Euronext Brussel: 'Galapagos en Umicore slepen Bel20 hoger'

Ook vandaag trekken de beurzen zich niets aan van het coronavirus. Galapagos is meer dan 15 miljard waard.

De Europese aandelenmarkten gaan dinsdag hoger nadat de Amerikaanse graadmeters S&P500 en Nasdaq maandagavond nieuwe records braken. Daarmee laten beleggers het coronavirus - en zijn mogelijke impact op de wereldeconomie - links liggen. De toename van het aantal infecties lijkt te vertragen en de beurzen lijken te hopen op een stabilisatie van het probleem. Het gemiddelde Europese aandeel klimt 0,6 procent.

De Belgische sterrenkorf spurt rond 12u30 1 procent vooruit. Umicore is in grote mate verantwoordelijk voor het grootste deel van de puntenwinst, terwijl het aandeel vrijdag nog een rem was voor de index. De materialengroep kreeg toen een tik van 9,6 procent, ondanks dat de groep met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. Die daling was weer een reactie op een forse koerswinst eerder in de week na een ronkend koopadvies.

Galapagos

Een andere stuwer van de index is Galapagos . De marktkapitalisatie van het Nederlands-Belgische biotechbedrijf is boven 15 miljard geklommen. Op basis van de beurskoers is de groep nu 15,24 miljard waard. Het aandeel wint ruim 2 procent.

Galapagos is daarmee nog ongeveer 2 miljard euro minder waard dan het veel oudere UCB waarmee het vaak in de weegschaal wordt gelegd. Het zag er even naar uit dat de onderneming het meer klassieke farmabedrijf zou bijbenen, maar door een run van 23,5 procent sinds begin dit jaar, nam UCB weer de voorsprong. De beurswaarde van UCB bedraagt nu 17,03 miljard euro.

UCB verhoogde op 10 januari zijn winstprognose en kreeg dit jaar al uit verschillende hoeken positieve appreciaties, onder meer van Jefferies en Barclays.

Telenet

ING-analist David Vagman blikt alvast vooruit op de kwartaalresultaten van Telenet woensdag. Hij kijkt vooral uit naar mededelingen over de coupon. 'De focus zal naast de commerciële resultaten voornamelijk op het dividendbeleid liggen. Het is mogelijk dat de telecomspeler transformeert in een dividendaandeel, waardoor het een nieuw type belegger zal aantrekken. Dat kan zorgen voor een herwaardering van het aandeel. Voor 2019 rekent de consensus op een dividendrendement van 5,1 procent en in 2020 zou dat stijgen naar 6 procent.'

Vagman voorziet echter dat het vierde kwartaal zwak zal zijn. 'We denken dat de verkopen jaar op jaar met 3,1 procent daalden en de brutobedrijfswinst met 3 procent. De voornaamste reden is het verlies van het contract met Medialaan (DPG Media). De opbrengsten uit mobiele telefonie zijn mogelijk met 2,6 procent gedaald.'

De analist denkt wel dat Telenet het op commercieel vlak prima heeft gedaan. 'We voorzien net als de consensus een goed vierde kwartaal waarbij mobiele telefonie 30.000 extra abonnementen heeft verkocht. Ook bij breedband verwachten we weer groei, zoals CEO John Porter beloofde bij de vorige kwartaalcijfers.'

Telenet wint 1,6 procent.

Orange Belgium

Analist Ruben Devos van KBC Securities laat zijn koersdoel voor Orange Belgium stijgen van 26 naar 27 euro. Volgens Devos onderschatten beleggers de vrije kasstroom van de telecommer. 'In 2019 bedroeg de vrije kasstroom 113 miljoen euro, ofwel 10 procent van de beurswaarde. Ook in de afgelopen vijf jaar kwam dat percentage op 10 procent uit. Dat gebeurde in een periode waarin de telecomspeler zijn operationele winst niet zag klimmen.'

Volgens de analist zal de relatieve omvang van de vrije kasstromen de komende jaren iets lager liggen. 'De markt verwacht de komende jaren een vrije kasstroom met een grootte van 9 procent van de marktkapitalisatie. Dat is iets minder dan de 10 procent van de afgelopen jaren, maar nog altijd veel meer dan de 4 procent die concurrenten in de sector optekenen.'

Het aandeel dikt 2,7 procent aan.

Gimv

Gimv gaat zijn oudste participatie verkopen. Het gaat om de producent van behangpapier Grandeco die al sinds 2007 in de portefeuille van de investeringsmaatschappij zit. Volgens bronnen is het verkoopproces al een tijdje bezig en heeft er al een eerste schifting van potentiële overnamekandidaten plaatsgevonden. Grandeco was eind september de op twee na grootste participatie van Gimv. Volgens ING-analist Hans D'Haese zal de deal 'minder dan 50 miljoen' opbrengen. Dat is een significant bedrag voor Gimv, zegt de analist, wetende dat de 5 grootste participaties samen een boekwaarde hebben van 243 miljoen euro.