag op een conferentie in Firenze meer informatie vrij over de veiligheid van zijn anticonceptiepil Estelle. Daaruit blijkt dat de pil weinig risico’s op bloedklontervorming inhoudt en zelfs beter scoort dan Yaz, een populair concurrerend product van Bayer. Het aandeel wint 7,3 procent tot 23,55 euro.

‘Positieve data’, oordeelt Thijs Hoste van Degroof Petercam. Hij verlaagt niettemin zijn advies van 'kopen' naar 'houden'. De reden hiervoor is de sterke klim die het aandeel Mithra achter de rug heeft. Hij sluit niet uit dat de koers de komende weken en maanden nog hoger gaat op de drukke nieuwsstroom, maar vindt dat met het huidige niveau hierop eigenlijk al is geanticipeerd. Intussen blijft hij onverminderd positief over de pijplijn. 'Estelle en Donesta kunnen allebei uitgroeien tot blockbusters aangezien ze inspelen op de niet gelenigde nood aan veiligheid in de contraceptiva- en hormoontherapiemarkten.' Donesta is een middel tegen opvliegers.

Solide

De jaarcijfers van Care Property Invest (+0,55%, 18,25 euro) weerspiegelen de sterke groei die het zorgvastgoedbedrijf momenteel kent. Dankzij de uitbreiding van de vastgoedportefeuille en een bezettingsgraad van 100 procent stegen de huurinkomsten vorig jaar met meer dan een kwart tot bijna 20 miljoen euro. De nettowinst kwam 40 procent hoger uit op 11,8 miljoen euro. CP Invest trekt zijn dividend op van 0,63 tot 0,68 bruto per aandeel en stelt voor 2018 een verder stijging tot 0,72 euro in het vooruitzicht. ‘Solide jaarresultaten’, meent KBC Securities.

CFE (+0,7%, 108,60 euro), het moederbedrijf van DEME, heeft geen last van de sombere voorspellingen van Boskalis. Voor de komende twee jaar voorspelt de Nederlandse baggeraar ‘aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges’. Het zal dat ook uitdagend worden om in 2018 de nettowinst op peil te houden. Boskalis dondert in Amsterdam 10,3 procent omlaag.