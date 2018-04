Euronext Brussel: Fagron en Dexia tegenpolen

Op een licht lagere beurs werken Fagron en Dexia zich in de kijker. De specialist in apothekersbereidingen gaat voor de zesde dag op rij hoger. De blootstelling aan Catalonië speelt Dexia parten.

Na de Amerikaans-Brits-Franse aanval op enkele Syrische doelwitten blijven de markten kalm. Beleggers lijken er niet van uit te gaan dat de afgeronde actie veel verdere gevolgen zal hebben. In Europa staan kleine winsten op de borden.

Euronext Brussel blijft wat achter: de Bel20 zakt omstreeks 12.15 uur 0,3 procent tot 3.876 punten. Twee zwaargewichten zijn de oorzaak samen met twee andere bedrijven die in de belangstelling staan of stonden. Nutsgroep Engie, die sinds eind februari een mooie klim neerzette, zakt 0,75 procent tot 13,87 euro. AB InBev glijdt verder weg en verliest 0,5 procent tot 84,84 euro.

Op Galapagos (-3,3%, 80,28 euro) wordt winst genomen na de 4 procent-sprong van vrijdag. Die was te danken aan een fors hoger koersdoel bij KBC Securities, dat volgde op goed nieuws rond het potentiële geneesmiddel GLPG1690 voor chronische longziekten. Voor bijkomende druk zorgt een koersdoelverlaging van UBS, van 95 tot 88 euro. Het advies blijft op ‘neutraal’ staan.

De verzekeringsanalisten van Credit Suisse laten hun advies voor Ageas (-0,7%, 43,37 euro) zakken van ‘outperform’ naar ‘neutral’ en hun koersdoel van 49,50 naar 45 euro. Ze achten de kans nu veel kleiner dat BNP Paribas de put-optie betreffende het 25 procent-belang in Ageas’ Belgische verzekeringsactiviteiten zal lichten. Ageas, dat de overige 75 procent bezit, zou het laatste kwart dus niet kunnen kopen. Dat is misschien goed nieuws voor de balans van Ageas, maar noopt de analisten wel hun winstramingen vanaf 2019 met circa 20 procent te laten zakken.

Een bijkomende reden voor de dubbele knip is dat er een substantiële kloof blijft bestaan tussen de kasstroom van Ageas’ Aziatische partnerships en de theoretische kapitaalgeneratie van deze regio, in het bijzonder van China. De Credit Suisse-analisten verwachten niet dat deze kloof op korte termijn wordt gedicht.

VOO

In een interview met onze zusterkrant L’Echo gaf Telenet-topman John Porter te verstaan dat hij 1,3 miljard euro veil heeft voor VOO. Het telecommerk behoort toe aan de Luikse intercommunale Nethys en de Brusselse intercommunale Brutélé en staat eigenlijk niet te koop. Volgens Porter zou Telenet niettemin de best mogelijke partner zijn voor VOO. Analist Ruben Devos van KBC Securities onderschrijft het strategisch nut van zo’n overname, die ook synergievoordelen zou creëren, maar vraagt zich af of de mededingingsautoriteiten en de regelgevers er wel mee zullen instemmen. Telenet verliest 0,7 procent tot 52,70 euro.

Sectorgenoot Orange Belgium, die eveneens VOO zou willen inpalmen, stijgt 0,9 procent tot 15,80 euro. Analist Ruben Devos van KBC Securities laat nochtans zijn koersdoel voor de telecomspeler zakken van 25 tot 23 euro, al handhaaft hij wel zijn koopadvies. Het lagere koersdoel is een gevolg van de toepassing van lagere waarderingsmultiples bij concurrenten en kleinere telecomoperatoren.

Megafabriek

Fagron stijgt voor de zesde dag op rij. De specialist in apothekersbereidingen lijkt de moeilijke jaren achter de rug te hebben. Vorige week bleek dat het bedrijf over het eerste kwartaal een organische omzetgroei van 6,8 procent realiseerde, wat merkelijk beter was dan verwacht. Vooral de Verenigde Staten droegen daartoe bij dankzij de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita die stilaan op toeren komt en heel wat potentieel heeft. Fagron dikt 6,1 procent aan tot 14,47 euro en is daarmee de beste klimmer van de dag.

Tegenpool is Dexia, dat 8,1 procent prijsgeeft tot 7,22 euro. Uit het jaarverslag blijkt dat Dexia voor 1,7 miljard euro is blootgesteld aan Catalonië en daarnaast voor 126 miljoen euro schuldpapier van Catalaanse banken aanhoudt. Mocht de woelige regio zich afscheuren van Spanje, kan dat de Belgische belastingbetaler dus geld kosten. Tot dusver heeft Dexia nog geen centen verloren aan het Catalaanse nationalisme, maar de restbank beschouwt de regio duidelijk als een economisch risico.

Misselijkheid

Stéphanie Put, de farma- en biotechanaliste van Degroof Petercam, begint de opvolging van Acacia Pharma met een koopadvies en een koersdoel van 4,80 euro. Heet aandeel stijgt 5,1 procent tot 3,68 euro. Het Britse biofarmabedrijf, dat begin maart naar Euronext Brussel trok, ontwikkelt medicijnen tegen misselijkheid na operaties of bij chemotherapie. Baremsis, het middel om misselijkheid en braken na een chirurgische ingreep te behandelen, is het verst gevorderd en heeft het meest potentieel. Wereldwijd vinden elk jaar meer dan 300 miljoen operaties plaats en ongeveer 30 procent van de patiënten heeft ondanks preventieve medicatie last van misselijkheid achteraf.