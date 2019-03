Euronext Brussel: Geen nieuws is niet altijd goed nieuws

Bankenwatchers noemen de investeerdersdag van de grootbank 'grotendeels geruststellend', nu het bedrijf recent geplaagd werd door een paar schandalen rond witwasserij. De Belegger tipt EVS en Curetis scoort omdat het zijn belangrijkste product niet langer zelf zal proberen te commercialiseren.

Na een aarzelende start kiezen de Europese beurzen duidelijk voor winst. De Bel20 hoort zelfs bij de koplopers en ging na 13u als eerste voor een vol procent dagwinst. De enige dalers waren Ontex - dat een nieuw houden-advies kreeg van Barclays - en Galapagos , dat in de eerste minuten kortstondig 8 procent verloor na een dagverlies van bijna 5 procent op maandag.

Sommige Galapagos-beleggers weten met zichzelf geen blijf, omdat eind maart cruciale testresultaten zouden moeten verschijnen voor het verst gevorderde product uit de pijplijn, filgontinib. Van de ene dag op de andere kan Galapagos een bedrijf met een medicijn worden waarvan veel specialisten omzetten van 5 à 6 miljard per jaar verwachten.

Maar zo lang er niets van komt, schiet de koers manisch alle kanten uit. Het persbericht dat we deze week verwachten heeft natuurlijk een binaire uitkomst: ofwel zal dat uitstekend zijn, ofwel heel pijnlijk. Sinds Galpaagos in 2015 naar Wall Street trok publiceert het enkel nog persberichten nadat de beurzen in New York gesloten zijn. Deze week is dat om 21u Belgische tijd, het grootste deel van het jaar een uurtje later.

Geen nieuws op de beleggersdag van ING doet bankbeleggers wel deugd. Het management slaagde erin de aanwezigen te overtuigen dat de schandalen rond de naleving van witwaswetgeving met spoed aangepakt zullen worden. In eigen land pakte de Nederlandse toezichthouder al uit met een miljoenenboete, in Italië mag de bank voorlopig geen nieuwe klanten aanvaarden voor orde op zaken wordt gesteld.

'Grotendeels geruststellend,' schreef de bankenspecialist van Kepler Cheuvreux in zijn ochtendbrief aan klanten. 'Alles samengeteld gaat het om een bank met een goeie kapitaalbuffer die misschien weinig groeit in het thuisland, maar wel in andere landen. Het aandeel is afgestraft door de recente scandalitis, maar voor beleggers zijn er veel slechtere partijen dan ING!' Kepler herhaalt het koopadvies met koersdoel 13,3 euro.

Ook Société Générale is overtuigd, en herhaalt een koopadvies met koersdoel 13,5 euro. 'ING is een van de weinige banken in de eurozone die er in de afgelopen acht jaar in slaagde het gros van zijn doelen ook te bereiken. Het aandeel biedt een zeldzame combinatie van hoge cashflows, een hoge return (dividendrendement van bijna 6,5 procent bruto) en een aantrekkelijke waardering van 7,5 keer de verwachte jaarwinst in 2019.'

Het kleine Curetis hoort bij de grootste stijgers nadat het bekendmaakte de marketing van zijn belangrijkste product, de kleine diagnosetool Unyvero, volledig over te laten aan een nieuwe distributiepartner. Het biotechbedrijf heeft al langer geldproblemen, en dus is elke besparing welgekomen. Bovendien was de eigen commercialisering niet aan het lukken, want het aantal actieve minilabo's zakte tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar.