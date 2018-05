Euronext Brussel: Galapagos trekt de kop in de Bel20

De Brusselse beurs koppelt haar karretje aan de Europese opluchtingsrally, nu de angst voor een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog wegebt.

Opluchting over de dooi in de Chinees-Amerikaanse handelsrelaties helpt de Bel20 maandag aan stevige winst. De beursbarometer trekt 0,6 procent hoger naar 3.915 punten.

De grootste stijger in de Bel20 is Galapagos . De vaandeldrager van de biotech in de Lage Landen trekt 3,6 procent hoger naar 85,50 euro. An sich kwam de groep niet met groot nieuws: gewoon het bericht dat de testresultaten van zijn potentiële longmedicijn GLPG-1690 in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet gepubliceerd zijn, terwijl de data tijdens het Pinksterweekend ook voorgesteld worden op een conferentie in het Californische San Diego.

KBC Securities brengt het 'kopen'-advies en koersdoel van 113 euro in herinnering. Analisten zijn al langer enthousiast over het potentiële longmedicijn van Galapagos, als aanvulling op het bestaande onderzoek rond reuma en de taaislijmziekte.

De grootste daler is Solvay . De chemiegroep zakt 0,6 procent of 70 cent naar 116,90 euro. Maar dat is eigenlijk een heel beperkte daling: vandaag gaat immers het slotdividend van 2,22 euro bruto van de koers af, per saldo gaan de aandeelhouders er dus op vooruit.

Beleggersval

Proximus zakt 0,6 procent naar 22,90, een vers dieptepunt in vier jaar. RBC Capital Markets is in een update over het Belgische telecomtrio (Proximus , Telenet en Orange Belgium ) bepaald kritisch.

'In essentie lijkt de markt een klassieke beleggersval', luidt het. Ondanks de koersval sinds begin dit jaar - minus 6 procent voor Orange Belgium, minus 16 procent Proximus en minus 19 procent voor Telenet, zijn de drie aandelen geen koopje, als gevolg van de toenemende concurrentie die druk zet op het klantenbestand. Het trio krijgt een 'neutraal' advies mee.

Volgens analist Wilton Fry dreigen de voorgestelde maatregelen van de telecomwaakhond BIPT in het slechtste van twee werelden te resulteren: een openstelling van de kabel, wat vooral voor Telenet negatief is, maar tegen 'huurprijzen' die onvoldoende laag zijn om would-be prijzenbreker Orange Belgium echt te helpen.

De grootste stijger op de Brusselse beurs is net als vorige week Mithra , met een klim van 13 procent naar 34,95 euro. Een belangrijke factor lijkt het interview met CEO François Fornieri dit weekend in de Franstalige zakenkrant L'Echo, een interview dat ook door persbureau Bloomberg wordt geciteerd.

In het gesprek zegt topman François Fornieri van de Luikse farmagroep niet a priori tegen een verkoop te zijn. Wel tegen de juiste prijs uiteraard.

'Ik heb altijd UCB genomen als model voor Mithra genomen. Maar ik denk dat we misschien meer op Bayer lijken. Wat Bayer groot gemaakt heeft, is aspirine. En Mithra kan met Estetrol (het hormoon dat de basis is voor de potentiële middelen Donesta en Estelle, red.) het Bayer van de toekomst worden. Maar als dat sneller kan met anderen, waarom niet? Zelf heb ik gezien mijn leeftijd beperkte tijd en middelen. Als iemand anders 2 miljard op tafel legt om alles te ontwikkelen, des te beter'.