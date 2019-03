Euronext Brussel - Galapagos geeft Bel20 vleugels

De Bel20 wint op de middag 1,2 procent. Dubbel zo goed als de andere Europese indexen die gemiddeld 0,6 procent aantrekken.

Die prestatie is te danken aan Galapagos dat 15 procent hoger vlamt.

Op de brede markt wint IBA 13 procent, terwijl Hamon onderaan bengelt met 4 procent verlies. Ook Exmar (-2,9%) staat onder druk.

Analisten geven Galapagos (+14,9%, 97,74 euro) testresultaten voor zijn reumamiddel de hoogste onderscheiding. Het beperkte aantal bijwerkingen noemen ze 'indrukwekkend'.

Het beurshuis Degroof Petercam herhaalt zijn koopadvies en verhoogt zijn koersdoel van 125 tot 136 euro. 'Terwijl andere reumamiddelen (type JAK) het bij één dosis moeten houden, heeft filgotinib de ruimte om twee doses te geven.'

Goed signaal, maar

Nog in farmaland stoomt IBA 14,3 procent hoger tot 15,06 euro. De Waalse wereldleider in protontherapiesystemen staat in China dichtbij een contract van 90 miljoen euro. De finale onderhandelingen starten de komende weken.

Volgens ING-analist David Vagman bewijst IBA dat het contracten kan winnen voor centers met meerdere kamers - waar het bedrijf technologisch minder hard vooruitloopt dan in het protontherapiesysteem voor een single room.

Vagman: 'Varian, de belangrijkste concurrent voor multiple room, is de jongste tijd meer risicoavers geworden, waarbij het management van zijn afdeling protontherapie werd gewisseld. Dit is dan ook een goed signaal voor het grote aanbesteding in Noorwegen: een center met vier kamers en een center met twee kamers.'

Vagman houdt niettemin vast aan zijn verkoopadvies en koersdoel van 15 euro.

Ook zijn collega bij Degroof Petercam verandert niets aan zijn advies: 'houden'. 'We blijven op ons hoede voor het potentieel op de korte termijn. In het huidige klimaat duurt het langer om contracten te tekenen en financieren. En het duurt jaren om stevige klinische bewijzen en een terugbetaalsysteem te bouwen.'

Eerder dit jaar verklaarde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg dat het geen bewijs ziet dat protontherapie werkt.

Degroof Petercam: 'Ondanks de eerste signalen van een hernieuwde interesse in protontherapie in China en Europa verwachten wij geen snel herstel van de markt. De visibiliteit op toekomstige contracten blijft heel beperkt.'

Extra stappen nodig

Onderaan bengelt Exmar met een verlies van 3,1 procent tot 5,7 euro. De gastankerrederij boekte vorig jaar een verlies van 16 miljoen dollar.

Exmar zegt dat het genoeg liquiditeiten heeft voor minstens een jaar. Maar de gastankerrederij gaat wel onderzoeken of het zijn dure obligatielening van 121 miljoen dollar gedeeltelijk kan herfinancieren. Die lening vervalt op 7 juli dit jaar.

Exmar zegt dat er mogelijk een herfinanciering kan worden afgesloten. De groep heeft een mandaat gegeven aan DNB Markets, Nordea en Pareto Securities om een nieuwe obligatielening uit te geven.

Degroof Petercam oordeelt dat er extra financiële stappen nodig zijn om het bedrijf te stabiliseren. 'Dit jaar zouden de resultaten een verbetering moeten laten zien.'

Dure koekjes

Het beurshuis Kepler Cheuvreux start de opvolging van Lotus Bakeries (+0,8%, 2.370 euro) met een 'houden' en koersdoel van 2.420 euro.

Het rapport heet 'lekkere maar dure koekjes'. Het aandeel noteert teegn 25 keer de verwachte winst in 2020 en meer dan 16 keer de verhouding van de ondernemingswaarde tot de bruto bedrijfswinst (ebitda).

De analisten loven de sterke organische groei, de internationale strategie via overnames en de gezonde balans die nog ruimte laat voor meer overnames, al ligt de focus nu op de opening van de eerste fabrieken buiten Europa (VS en Afrika). 'De drie overnames van gezonde snackrepen in het VK bieden bescherming tegen de wijzigende consumententrends.'