Euronext Brussel: GVV, olé olé

De Bel20 noteert met een half procent verlies op 3.693,13 punten. De gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Montea loopt in de kijker na een dubbele adviesverhoging door beurshuis Kepler Cheuvreux.

De Bel20 is rond de middag de minst presterende index in Europa met een koersdaling van 0,5 procent. AB InBev beperkt binnen de sterindex de schade nadat de bierreus in een persconferentie meer uitleg gaf bij de hernieuwde beursplannen voor zijn Aziatische tak BBC APAC.