Euronext Brussel: Galapagos trekt de kop

Nu de Italiaanse crisis even wegebt, piept de Bel20 weer even boven 3.800 punten.

De Brusselse beursbarometer noteert rond de middag 0,5 procent hoger op 3.801 punten.

De sterkste stijger is Galapagos , met een winst van 3 procent naar 88,42 euro. De vaandeldrager van de biotech in de Lage Landen zit op koers met zijn goudhaantje filgotinib. Naast goede testresultaten voor het onderzoek naar psoriaris artritis, is er ook groen licht om de derde en laatste klinische tests voor het onderzoek naar colitis ulcerosa voort te zetten.

'We schatten de kans dat filgotinib effectief op de markt komt voor de behandeling van psoriasis artritis, een markt van 1 miljoen patiënten in Europa en de Verenigde Staten, nu op 30 procent in', stelt Degroof Petercam-analiste Stéphanie Put. 'Daarom verhogen we ons koersdoel van 98 naar 103 euro. Later dit jaar is er nog belangrijk nieuws rond filgotinib, met de eerste resultaten van de derde testfase voor de behandeling van reumatoïde artritis'. Het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

Dat heet dan het ijzer smeden terwijl het (gloeiend) heet is: anderhalve week nadat CEO en grootaandeelhouder François Fornieri het aandeel nog wat meer de stratosfeer injoeg met enkele goed gemikte uitspraken, lanceerde de Waalse farmagroep Mithra woensdagavond een stevige kapitaalronde bij grote beleggers.

De plaatsing is deze ochtend al rond. Mithra verkocht 2,67 miljoen nieuwe stukken. Dat gebeurde tegen 29 euro, een korting van 10 procent op de slotkoers van gisteren. De opbrengst van de kapitaalronde komt zo op 77,5 miljoen euro.

Keerzijde is wel dat - zoals wel vaker in biotech - de kleine aandeelhouder zijn belang ziet verwateren. Het aantal uitstaande aandelen stijgt namelijk met zo'n 8 procent naar 37,36 miljoen. En dat zijn dus meer 'hongerige mondjes' als het beloftevolle onderzoek zich over enkele jaren in commerciële medicijnen zou vertalen.

Logisch dus dat het aandeel na de stevige rally sinds begin dit jaar een tik(je) krijgt. Minus 4,2 procent naar 30,95 euro. Een tik die al minder uitgesproken is dan bij de start van de handel, toen Mithra zo'n tiende van zijn beurswaarde verloor.

Ook Xior is een uitgesproken daler, met een verlies van 5,3 procent naar 33,80 euro. Dat is ook logisch: bij de start van de kapitaalronde is er een dubbele knipbeurt voor het aandeel: zowel het dividend over het al verlopen deel van het boekjaar 2018 als het inschrijvingsrecht op de kapitaalronde gaan van de koers af.

Na de relatief bemoedigende update over het eerste kwartaal verhoogt Kepler Cheuvreux het advies voor de holding D'Ieteren van 'afbouwen' naar 'houden'. Het koersdoel beloopt 40 euro. Het aandeel vertaalt de adviesverhoging in een winst van 2,3 procent naar 37,52 euro.