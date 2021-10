Euronext Brussel: GBL laat sociaal gelaat zien

Terwijl de oprukkende gasprijzen Exmar een tropische rally bezorgen, omarmt GBL een Franse non-profit om de beurskorting weg te werken.

Aangevuurd door sterke bank- en energiewaarden beleven de Europese beurzen een hersteldag na een beroerde start van de week. Een zelfzekere groeiprognose van de Duitse halfgeleiderproducent Infineon geeft extra vertrouwen. De Bel20 kan onder impuls van KBC met 0,53 procent aansterken tot 4.138 punten.

AB InBev doet niet mee aan het bescheiden herstel. De bierreus vormt voorwerp van geruchten rond haar Duitse merkportfolio. Volgens Bloomberg wil AB InBev alle Duitse bieren slijten aan een overnemer. Het zou met de verkoop van merken als Beck's, Diebels en Franziskaner Weissbier naar schatting 1 miljard euro kunnen opstrijken.

'Geen onwaarschijnlijk scenario vanwege het gelimiteerde groeipotentieel van enkele van deze merken', zegt analist Wim Hoste. 'Maar het is alvast geen gedwongen verkoop om schulden te verlichten'. De nettoschuld ligt met 4,4 keer de brutobedrijfswinst nog altijd relatief hoog, maar noopt volgens Hoste niet tot verdere desinvesteringen. Hij voorspelt dat de schuldgraad gradueel daalt naar een factor van 3,4 tegen eind 2022 en 2,9 tegen 2023.

AB InBev noteert vlak op 48,6 euro.

Galapagos kan zijn schijnbaar oneindige verliesreeks niet staken. Het biotechbedrijf meldt nieuwe fase -3 onderzoeksdata rond het gebruik van filgotinib in de behandeling van colitis ulcerosa, een chronische onsteking van de binnenste laag van de darmwand. Patiënten die aanvankelijk geen respons gaven, blijken na erg landurige behandeling met het middel (na 58 weken) toch een verbetering van hun algemene ziektebeeld te merken.

Die resultaten bieden het geplaagde Galapagos geen soelaas. De koers brokkelt met 0,8 procent verder af naar 43,7 euro. De nieuwe verliesbeurt is te wijten aan een stevige koersdoelverlaging door Citi. De analist het koersdoel stevig van 79,1 naar 51 euro bij een neutraal advies.

Het aandeel noteert onder de kaspositie, maar er zijn weinig triggers om die korting weg te werken, oordeelt het rapport. Ook de onduidelijkheid over de opvolging van CEO Onno van de Stolpe en wetenschappelijk directeur Piet Wigerinck zijn volgens Citi grond voor voorzichtigheid.

GBL zet zich via zijn durfkapitaaltak Sienna steeds meer op de kaart in private equity. Sienna start onderhandelingen met Malakoff Humanis over een partnerschap in de sector van pensioensparen en spaarplannen voor werknemers. Malakoff is een non-profit die 7 miljard euro onder beheer heeft met meer dan 400.000 bedrijfsklanten. Het heeft een duidelijk sociaal oogmerk en spendeert 160 miljoen euro per jaar aan het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare groepen. Sienna en Malakoff willen in sparen de marktleider worden in Frankrijk.

Voor de triviafans onder GBL-beleggers: Malakoff dankt zijn bijzondere naam aan een gemeente ten zuidwesten van Parijs. Die werd genoemd naar een veldslag van de Russen tegen de Fransen in de krimoorlog aan het einde van de 19de eeuw. Malakoff was de geboorteplaats van Frans primitief schilder Henri Rousseau.

GBL zet met Malakoff duidelijk in op verdere verduurzaming in de hoop haar hardnekkige beurskorting weg te werken. De holding rond de familie Frère noteert met een discount van naar schatting 33 procent op de intrinsieke waarde van de portefeuille. De durfkapitaaltak maakt intussen minstens 12 procent van die intrinsieke waarde uit. Sienna wil uitgroeien tot een Europese investeringsgroep. Het nam in juli de investeringsmanager L'Etoile Properties over, die 7 miljard in de vastgoedsector beheert.

GBL heeft moeite om haar toegenomen duurzame focus in de kijker te werken. De holding werd groot dankzij (intussen fors afgebouwde) belangen in de olie- en zware industriesector. Cementparticipatie Holcim kwam recent in opspraak door vermeende terreurfinanciering. Ook recente keuze om in november een beleggersdag in een mondain hotel in Parijs te organiseren, getuigde niet van het beste beoordelingsvermogen om de banden met de kleine (ESG)-belegger aan te halen.

Het nieuws rond non-profit Malakoff kan dan ook positief werken op de koers, voorspelt ING-analist Hans D'Haese. GBL wint 1 procent naar 95,2 euro.

Brede markt

Op de brede markt is Exmar opnieuw de ster in een stilaan imposante gasrally. De gasvervoerder wint opnieuw 5 procent en rondt daarmee voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus nog eens de mijlpaal van 5 euro. In vier weken dikte Exmar met meer dan 40 procent aan. De sterke vraag en de torenhoge gasprijzen vergroten de kans op een spoedige tewerkstelling van Exmars werkloze drijvende aardgasplatform Tango.

Daddy Yankee - Gasolina, dezer dagen het lijflied van de 'volle gas'-rally van Exmar.

Nyxoah heeft de Europese toestemming gekregen om met zijn Genio-systeem ook de aandoening CCC (complete concentric collapse of the palate) te behandelen, een instorting van het zachte gehemelte. Het verkreeg een vergunning van 'notified body' DEKRA. Zo'n notified body of keuringsinstantie moet nagaan of producten aan de Europese richtlijnen voldoen.

'Dit vergroot onze adresseerbare markt met 30 procent', reageert CEO Olivier Taelman.

'Nyxoah neemt een duidelijke stap voor op concurrenten', reageert Laura Roba, analiste bij Degroof Petercam. 'Genio is het enige neurostimulatie-systeem dat goedgekeurd is voor de behandeling van apneu bij CCC-patiënten'. De analiste ziet een goedkeuring van Genio in de VS als volgende katalysator voor de koers ziet. Roba schat de kans op 60 procent dat Nyxoah zijn slaapsysteem op basis van implanteerbare stimulatoren in 2023 kan lanceren op de cruciale Amerikaanse markt.