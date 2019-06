Euronext Brussel: Even was het gras weer groen

De jaarresultaten van Greenyard leidden tot reden voor beleggerseuforie. Maar na de middag viel het gedecimeerde aandeel alweer terug.

Na een appelflauwte bij de start trekken de Europese beurzen dinsdag flink hoger. De Bel20 laat een plus van 1 procent optekenen tot 3.454 punten, en hoort daarmee bij de betere indices van de dag.

De Brusselse sterindex wordt gehinderd door telecommers Proximus en Telenet . Morgan Stanley kwam 's morgens met een rapport dat de onzekerheid over het concurrentiële landschap aanwijst. Het gaat over de goesting van enkele Waalse gemeenten om hun belang in Voo te verkopen aan Orange Belgium of Telenet, die in het verleden al interesse toonden. Maar uiteraard is ook het vraagstuk over de komst van een vierde speler in België een domper op de feestvreugde van elke belegger in Belgische telecom. 'Momenteel staat de veiling gepland voor de tweede helft van 2020: het zou kunnen dat daar geen nieuwe kandidaat opdaagt. Maar hoe dan ook kan de opluchting pas komen als de dreiging definitief van de baan is.'

Greenyard-beleggers hebben een jaar om snel te vergeten achter de rug. Maar bij de resultaten van het boekjaar dat eindigde op 31 maart kwamen geen extra lijken uit de kast vallen. Het aandeel racete in de eerste minuten naar een koerswinst van 6 procent, die het na een paar uur al door de vingers had laten glippen. Het blijft nog steeds wachten op nieuws over een kapitaalverhoging die er duidelijk zit aan te komen: het bedrijf heeft het over gesprekken met grote investeerders die schouders onder een aandelenuitgifte zouden steken. De kapitaalverhoging zou tegen het einde van het huidige boekjaar een feit moeten zijn. In juni volgend jaar zullen de banken niet langer een oogje dichtknijpen voor de hoog opgelopen schuldgraad (nettoschuld/ebitda).

'Het management zegt dat het de eerste effecten ziet van het transformatieplan, maar echt groot nieuws over de kapitaaloperatie kwam er vandaag niet,' reageert Kepler Cheuvreux. De sectorspecialist houdt Greenyard in de gaten maar geeft geen advies of koersdoel voor het aandeel.

Terwijl het bedrijf tegelijk een kapitaalverhoging en desinvesteringen wikt en weegt om de schuld te verlagen, wil het ook de brutowinsto opkrikken. Alleen door zowel de teller als de noemer van de schuldgraad aan te pakken kan die ratio zo snel mogelijk naar beneden. 'De kostenbesparingen en commerciële inspanningen beginnen al vruchten af te werpen,' oordeelt Alan Vandenberghe van KBC Securities. 'Greenyard zegt ook dat april van dit jaar beter dan verwacht was. Het ziet er dus naar uit dat het bedrijf wat momentum vergaart, zij het van een laag niveau (een gehalveerde aangepaste ebitda van 64,5 miljoen euro, red.). Het recente verleden bewees wel dat we positieve trens niet te snel mogen doortrekken.'

Bijna tweederden (62,7%) van het aandeelhouderschap van kotenverhuurder Xior koos dit jaar voor een dividend in nieuwe aandelen. Zo blijft er meer winst in het bedrijf voor de groeier die sinds de beursgang in 2015 al ieder jaar een kapitaalverhoging deed.

Sequana Medical verwacht de alfapump in het eerste halfjaar van 2022 op de Amerikaanse markt te brengen, dat is vroeger dan verwacht. De alfapump behandelt de vochtophoping bij patiënten met levercirrose.

De FDA (Food & Drug Administration) zet het licht op groen voor de start van de POSEIDON-studie, waarbij een 50-tal patiënten de alfapump krijgt geïmplanteerd.

GBL-kenner tipt GBL

ING hervat na een korte pauze de opvolging van de Brusselse holding GBL , en doet dat met (een onveranderd) koopadvies. Analist Hans D'Haese ziet de nieuwe strategie helemaal zitten: de gestage dividendbetalers zoals Engie of Total werden ingeruild voor groeibedrijven, die niet noodzakelijk beursgenoteerd zijn. De nieuwe strategie werd al aangekondigd in 2012 maar is nu echt volledig op dreef volgens D'Haese. De analist kent het bedrijf zeer goed, tot begin dit jaar verzorgde hij de relaties met beleggers en analisten.

'Volgens ons zullen niet-genoteerde bedrijven een steeds groter deel van de portefeuille innemen. Hierdoor zullen de cashinkomsten (dividenden van de bedrijven waarin GBL belegt, red.) wat minder stabiel worden maar mogen we ook hogere rendementen verwachten,' redeneert de holdingspecialist van ING. 'Het gestaag stijgende dividend van GBL zou daardoor voldoende moeten ondersteund worden.' Volgens D'Haese betaalde GBL in de afgelopen 10 jaar ruwweg 4 procent van de eigen beurskoers uit, het dividendrendement.