Euronext Brussel: Fagron springlevend, Colruyt krijgt klappen

De cijfers zijn goed nieuws, zegt ING. Ze bevestigen het vermoeden dat de groeivertraging in de eerste maanden van het jaar slechts tijdelijk was en niet het begin van een afkoeling van de economie. De bank denkt dat de economie de komende maanden opnieuw zal aantrekken.

De Bel 20 noteert omstreeks 12 uur 0,3 procent hoger op 3792 punten.

Hoogvlieger in Brussel is de Belgisch-Nederlandse fabrikant van geneesmiddelen Fagron . Het beurshuis Kepler Cheuvreux start de opvolging van Fagron met een koopadvies. Het koersdoel is 17 euro. De analisten van het beurshuis loven de sterke positie van Fagron in de markt van aangepaste geneesmiddelen. Bovendien is de concurrentie beperkt door de hoge toegangsbarrières.

Fagron heeft goede groeiperspectieven. Een Amerikaanse concurrent ligt in de clinch met toezichthouders. Daar kan Fagron van profiteren. Ook de nieuwe CEO en voortdurende innovatie moeten de organische groei een boost geven.

Daarnaast wijst Kepler op de oorlogskas van 250 miljoen euro die gebruikt kan worden om de gefragmenteerde markt te consolideren.

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Colruyt . De investeringsbank Exane BNP Paribas verlaagt het advies voor de supermarktketen naar 'underperform'. De bank denkt dat de concurrentie tussen Belgische supermarkten nog zal verhevigen met de komst van de Nederlandse discountketen Jumbo.

Colruyt heeft altijd genoteerd met een premie tegenover zijn sectorgenoten door zijn defensieve karakter. Maar door een agressief inkoopprogramma heeft de supermarktketen de premie opgetrokken tot 40 procent. Overdreven, vindt Exane. Bovendien is het aankoopprogramma van 350 miljoen euro bijna vervolledigd.