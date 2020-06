Euronext Brussel: Force majeure

Een majeur probleem treft Exmar nu zijn belangrijkste klant, een Argentijnse gasreus, overmacht inroept om onder zijn rekeningen uit te komen. In een voor het overige vlakke beurs tekent Biocartis voor een idyllische noot.

Brussel is vrijdagmiddag samen met Lissabon, waar een nieuwe gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd, Europees hekkensluiter. De Brusselse beurs noteert vlak en kan niet genieten van individuele uitblinkers die de indexen in onze buurlanden hoger tillen. In Parijs profiteert betalingsverwerker Worldline van de zondeval van Wirecard. In Amsterdam rukt Air France-KLM op na een miljardeninfuus van de Nederlandse overheid. De Bel20 moet het stellen met een winst van 0,15 procent tot 3.335 punten. Vooral de banken houden de index aan de grond.

Exmar

Impossibilium nulla obligatio est. De Argentijnse energiereus YPF kent de geschriften van de Romeinse jurist Celsus die voor het eerst het wetsprincipe van overmacht ('er is geen verplichting het onmogelijke te doen') te boek stelde. De Argentijnen roepen force majeure in om onder hun openstaande facturen bij Exmar uit te komen. Het coronavirus houdt stevig huis in Zuid-Amerika en vormt voor de Argentijnse gasreus grond om al sinds maart geen huur meer te betalen voor de drijvende LNG-fabriek 'Tango FLNG' die hij huurt van de Antwerpse scheepvaartgroep Exmar.

Het nieuws bezorgt Exmar de slechtste beursdag in zijn geschiedenis, goed voor 80 miljoen euro aan verdampte beurswaarde. Dat beleggers het nieuws ernstig nemen, heeft alles te maken met het grote gewicht dat de Argentijnen dragen in de klantenportefeuille van Exmar. De inkomsten uit de Tango FLGN droegen in het eerste kwartaal voor 36 procent bij aan de brutobedrijfswinst (ebitda) en zouden op jaarbasis 43 miljoen dollar moeten opleveren.

'Zeer slecht nieuws is dit', zegt KBCS-analist Bart Cuypers. 'De omzet van YPF daalde in april met 70 à 80 procent en ondanks een verbetering in mei blijft Argentinië worstelen met een lagere economische bedrijvigheid en een stijgend begrotingstekort'. De analist ziet veel wolken voor de zon en plaatst daarom het advies en het koersdoel van Exmar 'under review'.

Exmar keldert met 35 procent naar 2,55 euro, een nieuw diepterecord. Topman Nicolas Saverys, die met zijn holding Saverex 44,2 procent van de Exmar-aandelen in handen heeft, verkocht begin juni nog twee pakketten aandelen aan een gemiddelde koers van 4,10 euro.

Biocartis

Van de goot naar de sterren. Die worden op deze laatste vrijdag van juni weggekaapt door Biocartis . De Mechelse diagnosticus komt met de resultaten van een multilabo-onderzoek waarbij zijn minilab Idylla getest werd in 20 onderzoekscentra in de VS en Puerto Rico. Daarbij werden 800 darmkankerstalen getest in een van de grootse onderzoeken tot dusver voor Idylla, aldus het persbericht.

De studie geeft goede resultaten. De volledige doorlooptijd, tussen het bestellen van de test en het ontvangen van de resultaten, bleek met twee derde te worden teruggebracht van 15 naar 5 dagen, waarbij sommige resultaten al binnen één dag beschikbaar waren. De studie toonde ook dat Idylla minder weefsel nodig heeft om de test te voltrekken dan andere labotoepassingen.

'We zijn zeer verheugd met deze resultaten, die de snelheid en nauwkeurigheid van Idylla aantonen, maar ook de eenvoud, waardoor het toestel zelfs voor de kleinste laboratoriumsettings geschikt is', aldus CEO Herman Verrelst.