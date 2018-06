Euronext Brussel: Fagron in trek op hogere beurs

Op een hogere beurs stonden farma- en biotechaandelen in de schijnwerpers. Fagron profiteerde van een positief rapport van KBC Securities, MDxHealth van goede testresultaten.

De Europese beurzen gingen woensdag aanvankelijk lager door vrees voor een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Het tij keerde toen bekend raakte dat president Trump minder hard zou optreden tegen Chinese investeringen in zijn land. De Bel20 sloot 0,5 procent hoger op 3.729,11 punten. De index werd vooral aangevuurd door AB InBev (+1,6%) en Engie (+1,3%).

De banken (-0,2%) waren onder leiding van Deutsche Bank (-1,7%) de enige verliezers in Europa. In de Bel20 gingen de bankaandelen aanvankelijk ook lager, maar ze wisten min of meer stabiel te sluiten. KBC zakte 0,1 procent en ING steeg 0,2 procent. Verzekeraar Ageas werd wel getroffen en sloot 2,75 procent in de min op 42,80 euro.

Nog in de sterindex won Galapagos 1 procent tot 84,24 euro. Het biotechbedrijf en partner Servier starten een zogenaamde fase 2-studie voor het gebruik van het middel met de codenaam GLPG1972 bij patiënten met osteoartritis in de knie. De ziekte zorgt ervoor dat het kraakbeen in de knie verslijt en patiënten niet meer soepel kunnen bewegen. Er zijn wel middelen op de markt die de symptomen bestrijden, maar nog geen die de ziekte aanpakken. Bij de behandeling van de eerste patiënt krijgt Galapagos nog een mijlpaalbetaling van Servier van 9 miljoen euro. Wanneer nadien nog succes wordt geboekt, zijn er nog ruim 280 miljoen mijlpaalbetalingen mogelijk.

Onderzoek

Solvay stond in de ochtendhandel onder druk, maar wist 0,7 procent hoger te eindigen op 108,85 euro. Europa start een diepgaand onderzoek naar de 1,6 miljard euro zware overname van de polyamidedivisie van Solvay door BASF. De Europese Commissie vreest dat de fusie de concurrentie op de markt zal inperken. Volgens BASF zal het Europees onderzoek 90 werkdagen duren. Solvay zegt nu op een afronding van de verkoop in het vierde kwartaal te mikken.

Amerikaanse groeimotor

Op de brede markt ging Fagron aan kop met 4,7 procent winst tot 14,84 euro. De beurswaarde van het bedrijf nam daardoor de kaap van 1 miljard euro. KBC Securities trekt het koersdoel op tot 16,50 euro en raadt aan het aandeel te kopen. 'Na de turbulente jaren 2015-2016 is voor Fagron een nieuw tijdperk begonnen. Een tijdperk van versnelde groei', klinkt het. Voor 2018 rekent KBC Securities op 462 miljoen euro omzet en 58 miljoen euro nettowinst.



Het beurshuis trekt de verwachtingen voor de organische omzetgroei (exclusief wisselkoersschommelingen) in alle markten op: Europa (+4%), Zuid-Amerika (7,5%) en de VS (15%). Dé groeimotor in de komende jaren wordt de nieuwe fabriek in de VS (Wichita) waar Fagron in opdracht van ziekenhuizen steriele bereidingen zal maken. Denk aan voorgevulde injectiespuiten en de bereiding van dialyseproducten. De site die intussen is opgestart zal binnen drie à vijf jaar voor 100 miljoen dollar extra omzet zorgen. De analist merkt voorts op dat de overname van Humco synergieën zal creëren.



In Zuid-Amerika (goed voor bijna een kwart van de omzet) is Fagron dankzij overnames opgeklommen tot het nummer 1 in Brazilië, dat het innovatieve hart is van de hele groep. Fagron legt er zich toe op 'life style producten' zoals antiverouderingscrèmes, dieetpillen en producten tegen haarverlies. Het heeft er 300 innovaties in de pijplijn die het ook in andere regio's zal lanceren.



Volgens KBC Securities heeft Fagron nog ruimte om bijkomende overnames te doen. 'Fagron slaagt erin de schulden snel af te bouwen', klinkt het. Eind dit jaar zal de verhouding tussen nettoschulden en ebitda vermoedelijk zakken tot 2,1 terwijl het bedrijf een maximum van drie vooropstelt.

Testresultaten

Biocartis won 0,8 procent tot 12,34 euro. Zijn Idylla-minilabo's voor snelle analyses om ziektes op te sporen leveren in 98,1 procent van de gevallen een beter resultaat op dan referentiemethodes. Dat blijkt uit 2.500 testen. De 1,9 procent ongeldige resultaten zijn ongeveer 40 procent lager dan de referentiemethodes, die 3,1 procent ongeldige resultaten opleveren.

'De resultaten bewijzen andermaal de sterke prestatie van het Idylla-platform. De publicatie in de Journal of Clinical Pathology betekent een belangrijke wetenschappelijke steun om de waarde van Idylla aan te tonen en de uitrol van het platform een boost te geven', stelt Degroof Petercam dat zijn koopadvies herhaalt.

Nog in biotechland won MDxHealth 4,35 procent, tot 3,84 euro. Het bedrijf publiceerde testdata die de meerwaarde aantonen van zijn vloeibare biopsietest voor prostaatkanker bij mannen die in aanmerking komen voor een multiparametrische MRI, een scan op basis van magnetische resonantie. De resultaten worden de komende dagen bekendgemaakt op het wereldcongres over prostaatkanker in Frankfurt.

Degroof Petercam handhaaft zijn 'houden'-advies. 'We blijven voorzichtig door de beperkte kortetermijnvisibiliteit over de omzetgroei en de volumes met daarbovenop de stijging van de operationele kosten. We zien niettemin ruimte om positiever te worden daar de vloeibare biopsietest aan tractie wint.'

Naamsverandering

Thrombogenics verging het minder goed. Het aandeel verloor 1,9 procent tot 7,60 euro. Daarmee komt een einde aan de rally van het biotechbedrijf die werd aangedreven door de veelbelovende resultaten van de nieuwe geneesmiddelen voor oogaandoeningen bij diabetici. Het aandeel verdubbelde dit jaar al vlot van 3,4 tot 7,7 euro (+128%). De piek van januari 2013 (47,17 euro), toen de markt ervan uitging dat het oogmiddel Jetrea een enorm commercieel succes zou worden, is echter nog ver verwijderd.