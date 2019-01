Euronext Brussel: Greenyard kleurt steeds roder

Het bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver verkoopt allerlei gezonds, maar de balans van het bedrijf oogt steeds zieker. na een opdoffer die het bedrijf maandag een kwart van zijn beurswaarde kostte, gaat er dinsdag nog eens een meer dan een tiende af.

Gemiddeld gaat de Brusselse beurs er dinsdag op vooruit, maar er vielen een paar slachtoffers. Na de middag leidde Galapagos (+1,3%), en hinkte Aperam (-1,1%) achterop.

Als de federale belastingdienst inderdaad geen brieven meer zal sturen in 2025, zal de klap voor de Belgische posterijen best meevallen, reageert KBC Securities vanochtend op nieuws uit De Tijd. 'De belastingen sturen ongeveer 21 miljoen brieven per jaar,' rekent analist Ruben Devos voor. 'Dat volume behandelt Bpost gemiddeld op drie dagen tijd. Als die brievenpost inderdaad gepland wordt uitgefaseerd is de impact beperkt. Het bedrijf zelf gaat uit van een jaarlijkse daling van de brievenpost van 9 procent tot en met 2022. Daarmee gaat het volgens ons al uit van een verregaande digitalisatie van de overheid.'

Kritischer was de mening van Kepler over Melexis . In de aanloop naar de jaarcijfers van de West-Vlaamse chipfabrikant volgende woensdagochtend (6 februari) blijft Kepler Cheuvreux voorzichtig. De koers halveerde in 2018 maar herstelde mooi in de eerste weken van dit jaar. 'De meeste analisten verwachten dat het laagtepunt door overtollige voorraden (bij de klanten van chipfabrikanten) zal wegebben vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is ook de vooruitblik die STMicroelectronics gaf, maar wij denken dat dit bedrijfsspecifiek is.'

Omdat Melexis er een deugddoende stijging heeft op zitten spreekt Kepler opnieuw van een 'hoge' waardering. Daardoor zouden de cijfers van 6 februari zwaarder kunnen teleurstellen dan ze nog kunnen verrassen. Het advies blijft voorlopig dan ook staan op 'afbouwen' met een koersdoel van 44 euro.

De hele chipsector heeft het dinsdag moeilijk nadat het Amerikaanse Nvidia begin deze week zijn jaarprognoses verlaagde en prompt 13 procent onderuit ging op Wall Street.

Het een koersval van dezelfde grootteorde krijgt Greenyard dinsdag te verwerken, al volgt die wel op een daling van 25 procent een dag eerder. Analisten reageerden dinsdagochtend op de toestand bij de groente- en fruitverkoper Greenyard. Ze waren niet mals voor een bedrijf dat al in de touwen hangt. KBC Securities heeft het over een kapitaalverhoging van 70 à 120 miljoen euro als enige structurele oplossing. Dinsdagmiddag was Greenyard in totaal geen 230 miljoen meer waard.

Schermvullende weergave Ilham Kadri wordt in maart CEO van Solvay en volgt Jean-Pierre Clamadieu op. ©Solvay

'We houden rekening met een moeilijk 2019 voor Solvay ,' verklaren de analisten die bij Société Générale de chemiesector volgen. 'Dat geldt voor alle spelers die gespecialiseerde polymeren maken, terwijl we al lang wisten dat smartphones en tablets al in een dip zaten. Anderzijds moet wel gezegd dat de productie van natriumcarbonaat (soda ash) goede vooruitzichten heeft, terwijl dit de meest cyclische business is voor Solvay.'

Een en ander zal volgens SocGen afhangen van de aflosbeurt van Ilham Kadri, die in maart de nieuwe CEO opvolgt. 'Ze is relatief onbekend op de financiële markten.'

Zelfs als de economische groei vertraagt, huisvest Solvay nog verschillende groeipolen en dus blijft het aandeel een topfavoriet van het analistenteam. Het koersdoel zakt dan wel van 140 naar 125 euro, maar het koopadvies blijft ongewijzigd.

Communicatie over de omzetbijdrage van de steriele fabriek in het Amerikaanse Wichita, waar Fagron-watchers al jaren over spreken, zorgde 's ochtends voor verwarring. In een bedrijfsportret bij onze Nederlandse collega's van het Financieele Dagblad staat te lezen dat daar in 2020 100 miljoen dollar omzet neergezet zal worden.