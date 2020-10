Euronext Brussel: Fagron beleeft slechtste beursdag sinds maart

De Bel20 is dinsdag de rode lantaarn in Europa.

De beursrally sputtert nu de vaccinrace op een obstakel botst en er nieuwe lockdowndoembeelden opduiken. Fagron valt ten prooi aan extreme winstneming.

Wordt het locktober? Of stocktober? Of allebei? Hoewel de beurzen in grote mate immuun lijken voor de tweede golf van het coronavirus en de lockdownmaatregelen die op tafel liggen, is er dinsdag toch sprake van enige contaminatie op de wereldbeurzen. Dat vaccinpionier J&J (Janssen Pharma) zijn vaccinonderzoek tijdelijk moet staken, geeft de beurzen een bijkomende reality check.

De Bel20 levert 1 procent in naar 3.348 punten en is daarmee de onderpresteerder in Europa waar beurzen grotendeels rond het nulpunt schommelen. Alleen notoire hamsterwaarden als de telecombedrijven , Colruyt en schuilmagazijn WDP houden de voeten droog. AB InBev , ING en Barco delven het onderspit.

Binnen de index is er wat nieuws te rapen bij Galapagos . Het staatsfonds van Abu Dhabi, Mubadala, pompt 200 miljoen euro in het Duitse farmabedrijf Evotec . Evotec is het bedrijf waarmee Galapagos vorig jaar een fibrosedeal afsloot. Mubadala beheert in totaal 232 miljard dollar en tracht wat minder afhankelijk te worden van olie- en gasinvesteringen.

Mubadala koopt 9,2 miljoen aandelen Evotec tegen 21,78 euro. Dat is een korting van 3,4 procent tegenover de slotkoers van maandag. Het staatsfonds van Abu Dhabi krijgt een belang van 5,6 procent in Evotec.

Novo Holdings, een fonds van het Deense farmabedrijf Novo Nordisk, koopt 2,3 miljoen aandelen Evotec. Daardoor stijgt het belang van Novo Holdings in Evotec naar 11 procent.

Fagroff

Op de brede markt is de klos. De bereider van apotheekbereidingen trapt het Brusselse herfstrapport in mineur af. Wisselkoerseffecten zetten een domper op de omzet, die - alles bij mekaar genomen - wel nipt boven de analistenverwachting uitstijgt naar 135,1 miljoen euro.

Fagron waarschuwt evenwel dat Covid nog voor verdere vertragingen kan zorgen in zijn meest hoogrenderende segment van de steriele bereidingen. De steriele fabriek in Wichita zal daardoor nog wat later op kruissnelheid komen. 'Maar onze doelstelling om er 100 miljoen omzet te draaien tegen 2022 blijft overeind', aldus CEO Rafael Padilla die de ambitie kenbaar maakt om verder op overnamepad te trekken nadat Fagron in augustus een Israelische concurrent inlijfde.

'Super dat Fagron weer op overnamepad is', reageert Kepler. 'Maar er zullen grotere deals nodig zijn om onze veer van richting te doen wijzigen'. Kepler hanteert een houdadvies met een koersdoel van 21,75 euro.

Ook KBC Securities voelt zich voortaan comfortabeler bij een houdadvies en schrapt Fagron van de kooplijst . 'Na de sterke klim sinds medio augustus is het tijd voor een adempauze', zegt analist Lenny Van Steenhuyse die een koersdoel van 21,5 euro behoudt.

Fagron moet 8 procent lager naar 20,2 euro. Het is van 12 maart geleden dat het zo in de uitverkoop ging.