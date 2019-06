Euronext Brussel: Goldman Sachs deelt de lakens uit

Colruyt

Berenberg bevestigt in een lijvig rapport het koopadvies voor AB InBev . Bovendien stijgt het koersdoel van 90 naar 103 euro. Berenberg wijst erop dat het aandeel fors is afgestraft door een grote schuldenberg. Maar die kalft langzaam af. 'Er is het effect van de dividendhalvering en binnenkort van de beursgang van ABInBev Asia Pacific.' Het beurshuis gaat ervan uit dat AB InBev 15 procent van de divisie die de activiteiten in China, Australië en Zuid-Korea omvat naar de beurs brengt. 'We mikken op een waardering van 56 miljard dollar, waardoor AB InBev 7,9 miljard dollar kan binnenrijven.'