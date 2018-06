Euronext Brussel: Euronav overboord, Ascencio laat koud

Op een vlakke Brusselse beurs zijn er weinig uitschieters, enkele (bio)farmabedrijven niet te na gesproken. Na zijn diepterecord wordt Nyrstar weer opgepikt. Euronav is nu de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld, maar kan daar niet van profiteren.

Wereldwijd lijken de aandelenmarkten weinig onder de indruk van de geslaagde top tussen Donald Trump en Kim Jong-un. De Europese beurzen openden met matige winsten, maar dit verdwenen al snel. Beleggers focussen al op de belangrijke macro-economische gebeurtenissen die voor de komende dagen zijn gepland: de bijna zekere renteverhoging van de Fed woensdag en de verstrakking van haar beleid die de ECB mogelijk donderdag gaat aankondigen.

In Brussel blijft de Bel20 rond 12.10 uur nagenoeg stabiel (-0,01%) op 3.813 punten. Stijgers en dalers zijn nagenoeg in evenwicht en de koersbewegingen in de index zijn kleiner dan een procent.

Het grootste procentueel verlies is voor Bpost (-0,75%, 14,56 euro), een aandeel dat sinds maart meer dan de helft van zijn waarde verloor door een stevige winstwaarschuwing, problemen bij het (duur) overgenomen Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, een hoog absenteïsme en de opstartkosten voor het nieuwe sorteercentrum Brussel X. Op 21 juni organiseert Bpost een beleggersdag en topman Koen Van Gerven zal alles uit de kast moeten halen om het vertrouwen te herstellen.

De grootste

Op de brede markt kan Euronav geen munt slaan uit forse schaalvergroting. De aandeelhouders van Gener8 Maritime hebben maandag met een grote meerderheid ingestemd met de fusie tussen Gener8 en Euronav. Hierdoor groeit de Belgische scheepvaartgroep uit tot de grootste onafhankelijke tankerrederij ter wereld. De overname zelf wordt naar verwachting vandaag nog afgerond. De vloot van Euronav zal na de fusie bestaan uit 74 olietankers en 2 FSO-schepen (drijvende opslagtanks) en een totale capaciteit hebben van 19,4 miljoen ton.

Voor de overname van Gener8 geeft Euronav 60,9 miljoen nieuwe aandelen uit. Dat betekent dat de bestaande aandeelhouders van Euronav voortaan een kleiner belang zullen bezitten, maar wel in een groter geheel. Euronav verliest niettemin 4,1 procent tot 7,64 euro.

Nyrstar was maandagavond geëindigd op 4,63 euro (-3,9%) en stond tussentijds zelf op 4,55 euro, de laagste koers ooit van de zinkspecialist. Het kritische rapport van ABN AMRO van vrijdag, dat de zorgen over de zware schuldenlast aanwakkerde, werkte nog door. Vandaag wordt Nyrstar weer opgepikt en is het een van de betere klimmers met een koerswinst van 2,2 procent tot 4,73 euro.

Rijp voor nieuwe fase

Fagron koerst 0,9 procent hoger op 14,24 euro. In een lijvig rapport krikt Degroof Petercam het koersdoel op van 15 naar 16 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'. Analist Frank Claassen merkt op dat de nieuwe Spaanse CEO Rafael Padilla een beloftevolle start heeft genomen, met de overname van het Amerikaanse Humco en een sterke update over het eerste kwartaal.

'Fagron is rijp voor een nieuwe fase met sterke organische groei', schrijft Claassen. 'Ten eerste zijn er structurele groeifactoren voor magistrale bereidingen: een verouderende bevolking, meer geneesmiddelen die hun patentbescherming verliezen, outsourcing ... Ten tweede komt de productie in de nieuwe steriele fabriek in Wichita op gang, met een doelstelling van zo'n 100 miljoen dollar over 3 à 5 jaar. Ten derde herstelt de markt voor farmaceutische grondstoffen in de VS, terwijl ten vierde de markt in Europa blijft groeien en ten vijfde de Braziliaanse markt moet profiteren van verbeterde economische vooruitzichten'.

'Ten slotte', rondt de analist af, 'zijn we ook ruimte voor betere winstmarges. Nu zijn er nog opstartverliezen in Wichita, maar tegen 2022 moet een winstmarge van 20 procent daar mogelijk zijn.'

Nauwelijks beweging

In de halfjaarresultaten van Ascencio (-1,9%, 51,80 euro) zat weinig opwindends. Op vergelijkbare basis bleven de huurinkomsten (-0,25%) van de specialist in perifeer winkelvastgoed nagenoeg constant, terwijl de winst per aandeel 1 cent hoger uitkwam op 2,06 euro.

‘De resultaten van Ascencio waren verrassend constant in de laatste vijf kwartalen’, merken de ING-analisten Jaap Kuin en Pieter Runneboom op. Er zat nauwelijks beweging in de huurinkomsten of de winst per aandeel. Veel verandering verwachten ze niet, gezien ‘de structurele uitdagingen voor een significant deel van de huurdersbasis’, waarbij ze onder meer doelen op voedingsretailers. Ze blijven bij ‘houden’ en een koersdoel van 61 euro.

De groof Petercam laat zijn koersdoel zakken van 67,50 tot 66 euro. De reden hiervoor is dat supermarktketen Mestdagh twee sites verlaat in het kader van een herstructurering. Analist Herman van der Loos houdt er veiligheidshalve rekening mee dat de panden zes maanden leeg zullen staan. Zijn advies blijft bij ‘houden’. Hij vindt dat Asencio dringend een nieuwe overname moet doen om de groei te ondersteunen.