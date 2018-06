Euronext Brussel - Engie versus Bpost

Zwaargewicht Engie duwt de sterindex 0,2 procent in het rood. Bpost gaat flink hoger maar weegt te weinig door in de sterindex om een impact te hebben.

Argenx maakt vandaag zijn intrede in de Bel20. Het neemt de plek in van Ablynx, dat door het Franse Sanofi overgenomen werd. Na een licht lager opening wint het aandeel 1 procent tot 79,80 euro.

Zowel Argenx als Ablynx voert onderzoek naar geneesmiddelen op basis van antilichamen in het bloed van lama's. Begin deze maand maakte Argenx bekend dat het 'een positieve evaluatie' heeft gekregen van de Amerikaanse FDA, voor zijn middel egartigimod (ARGX-113) tegen de auto-immuunziekte myasthenia gravis.

Voor eind dit jaar verwacht het bedrijf de derde fase (laatste klinische testfase, red) te kunnen opstarten. Argenx hoopt het geneesmiddel tegen 2021 of 2022 op de markt te brengen. Het potentieel wordt op enkele honderden miljoenen euro's geschat. Het aandeel Argenx steeg na die aankondiging tot 86,70 euro, het hoogste peil sinds de beursgang van juli 2014. Vorige vrijdag noteerde het aandeel tegen 79 euro.

De Bel20 wordt vandaag vooral lager getrokken door zwaargewicht Engie dat 2,5 procent laat liggen op 13,57 euro. De revisie van Belgische kernreactoren op betonproblemen zal het Franse energiebedrijf 250 miljoen euro kosten op het niveau van de winst. Dat heeft Engie vandaag bekendgemaakt.

De Belgische poot Engie Electrabel kondigde vrijdag aan het onderhoudsschema van de kernreactoren Tihange 2 en 3 en Doel 4 aan te passen naar aanleiding van de betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte in bepaalde centrales. Die werden vorig jaar voor het eerst vastgesteld in Doel 3.

De extra revisies vertegenwoordigen het equivalent van een reactor van de tweede generatie (1 gigawatt) die gedurende zeven extra maanden niet werkt, zegt Engie. De impact ervan wordt geschat op 250 miljoen euro op het niveau van de ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) en van de recurrente nettowinst groepsaandeel, luidt het. Engie verwacht geen gevolgen voor de financiële resultaten van 2019.

Het energiebedrijf voegt toe dat het maatregelen neemt om de financiële impact te verminderen. Ten laatste op 27 juli, bij de voorstelling van de halfjaarcijfers, zou duidelijk moeten zijn wat die maatregelen opleveren.

Engie verschoof vrijdag de onbeschikbaarheid van Tihange 3 tot eind september (in plaats van eind juni). Tihange 2 ligt naar verwachting uit van 19 augustus tot 31 oktober, Doel 4 van 6 augustus tot 15 december. Doel 1 en 2 en Tihange 1 hebben een ander design. Bij die reactoren stelt het probleem zich niet.

Nog in de Bel20 wint Bpost 2,1 procent tot 14,98 euro. Door de kleine weging van 1,2 procent in de sterindex - ter vergelijking het gewicht van Engie: 12,9 procent - heeft dat amper een effect op de evolutie van de Bel20.

Het postbedrijf surft mee op de forse stijging van PostNL dat in Amsterdam 7 procent hoger schiet. De Nederlandse regering bouwt de overheidsbemoeienis in de postsector af. Daarmee komt het voor PostNL meer ruimte voor consolidatie in Nederland.

Herna Verhagen, topvrouw van PostNL, verwelkomt het nieuws en stelt dat 'consolidatie onvermijdelijk' is en dat het 'de beste oplossing is voor een betaalbare postbedeling en het omgaan met het dalende volume op een sociaal verantwoorde manier'. Ondanks de verbeterende omgeving handhaaft de CEO de vooruitzichten.

De grootste spelers op de Nederlandse postmarkt, PostNL en Sandd, lieten eerder al verstaan dat ze openstaan voor een samenwerking. De consolidatie van PostNL en Sandd kan het PostNL-aandeel volgens KBC Securities-analist Ruben Devos 0,8 euro (per aandeel) opleveren. Hij gaat daarbij uit van 80 miljoen euro kostenbesparingen gedurende drie à vier jaar. Devos houdt daarbij geen rekening met de potentiële voordelen die de veranderingen in het concurrentiële landschap kunnen opleveren, noch het effect van een gezamenlijke arbeidsovereenkomst.

Bpost houdt donderdag een analistendag in Zaventem. Het event is belangrijk omdat CEO Koen Van Gerven er meer info zal geven over het Amerikaanse Radial. Bij de resultaten in maart bleek dat er luttele maanden na de overname van het e-commercebedrijf lijken uit de kast vielen. Pierre Winand, de man die prompt tot CEO werd benoemd van Radial, geeft ook een presentatie. Allicht zal Radial in 2020 nog niet bijdragen tot de winst.

Het event vindt plaats in de namiddag. ’s Avonds krijgen de analisten een rondleiding in het nieuwe sorteercentrum in Brussel. Ook daar doken problemen op. Het centrum is er niet op voorzien dat mensen steeds meer grasmachines en barbecuetoestellen online bestellen. Tot slot gaat het sneller dan verwacht bergaf met het briefverkeer. Hooggespannen kan je de verwachtingen niet noemen.