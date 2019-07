Euronext Brussel: FNG maakt reuzensprong

Kledinggroep FNG wordt via een grote overname ook actief in Scandinavië en krijgt er een belangrijke minderheidsaandeelhouder bij. ING voorspelt een verdere winstdaling voor Bpost.

Voor de tweede dag op rij zit er weinig leven in de Europese beurzen. Donderdag moesten ze het zonder steun van Wall Street stellen; vandaag zijn beleggers voorzichtig met het Amerikaanse banenrapport op de agenda.

Ze kregen ook wederom slecht nieuws uit Duitsland: de fabrieksbestellingen zijn er na twee opwaartse maanden weer gedaald in mei, en wel met 2,2 procent. Tegenover een jaar eerder bedraagt de terugval zelfs 8,6 procent. Dat is de sterkste jaar-op-jaardaling sinds 2009.

Omstreeks 12.30 uur gaat de Bel20 0,4 procent lager tot 3.641 punten. Conjunctuurgevoelige aandelen als Aperam (-3,3%), Solvay (-2,8%) of Umicore (-1,7%) zetten druk op de index. Bierbrouwer AB InBev (+0,55%) zorgt voor wat tegengewicht.

Ellos Group

Voor de deal van de dag tekent FNG . De kleding- en schoenengroep legt 229 miljoen euro op tafel om zijn Scandinavische sectorgenoot Ellos Group in te lijven. FNG breidt zo zijn actieterrein uit tot buiten de Benelux. Ellos is een e-commerce marktleider in mode en interieur in Scandinavië en telt ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Qua omzet is FNG dubbel zo groot als Ellos. Dieter Penninckx, de topman van FNG, verwacht dat de overname ‘belangrijke synergieën’ zal opleveren, ‘zowel qua omzetgroei als via een optimalisatie van de kostenstructuur’.

FNG financiert de overname met een mix van cash (via de uitgifte van obligaties), aandelen en een vendor loan. Verkoper Nordic Capital krijgt 1,4 miljoen aandelen FNG in handen en wordt zo een belangrijke minderheidsaandeelhouder. In het kader van de transactie worden de aandelen FNG gewaardeerd aan 32 euro het stuk, het dubbele van de huidige beurskoers. In een later stadium krijgt Nordic Capital nog een tweede pakket aandelen, zodat de private equity -investeerder uiteindelijk tussen 10 en 15 procent van FNG zal controleren.

‘Dit is een echt transformationele maar ook erg gedurfde deal’, merkt ING-analist Hans D’Haese op. Om waardecreërend te zijn moeten de hoge vooropgestelde synergieën gehaald worden, denkt hij. De analist vreest dat beleggers zich zorgen kunnen maken over de verslechtering van het risicoprofiel van de groep, aangezien de schuldgraad (netto financiële schuld tegenover brutobedrijfswinst) zal stijgen van 3x tot 4x zonder synergievoordelen. D’Haese blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 30 euro.

Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam zegt dat de expansie zal leiden tot omzet- en winstgroei. Maar hij merkt ook op dat de risico's toenemen door de overname. Ondanks de toegenomen risico's en de slecht draaiende sector waarin het bedrijf opereert, denkt de analist dat het aandeel nog steeds goedkoop is. Hij handhaaft zijn 'bijkopen' advies, maar gaat wel zijn koersdoel (tot dusver 25 euro) herbekijken.

Als reactie op de overname en de waardering waartegen een deel van de financiering gebeurt schiet het aandeel FNG 13,1 procent hoger tot 18,10 euro. Nu de aandelen meer verspreid zullen zijn, kan op termijn een van de pijnpunten – de geringe verhandelbaarheid van het aandeel – verdwijnen.

Bodem nog niet bereikt

De reshuffle aan de top van Balta stuurde het aandeel donderdag 4,6 procent hoger. Daar komt vandaag nog eens 3,35 procent bij tot 2,93 euro. Met het vertrek van financieel directeur Tom Gysens zijn vier van de vijf topmanagers sinds de beursgang in juni 2017 vervangen.

Een forse daler is Bpost , dat 5,9 procent prijsgeeft tot 8,07 euro. ING-analist Marc Zwartsenburg handhaaft zijn ‘houden’-advies voor het post- en pakjesbedrijf, maar schroeft zijn koersdoel sterk terug, van 24,20 tot 8 euro. De prognose van het bedrijf voor 2019 blijft voorlopig intact, maar de analist denkt dat Bpost dit jaar nog niet de bodem heeft bereikt.

Hij ziet verschillende uitdagingen die een verder neerwaarts risico voor de bedrijfswinst en het dividend inhouden. Veel zal afhangen van het feit of Bpost op dezelfde overheidscompensatie kan blijven rekenen en van het herstel van de Amerikaanse dochter Radial. Ook twee andere elementen maken hem bezorgd: de daling van het briefvolume en stijgende kosten. Hij ziet de genormaliseerde bedrijfswinst dit jaar nog eens met 29 procent afnemen na de reeds aanzienlijke terugval in 2018.

Graft-versus-hostreactie

Op een belangrijk Europees darmkankercongres stelde professor Eric Van Cutsem van het UZ Leuven bemoedigende voorlopige interim-resultaten voor van twee lopende fase 1-onderzoeken met CYAD-01 en CYAD-101, respectievelijk een autoloog en een allogeen immunotherapieproduct van Celyad . De onderzoeken gaan de veiligheid en klinische activiteit na.

Het was vooral uitkijken naar de veiligheid van CYAD-101, een product op basis van allogeen (lichaamsvreemd) materiaal. Er was echter geen sprake van een 'graft-versus-hostreactie' (complicaties waarbij de vreemde cellen de gastheer aanvallen, red.). Bovendien werd antitumoractiviteit opgemerkt bij zowel CYAD-01 als CYAD-101. Beide middelen werden getest bij patiënten met uitgezaaide darmkanker die eerder Folvox-chemotherapie hadden gekregen.

Celyad licht de onderzoeksresultaten om 14 uur toe tijdens een conferencecall. Het aandeel wint 2,6 procent tot 11,80 euro.