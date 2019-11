Euronext Brussel: GBL ziet winst fors stijgen

Een positief industriecijfer uit China zet de beurzen in de plus. Greenyard klimt wederom fors.

De Europese beurzen gaan gemiddeld 0,2 procent hoger. De aandelen op het oude continent krijgen rugwind uit China, want daar steeg de inkoopmanagersindex voor de industrie van 51,3 naar 51,7. Het cijfer staat daarmee op het hoogste niveau in 20 maanden. Een getal onder de 50 wijst op krimp, een cijfer daarboven duidt groei aan.

De Bel20 veert met 0,3 procent op tot 3.773 punten.

GBL

GBL wint 0,7 procent. De holding zag de nettowinst in het derde kwartaal met 23,1 procent toenemen tot 571 miljoen euro. De zogeheten cash earnings - in hoofdzaak dividendinkomsten van de dochters - dikten aan met 47,3 procent tot 560 miljoen euro.

De hoge nettowinst en cash earnings zijn vooral te danken aan de hogere nettodividenden uit investeringen. En deze hogere dividenden zijn weer deels te danken aan een belastingmeevaller van 107 miljoen euro.

Verder stapte GBL uit het Franse olie-aandeel Total en neemt het een belang in het Spaanse olie- en gasbedrijf Compañía Española de Petróleos (cepsa).

Analist Hans D'Haese van ING vindt deze laatste aankoop opmerkelijk. 'Het is ietwat verrassend dat GBL in een groep stapt die actief is in de olie- en gassector. De holding heeft de afgelopen jaren vooral gedesinvesteerd in deze sector.'

Volgens beurskenner Joachim Vansanten van KBC Securities is bij GBL de korting op de intrinsieke waarde te hoog. 'Wij schatten de waarde van de portefeuille op 119,70 euro per aandeel. Dat geeft een korting van 24,8 procent tegenover een historisch gemiddelde van 23 procent. Dat vinden we bijzonder, gegeven de recente gunstige ontwikkelingen bij GBL.'

AB InBev geknipt

Analist James Edwardes Jones van de Royal Bank of Canada (RBC) ziet de recente daling van het aandeel AB InBev niet als een koopkans. 'Het verlies van marktaandeel in de VS is versneld in het derde kwartaal. Dat is een belangrijke kopwind voor de Belgische brouwer, omdat de VS goed is voor 30 procent van de omzet.'

De analist knipt het koersdoel van de bierreus bij van 89 naar 72 euro.

Vorige week kwam AB InBev met resultaten over het derde kwartaal. Daaruit bleek dat de volumes weer krimpen (-0,5 procent), daarnaast gaf CEO Carlos Brito een winstwaarschuwing. Sindsdien is de koers van het aandeel met 13 procent gezakt. Voor heel 2019 staat de koers nog altijd 25 procent hoger.

Edwardes laat het advies staan op 'houden'.

De grootste bierbrouwer ter wereld telt 21 koopadviezen, tien houden-adviezen en drie verkoopadviezen.

Het aandeel verliest 0,1 procent.

Ontex

Ontex maakte rond 10u20 een opmerkelijke duik van 5,5 procent. Volgens het persbureau Bloomberg was het volume vijf keer hoger dan normaal.

Inmiddels is de koers alweer wat hersteld, al zakt de luiermaker nog steeds 3 procent. We konden geen directe aanleiding vinden voor de koersdaling. Gisteren was Ontex wel de grootste stijger in de Bel20 met een winst van bijna 5 procent door een plotse rally voor de slotbel.

Greenyard